Έρχεται άμεσα η προκήρυξη 850 θέσεων ιατρικού προσωπικού

Πίνακας περιεχομένων

Οι προκηρύξεις για χιλιάδες θέσεις προσωπικού στο ΕΣΥ, η επικείμενη πρόσληψη γιατρών και οι παρεμβάσεις για τον νοσηλευτικό κλάδο βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας.

Το ΕΣΥ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού ενίσχυσης με προσωπικό, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, περιγράφοντας τις ενέργειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για τη στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στόχος είναι η κάλυψη αναγκών σε κρίσιμους τομείς των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας.

Όπως σημείωσε, το υπουργείο Υγείας έχει ενεργοποιήσει διαδικασίες προσλήψεων για διάφορες ειδικότητες, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται και νέες προκηρύξεις για το ιατρικό προσωπικό. Ο σχεδιασμός, όπως εξήγησε, περιλαμβάνει τόσο μόνιμες θέσεις όσο και θέσεις επικουρικού προσωπικού.

Ανοιχτή διαδικασία για εκατοντάδες θέσεις προσωπικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία που αφορά την κάλυψη 1.696 θέσεων σε δομές υγείας, η οποία παραμένει ενεργή έως τις 20 Μαρτίου. Οι θέσεις αυτές αφορούν κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και άλλες ειδικότητες που σχετίζονται με το υπουργείο Υγείας, τους οργανισμούς και τα νοσοκομεία.

Οι συγκεκριμένες θέσεις εντάσσονται στον προγραμματισμό του 2025 και υλοποιούνται τώρα μέσω της αντίστοιχης προκήρυξης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ανοίξει, με τον υφυπουργό να επισημαίνει ότι παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από υποψηφίους.

Σχεδιασμός προσλήψεων για τα επόμενα χρόνια

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας επεκτείνεται και στο επόμενο έτος, καθώς για το 2026 προβλέπεται η προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων. Παράλληλα, προγραμματίζεται η πρόσληψη 3.000 εργαζομένων ως επικουρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, το εύρος αυτών των προσλήψεων συνιστά σημαντική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς αφορά διαφορετικές ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας.

Ξεχωριστή προκήρυξη για περίπου 850 γιατρούς

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευτεί και νέα προκήρυξη που θα αφορά αποκλειστικά το ιατρικό προσωπικό. Η διαδικασία αυτή προβλέπει περίπου 850 μόνιμες θέσεις για γιατρούς που θα στελεχώσουν τα νοσοκομεία.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τις νοσοκομειακές δομές και έρχεται να καλύψει ανάγκες που έχουν καταγραφεί στο σύστημα υγείας. Παράλληλα, διαχωρίζεται από τη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό.

Νέο πλαίσιο για τον νοσηλευτικό κλάδο

Στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπεται και η δημιουργία νοσηλευτικού κλάδου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυπουργός, η συγκεκριμένη παρέμβαση θα επιτρέψει στο υπουργείο να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό.

Μέσα από το νέο αυτό πλαίσιο θα μπορεί να εξεταστεί ακόμη και η δυνατότητα στοχευμένων αυξήσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η παρέμβαση αυτή συνδέεται και με τις ανάγκες που έχουν αναδειχθεί στο σύστημα υγείας.

Η εικόνα των νοσοκομείων μέσα από την αξιολόγηση των ασθενών

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 75% των πολιτών χαρακτηρίζει τη νοσηλεία του καλή ή πολύ καλή.

Παρά τη συνολικά θετική εικόνα που προκύπτει από τις αξιολογήσεις, επισημάνθηκε ότι το βασικότερο παράπονο που καταγράφεται αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης του συγκεκριμένου κλάδου και συνδέεται με τις πρωτοβουλίες που προωθούνται για την περαιτέρω στελέχωση του ΕΣΥ.