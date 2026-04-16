Καιρός: Προειδοποίηση για τον κυκλώνα «Ulla» – Πότε αναμένεται να «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Πίνακας περιεχομένων

Η κακοκαιρία «Ulla» απομακρύνεται από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα, φέρνοντας νέα επιδείνωση μετά από σύντομη βελτίωση.

Ο καιρός αλλάζει ξανά τις επόμενες ημέρες, καθώς η κακοκαιρία«Ulla» μετακινείται προς την ανατολική Μεσόγειο και αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα. Το φαινόμενο, που τις τελευταίες ώρες πλήττει την Ιταλία με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, δείχνει σημάδια εξασθένησης, χωρίς όμως να έχει ολοκληρώσει την πορεία του.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το σύστημα θα εγκαταλείψει σταδιακά τη γειτονική χώρα, μεταφέροντας τα υπολείμματα της κακοκαιρίας προς την περιοχή μας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος της πιο έντονης φάσης του φαινομένου, αλλά όχι και των επιπτώσεών του.

Σύντομη βελτίωση πριν την επόμενη μεταβολή

Από την Πέμπτη 16 έως και το Σάββατο 18 Απριλίου, οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη βελτίωση, καθώς ένα ασθενές πεδίο υψηλών πιέσεων επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί από άνοδο της θερμοκρασίας και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς ωστόσο να λείψουν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές κατά τις απογευματινές ώρες.

Νέα επιδείνωση από την Κυριακή

Η σταθεροποίηση του καιρού δεν αναμένεται να διαρκέσει, καθώς από την Κυριακή 19 Απριλίου προβλέπεται νέα εξασθένηση των υψηλών πιέσεων.

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την είσοδο πιο ασταθών ατμοσφαιρικών μαζών από τον Ατλαντικό, οι οποίες θα προκαλέσουν εκ νέου έντονα φαινόμενα, αρχικά στη βόρεια Ιταλία και στη συνέχεια ανατολικότερα.

Ψυχρή εισβολή και πτώση θερμοκρασίας

Από τη Δευτέρα 20 Απριλίου και μετά, αναμένεται αισθητή μεταβολή του καιρού, με την έλευση ψυχρών αερίων μαζών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, το διάστημα έως και τις 25 Απριλίου προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τιμές χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και συνθήκες που ενδέχεται να θυμίζουν χειμώνα.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Μακεδονία, η Ήπειρος και η Θεσσαλία.

Οι περιοχές αυτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ δεν αποκλείονται και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιθανότητα για πιο χειμωνιάτικες συνθήκες

Σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές, οι χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να δημιουργήσουν ακόμη και συνθήκες παγετού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα μιας προσωρινής επιστροφής σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στην άνοιξη.

Αβεβαιότητα στις προβλέψεις

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα διαφοροποιήσεων στις προγνώσεις.

Η τελική ένταση των φαινομένων και η ακριβής πορεία των ψυχρών μαζών αναμένεται να αποσαφηνιστούν τις επόμενες ημέρες, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα επικαιροποιούνται.