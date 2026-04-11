ΔΥΠΑ – Νέα προγράμματα κατάρτισης: Πώς εντάσσονται οι εργοδότες
Πίνακας περιεχομένων
Την Τετάρτη 15 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Το έργο υλοποιείται σε όλη την επικράτεια και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ωφελούμενοι/ες:
Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
Δικαιούχοι:
Ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
Επιδότηση / Διάρκεια επιδότησης
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
έχουν συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα / 13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο
προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.
Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων:
https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr