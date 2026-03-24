25η Μαρτίου – Μαθητική παρέλαση: Τι ισχύει με Μετρό και Τραμ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές σε Μετρό και Τραμ ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω των παρελάσεων για την 25η Μαρτίου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, με σημαντικές αλλαγές τόσο στην κίνηση των οχημάτων όσο και στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς. Οι παρεμβάσεις αυτές επηρεάζουν βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το Σύνταγμα και συνοδεύονται από περιορισμούς στη στάση και στάθμευση.

Η σημερινή ημέρα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, σηματοδοτεί την πραγματοποίηση της μαθητικής παρέλασης, ενώ αύριο, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, θα ακολουθήσει η στρατιωτική παρέλαση. Οι ρυθμίσεις επεκτείνονται χρονικά και χωρικά, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης.

Αλλαγές σε Μετρό και Τραμ λόγω παρελάσεων

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ειδικά μέτρα να ισχύουν τόσο για το Μετρό όσο και για το Τραμ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 24ης και 25ης Μαρτίου.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό παραμένει κλειστός, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 8 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση των παρελάσεων, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Στο Τραμ, η Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» τροποποιεί τη λειτουργία της, καθώς την Τρίτη 24 Μαρτίου τερματίζει στη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» από τις 8 το πρωί, ενώ την Τετάρτη 25 Μαρτίου ο τερματικός σταθμός μεταφέρεται στη στάση «Φιξ» από την έναρξη λειτουργίας έως τη λήξη των παρελάσεων.

Αντίστοιχα, στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», την Τετάρτη 25 Μαρτίου προβλέπεται τερματισμός στη στάση «Σεφ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ σε άλλο χρονικό διάστημα η διαδρομή περιορίζεται μεταξύ «Π. Δημαρχείο» και «Σεφ».

Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας

Η μαθητική παρέλαση πραγματοποιείται στο Σύνταγμα παρουσία πολιτών και επισήμων, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο κέντρο της πόλης και προκαλώντας αυξημένες ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Οι αρχές εφαρμόζουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και αλλαγές στη διέλευση των οχημάτων, με τους οδηγούς να καλούνται να προσαρμόσουν τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Ρυθμίσεις για τη μαθητική παρέλαση της 24ης Μαρτίου

Από τις 10:00 το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026 εφαρμόζεται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικές αρτηρίες του κέντρου, ενώ από τις 06:00 ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας σε όλο το μήκος της, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο τμήμα προς το Σύνταγμα, την οδό Πανεπιστημίου, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, καθώς και τη λεωφόρο Συγγρού στο τμήμα προς την πλατεία Συντάγματος.

Εκτεταμένα μέτρα για τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Για τη στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ξεκινούν ήδη από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, με απαγορεύσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας σε σειρά οδών, όπως η Αχιλλέως, η Λένορμαν, η Καλλιρόης και η Μάρνη.

Επιπλέον, από την Τρίτη 24 Μαρτίου το μεσημέρι τίθενται περιορισμοί και στην πρόσβαση προς τον Λυκαβηττό, ενώ την ημέρα της παρέλασης, από τις 06:00 το πρωί, επεκτείνονται τα μέτρα σε κεντρικές λεωφόρους και πλατείες, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η πλατεία Συντάγματος.

Παράλληλα, ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν και στην ευρύτερη περιοχή του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, με διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς όπως η Μητροπόλεως, η Αιόλου και η Ερμού.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα μέτρα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τα σήματα της Τροχαίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών.