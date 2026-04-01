ΑΛΛΑΖΟΥΝ οι ώρες κοινής ησυχίας: Τι ισχύει από σήμερα

Από την 1η Απριλίου τίθενται σε ισχύ οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας με συγκεκριμένους περιορισμούς σε δραστηριότητες και θορύβους.

Οι ώρες κοινής ησυχίας αλλάζουν από την 1η Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου, όπως προβλέπεται από την Ελληνική Αστυνομία. Η εφαρμογή του νέου ωραρίου αποτελεί καθιερωμένη πρακτική κάθε χρόνο, με στόχο την προσαρμογή στις συνθήκες της εποχής.

Η θερινή περίοδος διαρκεί έως και την 30η Σεπτεμβρίου, ενώ το αντίστοιχο χειμερινό πλαίσιο καλύπτει το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, οι πολίτες οφείλουν να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν τον περιορισμό θορύβου.

Το θερινό ωράριο κοινής ησυχίας

Με βάση την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες κατά τις οποίες απαιτείται αυξημένη προσοχή στην ηχορύπανση διαφοροποιούνται για το καλοκαίρι. Το μεσημεριανό διάστημα κοινής ησυχίας ορίζεται από τις 15:00 έως τις 17:30.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ με τις πληρωμές ΔΥΠΑ: Τι ανακοινώθηκε

Παράλληλα, το βραδινό ωράριο ξεκινά στις 23:00 και διαρκεί έως τις 07:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Οι ώρες αυτές ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και αποτελούν το βασικό πλαίσιο συμμόρφωσης για κατοίκους και επαγγελματίες.

Ποιες δραστηριότητες περιορίζονται

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται εργασίες και δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που δεν μπορούν να αναβληθούν, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών, εφόσον δοθεί ειδική και αιτιολογημένη άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση μουσικών οργάνων ή ηλεκτρονικών συσκευών όπως ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και τηλεοράσεις σε υψηλή ένταση. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι φωνασκίες, οι έντονοι χοροί και κάθε είδους θορυβώδης δραστηριότητα σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους.

Τι ισχύει για δημόσιους χώρους και μετακινήσεις

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο ιδιωτικούς χώρους, αλλά επεκτείνονται και σε δημόσιους χώρους. Απαγορεύονται τα τραγούδια, οι δυνατές συζητήσεις και η χρήση μουσικών οργάνων ή συσκευών σε δρόμους, πλατείες και γενικά σε κατοικημένες περιοχές.

Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα μεταφοράς του κοινού, όπου δεν επιτρέπεται η παραγωγή θορύβου από συσκευές ή συμπεριφορές που διαταράσσουν την ησυχία. Οι κανόνες αυτοί έχουν στόχο τη διασφάλιση της ομαλής συμβίωσης στις αστικές περιοχές.

Περιορισμοί σε καταστήματα και χώρους συνάθροισης

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για χώρους όπως καφενεία, σφαιριστήρια και άλλα δημόσια καταστήματα. Εκεί δεν επιτρέπονται θορυβώδη παιχνίδια, ενώ οι θαμώνες καλούνται να αποφεύγουν συζητήσεις σε υψηλούς τόνους που μπορεί να ενοχλήσουν τους περίοικους.

Ποιοί είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της αύξησης του κατώτατου μισθού – Τι ισχύει για τα επιδόματα

Ανάλογοι περιορισμοί ισχύουν και σε χώρους στάθμευσης ή σημεία συγκέντρωσης, όπως σταθμοί λεωφορείων ή ταξί. Οι έντονες συνομιλίες, οι διαπληκτισμοί, καθώς και δραστηριότητες όπως η φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων που προκαλούν θόρυβο, απαγορεύονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Τι ισχύει για οχήματα και συστήματα ήχου

Στους κανόνες περιλαμβάνεται και η λειτουργία οχημάτων. Η θορυβώδης λειτουργία κινητήρα σε σταματημένο όχημα απαγορεύεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στους κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων, εκτός αν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Απαγορεύεται επίσης η δοκιμαστική λειτουργία τέτοιων συστημάτων, όταν δεν συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης.