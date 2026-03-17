Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου 2026

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας επηρεάζουν τη χώρα με έντονες βροχές, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται πριν την 25η Μαρτίου.

Καιρός με έντονα καιρικά φαινόμενα διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας επηρεάζουν πολλές περιοχές με βροχές, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η μεταβλητότητα του Μαρτίου γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, με τις συνθήκες να αλλάζουν διαρκώς.

Όπως επισημαίνεται από τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα φαινόμενα θα διατηρήσουν την έντασή τους έως και την Παρασκευή, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες και το κρύο θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα και το Σαββατοκύριακο.

Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας στη χώρα

Η κακοκαιρία εξελίσσεται σε δύο φάσεις, με το πρώτο κύμα να κάνει ήδη την εμφάνισή του, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας. Το σύστημα προέρχεται από τα νότια της Ιταλίας και κινείται σταδιακά προς τα ανατολικά.

Η επίδρασή του γίνεται αισθητή αρχικά στην Κρήτη και στη συνέχεια επεκτείνεται προς την Κύπρο, προκαλώντας βροχοπτώσεις και έντονα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές.

Το δεύτερο κύμα φέρνει εντονότερα φαινόμενα

Μετά τη σταδιακή εξασθένηση του πρώτου κύματος την Τετάρτη, ένα νέο βαρομετρικό σύστημα σχηματίζεται στο βόρειο Ιόνιο, το οποίο κινείται προς τα νότια και ανατολικά, επηρεάζοντας εκ νέου μεγάλο μέρος της χώρας.

Το δεύτερο αυτό κύμα αναμένεται να είναι πιο ισχυρό, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Αυξημένος κίνδυνος και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα και παρατεταμένα.

Παράλληλα, στην κεντροβόρεια Ελλάδα προβλέπονται χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ το κρύο θα παραμείνει αισθητό, ιδιαίτερα στις περιοχές από τη Θεσσαλία και βορειότερα.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Παρασκευή

Την Πέμπτη, η ένταση της κακοκαιρίας κορυφώνεται, με τα πιο ισχυρά φαινόμενα να εντοπίζονται στο Ιόνιο και στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα επηρεάζονται η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου οι βροχές αναμένεται να είναι ισχυρές.

Αντίθετα, από τη Θεσσαλία και προς τα βόρεια, τα φαινόμενα παρουσιάζουν ύφεση, χωρίς όμως να υποχωρεί το κρύο, ενώ στα ορεινά διατηρούνται τοπικές χιονοπτώσεις.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα αρχίσει να παρουσιάζει βελτίωση από το απόγευμα, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και την Κύπρο.

Χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυροί βοριάδες

Παρά τη σταδιακή βελτίωση, οι ισχυροί βοριάδες που θα πνέουν στο Αιγαίο θα διατηρήσουν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα, με το ψύχος να επιμένει έως και την Κυριακή.

Οι συνθήκες αυτές ενισχύουν το αίσθημα του κρύου, ιδιαίτερα στις ανατολικές και νησιωτικές περιοχές, όπου οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.

Νέα επιδείνωση πριν την 25η Μαρτίου

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, το οποίο θα συνοδεύεται από άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και έντονες βροχοπτώσεις.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί συνθήκες αστάθειας ενόψει της 25ης Μαρτίου, με τις παρελάσεις και τους εορτασμούς να αναμένεται να πραγματοποιηθούν υπό βροχερό και υγρό καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.