Φορολογικές δηλώσεις: Οι προθεσμίες και οι αλλαγές

Πίνακας περιεχομένων

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 έχει ήδη ξεκινήσει, μετά την ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Περίπου 9.000.000 φορολογούμενοι, που αντιστοιχούν σε 6,7 εκατομμύρια νοικοκυριά, καλούνται να ολοκληρώσουν την υποβολή των δηλώσεών τους έως τις 15 Ιουλίου.

Η φετινή διαδικασία συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές, καθώς περισσότερες από 1.500.000 δηλώσεις θα αποσταλούν πλήρως προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, ενώ προβλέπεται ακόμη και αυτόματη υποβολή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που εμφανίζονται στο έντυπο Ε1, στις ηλεκτρονικές αποδείξεις και στις δαπάνες που μπορούν να μειώσουν τον τελικό φόρο.

Οι φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2025 ξεκίνησαν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που ενεργοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία αφορά περίπου 9.000.000 φορολογούμενους που αντιστοιχούν σε 6,7 εκατομμύρια νοικοκυριά, είτε πρόκειται για άγαμους είτε για έγγαμους φορολογούμενους.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η 15η Ιουλίου, έως την οποία οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους. Παράλληλα, για περισσότερους από 1.500.000 φορολογούμενους η ΑΑΔΕ θα αποστείλει πλήρως προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες το αργότερο έως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Πώς λειτουργεί η αυτόματη υποβολή δηλώσεων

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις έχουν τη δυνατότητα να τις ελέγξουν και να τις υποβάλουν οι ίδιοι πριν από την αυτόματη διαδικασία. Εάν δεν το κάνουν μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, τότε η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή και οριστική εκκαθάριση της δήλωσης.

Ακόμη και μετά την αυτόματη υποβολή, οι φορολογούμενοι διατηρούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Μπορούν να καταθέσουν εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου σε περίπτωση που εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις στα προσυμπληρωμένα στοιχεία.

ΔΕΙΤΕ Δείτε τις πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 20 Μαρτίου

Τρόποι πληρωμής του φόρου και εκπτώσεις

Σε περιπτώσεις όπου από την εκκαθάριση προκύπτει φόρος προς πληρωμή, οι φορολογούμενοι έχουν δύο βασικές επιλογές για την εξόφλησή του. Μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ έως τις 15 Ιουλίου ή να επιλέξουν την καταβολή σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Οι δόσεις εκτείνονται από τον Ιούλιο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027. Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή δικαιούνται έκπτωση στον φόρο, η οποία εξαρτάται από το πότε θα υποβληθεί η δήλωση. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για υποβολή έως τις 30 Απριλίου, σε 3% για υποβολή από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και σε 2% για υποβολή από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

Κρίσιμος έλεγχος των στοιχείων πριν την οριστική υποβολή

Πριν από την τελική επιβεβαίωση της δήλωσης, οι φορολογούμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου Ε1. Οι κωδικοί αυτοί αφορούν εισοδήματα, τεκμήρια, δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές, προστατευόμενα μέλη, ανείσπρακτα ενοίκια και άλλες οικονομικές πληροφορίες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Ο σωστός έλεγχος των στοιχείων μπορεί να περιορίσει το ύψος του φόρου που θα προκύψει ή να αποτρέψει επιπλέον επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή πριν πατηθεί το κουμπί της οριστικής υποβολής.

Τεκμήρια διαβίωσης και ειδικές ρυθμίσεις

Στη φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη εμφανίζονται μειωμένα από 7% έως 73,7%. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε περιορισμό ή ακόμη και εξάλειψη του φόρου για περίπου 480.000 φορολογούμενους.

Παράλληλα καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που διαθέτουν δικό τους εισόδημα. Ειδικές προβλέψεις ισχύουν και για αυτοαπασχολούμενους, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%.

Ηλεκτρονικές δαπάνες και όριο αποδείξεων

Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να πραγματοποιούν δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που αντιστοιχούν στο 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Τα σχετικά ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 049-050 με βάση στοιχεία που έχουν διαβιβάσει οι τράπεζες.

Εάν το απαιτούμενο ποσοστό δεν καλυφθεί, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 22% στο ποσό που υπολείπεται. Ωστόσο υπάρχουν κατηγορίες φορολογουμένων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως άτομα άνω των 70 ετών, φορολογούμενοι με αναπηρία 80% και άνω, καθώς και ορισμένες άλλες ειδικές κατηγορίες.

Δαπάνες που μειώνουν τον φόρο

Ορισμένες δαπάνες μπορούν να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα ή τον τελικό φόρο. Για παράδειγμα, το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών προς συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή γυμναστήρια, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα έως ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ ετησίως.

Επίσης, δαπάνες για ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μπορούν να μειώσουν τον φόρο σε βάθος πενταετίας, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν υπερβαίνουν συνολικά τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ.

Ειδικές προβλέψεις για εισοδήματα και φορολογικές εκπτώσεις

Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο φορολογούμενος αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα, ενώ φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ τον μήνα απαλλάσσονται από τη φορολογία όταν δηλώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς.

ΔΕΙΤΕ ΔΥΠΑ: Έρχονται δύο νέα προγράμματα για 2.250 θέσεις εργασίας

Επιπλέον, άτομα με αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται μείωση φόρου 200 ευρώ, ενώ προβλέπονται εκπτώσεις φόρου για χρηματικές δωρεές προς το Δημόσιο και κοινωφελείς οργανισμούς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικές περιπτώσεις στη φορολογική δήλωση

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε περιπτώσεις ανείσπρακτων ενοικίων. Για να μην φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν το 2025, οι ιδιοκτήτες πρέπει μέχρι την υποβολή της δήλωσης να έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες κατά των μισθωτών.

Αντίστοιχα, όταν τέκνα που σπουδάζουν σε άλλη πόλη διαμένουν σε φοιτητική κατοικία χωρίς δικό τους εισόδημα, η κατοικία δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα. Στην περίπτωση αυτή το τεκμήριο διαβίωσης βαρύνει τον γονέα, ακόμη και αν το μισθωτήριο έχει συνταχθεί στο όνομα του παιδιού.