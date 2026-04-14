Εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής ΔΥΠΑ – Πώς δηλώνετε συμμετοχή

Πίνακας περιεχομένων

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει τον Απρίλιο τα εργαστήρια συμβουλευτικής με 146 δράσεις σε όλη τη χώρα για ανέργους και εργαζόμενους που αναζητούν νέες ευκαιρίες.

Η ΔΥΠΑ ενισχύει τον Απρίλιο τις δράσεις υποστήριξης προς τους πολίτες, υλοποιώντας δεκάδες εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία και καθοδήγηση για την αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το εύρος των εργαστηρίων σε όλη τη χώρα

Συνολικά, μέσα στον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν 146 εργαστήρια, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών και αναγκών. Από αυτά, τα 128 θα διεξαχθούν διά ζώσης σε 83 ΚΠΑ2, ενώ 18 θα υλοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Η υλοποίηση των δράσεων γίνεται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους, οι οποίοι καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εργαστήρια που εστιάζουν σε κρίσιμες δεξιότητες και εργαλεία για την αγορά εργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού και η σωστή προετοιμασία για συνέντευξη.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην επιχειρηματικότητα, με ενότητες που καλύπτουν τον σχεδιασμό επιχειρηματικού πλάνου, τη μετατροπή μιας ιδέας σε πράξη και τη χρήση εργαλείων όπως το Business Model Canvas. Επιπλέον, εξετάζονται ζητήματα όπως η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω ESCO και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις για συμμετοχή

Για τα διά ζώσης εργαστήρια, οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας e-mail στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ η συμμετοχή επιβεβαιώνεται μέσω σχετικού μηνύματος. Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Τα διαδικτυακά εργαστήρια και οι δυνατότητες συμμετοχής

Τα 18 e-Εργαστήρια έχουν διάρκεια δύο ωρών και απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως. Για κάθε εργαστήριο υπάρχει ανώτατο όριο συμμετοχής έως 50 άτομα.

Η πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν. Η διαδικασία συμμετοχής ακολουθεί επίσης σειρά προτεραιότητας, με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στόχος η ενίσχυση της απασχόλησης

Η δράση αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της ΔΥΠΑ για την υποστήριξη των πολιτών στην αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Μέσα από την παροχή πρακτικών γνώσεων και σύγχρονων εργαλείων, τα εργαστήρια στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.