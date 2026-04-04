ΔΥΠΑ: Πότε λήγει η προθεσμία για 3.000 ανέργους – Ποιούς αφορά

Λήγει η προθεσμία για το πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ που αφορά την απασχόληση 3.000 ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με τις αιτήσεις των επιχειρήσεων να ολοκληρώνονται τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026 στις 23:59.

ΔΥΠΑ– Η δράση, που στοχεύει στην ενίσχυση της ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα με αυξημένες δυσκολίες απασχόλησης, προσφέρει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026 στις 23:59.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα απασχόλησης

Ωφελούμενοι της συγκεκριμένης δράσης είναι άτομα που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης για την επαγγελματική τους ένταξη.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία, γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή ή έμφυλη βία, άτομα που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, αποφυλακισμένοι, νέοι σε κοινωνικό κίνδυνο, διεμφυλικά πρόσωπα, θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ενήλικες που εξακολουθούν να διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο.

Δώρο Πάσχα 2026 ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται οι άνεργοι και πόσα θα πάρουν

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν ως εργοδότες

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ειδικά όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα κατάρτισης – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Διάρκεια και ύψος επιχορήγησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε θέση εργασίας ορίζεται σε 24 μήνες, προσφέροντας σταθερότητα τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Το ανώτατο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 700 ευρώ μηνιαίως για κάθε ωφελούμενο, καλύπτοντας τις ακαθάριστες αποδοχές, τις εργοδοτικές εισφορές, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Χρηματοδότηση και προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 51.324.000 ευρώ, ποσό που κατευθύνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης των συγκεκριμένων ομάδων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας τις δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας στην πλατφόρμα του gov.gr, με την προθεσμία να ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59.