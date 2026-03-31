Ενοίκια: Νέα αλλαγή στην ημερομηνία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή

Παρατείνεται έως την 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζών, με την ΠΟΜΙΔΑ να ζητά σαφείς κανόνες και εξαιρέσεις για την εφαρμογή του μέτρου.

Η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού μετατίθεται χρονικά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ. Το μέτρο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, δεν θα εφαρμοστεί τελικά σε εκείνη τη φάση.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων θα ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου 2026, καθώς δίνεται παράταση έως το τέλος Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης τεχνικών προσαρμογών, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή του μέτρου.

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η παράταση

Η απόφαση για αναβολή της εφαρμογής βασίζεται σε ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνική ετοιμότητα του συστήματος. Όπως σημειώνεται, απαιτείται χρόνος για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαδικασιών και να περιοριστούν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες.

Ανατροπή στα ενοίκια: Πιέσεις ΠΟΜΙΔΑ για αναβολή της τραπεζικής καταβολής

Η ΠΟΜΙΔΑ είχε ήδη επισημάνει τα προβληματικά σημεία της ρύθμισης, μέσα από επιστολές και δημόσιες παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τις κατάλληλες προσαρμογές η εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Η ανάγκη σύνδεσης με το Μητρώο Ακινήτων

Κεντρικό ζήτημα για την εφαρμογή της νέας υποχρέωσης αποτελεί η λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η δήλωση των τραπεζικών λογαριασμών στην εν λόγω πλατφόρμα πρέπει να προηγηθεί της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις μισθώσεων με περισσότερους από έναν εκμισθωτές, όπου απαιτείται σαφής προσδιορισμός των λογαριασμών στους οποίους θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος από τα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Οι επιπτώσεις από μη συμμόρφωση

Η μη πλήρης καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικών συναλλαγών συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές συνέπειες τόσο για τους εκμισθωτές όσο και για τους μισθωτές. Το στοιχείο αυτό καθιστά κρίσιμη τη σωστή προετοιμασία πριν την ενεργοποίηση του μέτρου.

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας χωρίς σαφείς κανόνες και χωρίς να έχουν καθοριστεί οι εξαιρέσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων για τα εμπλεκόμενα μέρη, χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Οι εξαιρέσεις που ζητούνται

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της, η ΠΟΜΙΔΑ έχει προτείνει συγκεκριμένες περιπτώσεις που θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ μηνιαίως, καθώς και συμφωνίες μεταξύ προσώπων άνω των 70 ετών.

Επίσης, προτείνεται να εξαιρεθούν μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί, καθώς και περιπτώσεις όπου τα ποσά έχουν κατασχεθεί, εκχωρηθεί ή κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον δεν οριστεί διαφορετικά.

Προτάσεις για την ομαλή εφαρμογή

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει καταθέσει και προτάσεις για τη λειτουργική εφαρμογή του μέτρου, ζητώντας να οριστούν σαφείς διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις πολλαπλών συνιδιοκτητών θα πρέπει να επιτρέπεται η καταβολή των μισθωμάτων σε κοινό ή σε δηλωμένο λογαριασμό.

Παράλληλα, ζητείται να είναι δυνατή η καταβολή των ενοικίων σε λογαριασμούς τρίτων, όπως διαχειριστών ή πληρεξουσίων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα έχουν δηλωθεί στο σύστημα. Επιπλέον, τίθεται θέμα προστασίας εισοδημάτων, με πρόταση να χαρακτηριστούν ως ακατάσχετα τα μισθώματα έως 1250 ευρώ μηνιαίως.

Τέλος, προτείνεται η θέσπιση διαδικασίας υποβολής ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ για περιπτώσεις αμφισβήτησης κυρώσεων, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη αντιμετώπιση των πολιτών.