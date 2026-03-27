Προκαταρκτική μετά την καταγγελία ότι μαθητές φώναξαν συνθήματα στην παρέλαση

Εντολή διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτης Σαβελίδης για την πλήρη διερεύνηση περιστατικού που φαίνεται να έγινε μετά το τέλος της μαθητικής παρέλασης.

‘Οπως μεταδίδει το taxydromos, μαθητές σχολείου στον Βόλο φέρονται να φώναξαν σύνθημα υπέρ της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε από… χρήστη του Facebook και έφθασε μέχρι το Υπουργείο Παιδείας, λαμβάνοντας διαστάσεις.

Μαθητές του σχολείου που βρέθηκαν στο στόχαστρο του χρήστη του Facebook αρνούνται κατηγορηματικά τις βάρος τους κατηγορίες, υποστηρίζοντας αντίθετα, ότι ομάδα ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο τερματισμού της παρέλασης, κρατώντας πανό υπέρ της Παλαιστίνης, τούς προκαλούσαν να ξεσηκωθούν ενάντια στον πόλεμο και επειδή δεν αντιδρούσαν τους είπαν ότι είναι για “Γιώτα 5”.

Παιδιά που έλαβαν μέρος στην παρέλαση για το 1821 διαμαρτύρονται στους καθηγητές τους ότι έχουν στοχοποιηθεί.

Σαβελίδης: Η παιδεία που παρέχεται στα σχολεία μας είναι βαθιά δημοκρατική

Σε δήλωσή του, ο κ. Σαβελίδης αναφέρει: “Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι συνθήματα υπέρ εγκληματικών οργανώσεων, υπέρ του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας, και κατά των αξιών του ανθρωπισμού, δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους 13.000 μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Η παιδεία που παρέχεται στα σχολεία μας είναι βαθιά δημοκρατική και θεμελιωμένη στον σεβασμό προς τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις πεποιθήσεις του, όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα με ιστορική παρακαταθήκη τη Δημοκρατία και τον ανθρωπισμό.

Για το περιστατικό έχει ήδη δοθεί εντολή διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ η Διεύθυνση του σχολείου προβαίνει στη διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, έχουν ήδη κληθεί οι αρμόδιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να συνδράμουν παιδαγωγικά, ενισχύοντας στους μαθητές και στις μαθήτριες τις αρχές της δημοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας”.