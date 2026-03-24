25η Μαρτίου 2026: Πώς πληρώνονται οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν

Η αμοιβή των εργαζομένων για την 25η Μαρτίου 2026 διαφοροποιείται ανάλογα με το αν οι επιχειρήσεις λειτουργούν και τον τρόπο αμοιβής τους.

Η 25η Μαρτίου 2026 αποτελεί υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την αμοιβή των εργαζομένων. Διευκρινίσεις για το πώς αμείβονται όσοι απασχοληθούν την ημέρα αυτή δίνουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων.

Καθώς η αργία συμπίπτει φέτος με ημέρα Τετάρτη, ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες που διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν μια επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα την ημέρα αυτή ή παραμένει κλειστή, καθώς και με βάση τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Σε επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές λόγω της υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τις αποδοχές τους. Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν κανονικά το ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ημέρα, χωρίς καμία πρόσθετη προσαύξηση.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν κανονικά τον συμφωνημένο μισθό τους, χωρίς καμία διαφοροποίηση λόγω της αργίας.

Πότε επιτρέπεται η εργασία την 25η Μαρτίου

Η απασχόληση των μισθωτών απαγορεύεται κατά κανόνα στις υποχρεωτικές αργίες, όπως είναι η 25η Μαρτίου. Ωστόσο, εξαίρεση αποτελεί η λειτουργία επιχειρήσεων που επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εργασία επιτρέπεται, αλλά συνοδεύεται από ειδικούς όρους αμοιβής, οι οποίοι προβλέπουν πρόσθετες αποδοχές για τους εργαζόμενους που απασχολούνται.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν

Για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή, προβλέπεται η καταβολή του κανονικού ημερομισθίου τους, μαζί με προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο, ανάλογα με τις ώρες εργασίας.

Στην περίπτωση των εργαζομένων με μηνιαίο μισθό, η αμοιβή διαφοροποιείται ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης. Εάν πρόκειται για επιχείρηση που συνήθως δεν λειτουργεί σε αργίες αλλά θα ανοίξει εκτάκτως, καταβάλλεται επιπλέον το 1/25 του μισθού, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες εργασίας.

Αντίθετα, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά σε αργίες, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μόνο την προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται επίσης στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους.

Πρόσθετες επισημάνσεις για τους εργαζόμενους

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο θέμα της ανάπαυσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της ημέρας υποχρεωτικής αργίας με ημέρα ρεπό. Ο συμψηφισμός αυτός δεν είναι νόμιμος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η απασχόληση υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, οι εργαζόμενοι δικαιούνται και πρόσθετη προσαύξηση για υπερεργασία ή υπερωρία, πέραν αυτής που προβλέπεται για την εργασία σε αργία.

Τι ισχύει για άδειες και ευνοϊκότερους όρους

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια κατά την 25η Μαρτίου δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο της ημέρας, χωρίς αυτή να υπολογίζεται στις ημέρες άδειας που λαμβάνουν.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής, όπως μέσω συλλογικών συμβάσεων, κανονισμών εργασίας ή καθιερωμένων πρακτικών, αυτοί υπερισχύουν των βασικών διατάξεων και εφαρμόζονται κανονικά.