Ενοίκια: Έρχονται εξώσεις εξπρές – Τι αλλάζει από Μάιο

Αλλαγές στα ενοίκια φέρνει το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να προχωρούν πιο γρήγορα σε απομάκρυνση ενοικιαστών, μέσω της διαδικασίας των λεγόμενων «εξώσεων εξπρές».

Η ρύθμιση, που εντάσσεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δίνει τη δυνατότητα άμεσης ανάκτησης του ακινήτου χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες των δικαστηρίων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη καταβολής ενοικίων.

Τι αλλάζει στη διαδικασία για τους ιδιοκτήτες

Με το νέο σύστημα, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου εκδίδονται πλέον από πιστοποιημένους δικηγόρους και όχι από δικαστές.

Η διαδικασία γίνεται ταχύτερη, καθώς δεν απαιτείται η υποβολή αγωγής, ενώ η ολοκλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων τραπεζικά: Ποιές εξαιρέσεις ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Πότε μπορεί να κινηθεί η διαδικασία

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο τόσο σε περιπτώσεις απλήρωτων ενοικίων όσο και όταν έχει λήξει το συμβόλαιο μίσθωσης.

Ακόμη και αν ο ενοικιαστής είναι συνεπής στις πληρωμές του αλλά αρνείται να αποχωρήσει μετά τη λήξη της σύμβασης, μπορεί να εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου.

Ενοίκια: Νέα αλλαγή στην ημερομηνία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή

Τα χρονικά όρια και το κόστος

Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπόθεση υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική διαταγή εντός 20 ημερών από την ανάθεση.

Το κόστος έχει καθοριστεί στα 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου, με την αμοιβή να καταβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου.



Από πότε εφαρμόζεται το νέο σύστημα

Η νέα διαδικασία τίθεται πλήρως σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2026, οπότε οι διαταγές δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές.

Μέχρι το τέλος Απριλίου, οι διαταγές συνεχίζουν να εκδίδονται από τους αρμόδιους δικαστές, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των δικηγόρων που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα.

Το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία Μητρώου Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων που θα καταγράφει τη μισθωτική συμπεριφορά των πολιτών.

Μέσω διασταυρώσεων στοιχείων από την ΑΑΔΕ και το σύστημα myPROPERTY, θα δημιουργείται προφίλ αξιοπιστίας για κάθε υποψήφιο ενοικιαστή, με στόχο τον περιορισμό των περιπτώσεων κακοπληρωτών και τη μείωση του ρίσκου για τους ιδιοκτήτες.