Μερομήνια 2026: Πώς θα είναι ο καιρός το φετινό καλοκαίρι

Τα Μερομήνια για το καλοκαίρι δείχνουν ήπιο ξεκίνημα αλλά έντονη ζέστη με καύσωνες σε Ιούλιο και Αύγουστο.

Τα Μερομήνια επανέρχονται στο προσκήνιο καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, με πολλούς να αναζητούν μέσα από την παραδοσιακή αυτή μέθοδο μια εικόνα για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων μηνών.

Η συγκεκριμένη πρακτική εξακολουθεί να συγκεντρώνει ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου οι πολίτες σχεδιάζουν τις διακοπές τους και θέλουν μια πρώτη εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού.

Ήπια μετάβαση προς το καλοκαίρι

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Μερομηνίων, οι πρώτοι μήνες της θερινής περιόδου αναμένεται να κυλήσουν ομαλά, χωρίς έντονες καιρικές μεταβολές.

Ο Μάιος και ο Ιούνιος χαρακτηρίζονται από θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με περιορισμένα φαινόμενα και σταδιακή άνοδο του υδραργύρου, δημιουργώντας ένα πιο ήπιο σκηνικό στην αρχή του καλοκαιριού.

Πότε πέφτει το Πάσχα το 2027; Η ανατροπή με την Πρωτομαγιά

Η κορύφωση της ζέστης μέσα στο καλοκαίρι

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται για τους επόμενους μήνες, καθώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται να συγκεντρώνουν τις πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Τα Μερομήνια δείχνουν παρατεταμένα κύματα καύσωνα, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές, με τη ζέστη να διατηρείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και τις βροχοπτώσεις να είναι ελάχιστες.

Πώς διαμορφώνεται συνολικά το καλοκαίρι

Η συνολική εικόνα που προκύπτει παραπέμπει σε ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι, με σταδιακή μετάβαση και έντονη θερμική κορύφωση.

Το μοτίβο αυτό περιλαμβάνει ήπια αρχή και αισθητή ενίσχυση της ζέστης στη συνέχεια, ιδιαίτερα στα μέσα και τα τέλη της θερινής περιόδου, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να κυριαρχήσουν.