ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 14.220 ευρώ για επιχειρήσεις – Δικαιούχοι, αιτήσεις

Νέα δράση της ΔΥΠΑ ξεκινά στις 20 Απριλίου 2026, προσφέροντας επιδότηση έως 14.220 ευρώ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ΔΥΠΑ ενεργοποιεί νέο πρόγραμμα απασχόλησης με σημαντικά οικονομικά κίνητρα για επιχειρήσεις, με την επιδότηση να φτάνει έως και τα 1.185 ευρώ μηνιαίως. Η δράση στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στις 13:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να ενταχθούν και να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση.

Ποιες περιοχές αφορά το πρόγραμμα

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη και σε όμορους δήμους, όπως η Τρίπολη, η Οιχαλία και η Γορτυνία.

Παράλληλα, περιλαμβάνει μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κρήτης, με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις 1.700 θέσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Οι θέσεις απευθύνονται σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης σε περιοχές που επηρεάζονται από οικονομικές μεταβολές.

Το ύψος της επιδότησης

Η επιχορήγηση καλύπτει διάστημα 12 μηνών και κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία των ανέργων.

Για τους κοινούς ανέργους καλύπτεται το 70% του μισθού και των εισφορών, με ποσό που φτάνει τα 829,50 ευρώ μηνιαίως, ενώ για ειδικές κατηγορίες ανέργων η επιδότηση φτάνει το 100%, δηλαδή 1.185 ευρώ τον μήνα και συνολικά 14.220 ευρώ.

Ποιοι άνεργοι εντάσσονται

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ανέργους που προέρχονται από τομείς που έχουν επηρεαστεί από την απολιγνιτοποίηση.

Πρόκειται για εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε δραστηριότητες όπως η εξόρυξη λιγνίτη, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συναφείς τομείς που βρίσκονται σε μετασχηματισμό.

Χρηματοδότηση και προϋπολογισμός

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 29.963.800 ευρώ, ενισχύοντας την υλοποίηση του προγράμματος.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.