Ζαχαράκη για 25η Μαρτίου: Τα σχολεία μας δεν είναι μόνο χώροι γνώσης, αλλά και φυτώρια αξιών

Το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη για την 25η Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου αναδεικνύεται ως ημέρα εθνικής μνήμης και ιστορικής συνείδησης, με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη να απευθύνει μήνυμα προς τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Μέσα από την αναφορά στη διαχρονική ρήση του Ρήγα Φεραίου, υπογραμμίζεται η αξία της ελεύθερης σκέψης ως θεμέλιο της δημοκρατίας και της προόδου.

Η Υπουργός εστιάζει στη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όχι μόνο ως ιστορικό γεγονός εθνικής απελευθέρωσης, αλλά και ως διαρκές σύμβολο αξιών, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών, καλώντας τη νέα γενιά να αντλήσει έμπνευση από το παρελθόν και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, δημοκρατικής κοινωνίας.

Αναλυτικά το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη για την 25η Μαρτίου:

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Με τη διαχρονική φράση του Ρήγα Φεραίου, τιμούμε σήμερα την 25η Μαρτίου, ημέρα γιορτής για τον Ελληνισμό σε κάθε σημείο του κόσμου.

Είναι μια ημέρα μνήμης, περηφάνειας και βαθιάς περισυλλογής για τις θυσίες εκείνων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν υπήρξε μόνο ένας αγώνας εθνικής απελευθέρωσης, αλλά και ένα διαχρονικό μήνυμα πίστης στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι ήρωες του Αγώνα μας διδάσκουν ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κατακτάται με θάρρος, ενότητα και υψηλό φρόνημα.

Σήμερα, η Παιδεία καλείται να μεταδώσει αυτά τα ιδανικά στις νέες γενιές. Τα σχολεία μας δεν είναι μόνο χώροι γνώσης, αλλά και φυτώρια αξιών, όπου καλλιεργείται η ιστορική συνείδηση, η δημοκρατική σκέψη και η υπευθυνότητα του πολίτη. Ας εμπνευστούμε από το παράδειγμα των προγόνων μας και ας εργαστούμε όλοι μαζί για μια κοινωνία ελεύθερη, δημιουργική και δίκαιη.

Γιατί μόνο όταν σκεφτόμαστε ελεύθερα, μπορούμε να προχωράμε μπροστά ως έθνος.

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες!