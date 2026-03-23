25η Μαρτίου: Πότε γίνονται οι στρατιωτικές και μαθητικές παρελάσεις

Η 25η Μαρτίου 2026 σηματοδοτεί για ακόμη μία χρονιά τον εθνικό εορτασμό με παρελάσεις σε όλη τη χώρα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην Αθήνα και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Το πρόγραμμα έχει ήδη καθοριστεί, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες ώρες και ξεχωριστό σχεδιασμό για τις μαθητικές εκδηλώσεις.

Στην πρωτεύουσα, οι εκδηλώσεις εξελίσσονται σε διαφορετικές ημερομηνίες για μαθητές και στρατιωτικά τμήματα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι μαθητικές παρελάσεις πραγματοποιούνται ανήμερα της επετείου. Ο εορτασμός διατηρεί τον καθιερωμένο του χαρακτήρα, με τη συμμετοχή πολιτών και φορέων να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα

Η κορύφωση των εκδηλώσεων στην Αθήνα έρχεται την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, με τη στρατιωτική παρέλαση να ξεκινά στις 11:00 το πρωί στο Σύνταγμα. Ο χώρος μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, το επίκεντρο της διοργάνωσης.

Η διάρκεια της παρέλασης υπολογίζεται περίπου στη μιάμιση ώρα, με τη συμμετοχή τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών και ειδικών μονάδων. Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ενώ ξεχωριστή είναι η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

Το τελετουργικό πριν την έναρξη

Οι εκδηλώσεις της ημέρας ξεκινούν από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό στις 06:20 να σηματοδοτούν την έναρξη του εορτασμού. Στη συνέχεια, στις 08:00, πραγματοποιείται η επίσημη έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη.

Λίγο πριν από την έναρξη της παρέλασης, στις 10:30, πραγματοποιείται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ολοκληρώνοντας το επίσημο τελετουργικό.

Η διαδρομή στο κέντρο της πόλης

Η πομπή ακολουθεί τον καθιερωμένο άξονα στο κέντρο της Αθήνας, ξεκινώντας από τη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Όλγας. Από εκεί, τα τμήματα διέρχονται μπροστά από τη Βουλή, συνεχίζοντας κατά μήκος της Πανεπιστημίου.

Η παρέλαση ολοκληρώνεται κοντά στην περιοχή της Ομόνοιας, σε μια διαδρομή που κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι παρακολουθούν τις εκδηλώσεις από τα πεζοδρόμια του κέντρου.

Πότε γίνονται οι μαθητικές παρελάσεις

Στην Αθήνα, η μαθητική παρέλαση πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στις 11:00 το πρωί, επίσης στο Σύνταγμα. Η επιλογή αυτή σχετίζεται με οργανωτικούς λόγους, καθώς την επόμενη ημέρα διεξάγεται η στρατιωτική παρέλαση στον ίδιο χώρο.

Αντίθετα, στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, οι μαθητικές παρελάσεις πραγματοποιούνται ανήμερα της 25ης Μαρτίου, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, στις κεντρικές πλατείες και στους βασικούς δρόμους κάθε περιοχής.

Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη και οι οδηγίες προς πολίτες

Στη Θεσσαλονίκη, η μαθητική παρέλαση έχει οριστεί για τις 12:15 το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026, ακολουθώντας το πρόγραμμα που ισχύει για την υπόλοιπη χώρα.

Η αυξημένη προσέλευση πολιτών στο κέντρο της Αθήνας συνοδεύεται από ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρέλαση, καθώς και η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς για τη μετακίνησή τους.

Η 25η Μαρτίου παραμένει μία από τις σημαντικότερες ημέρες του εθνικού εορτασμού, συνδυάζοντας τον ιστορικό της χαρακτήρα με τη συμμετοχή μαθητών και Ενόπλων Δυνάμεων στις καθιερωμένες παρελάσεις σε όλη τη χώρα.