Καιρός: Έρχεται εισβολή ρωσικού ψύχους – Πότε ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία

Έντονο κύμα ψύχους με χιόνια και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας επηρεάζει τη χώρα από τις 18 Μαρτίου, με χειμερινό σκηνικό που επιμένει.

Ο καιρός αλλάζει ριζικά από την Τετάρτη 18 Μαρτίου, καθώς ένα ισχυρό κύμα ψύχους αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας έντονα φαινόμενα και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών που κατευθύνονται προς την περιοχή μας μέσω των Βαλκανίων.

Η μεταβολή του καιρού αναμένεται να έχει έντονα χειμερινά χαρακτηριστικά, με τις συνθήκες να παραπέμπουν περισσότερο σε βαθύ χειμώνα παρά σε περίοδο άνοιξης. Οι ισχυροί βοριάδες θα ενισχύσουν την αίσθηση του κρύου, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Πώς διαμορφώνεται η ψυχρή εισβολή

Η αιτία της κακοκαιρίας εντοπίζεται σε ψυχρή αέρια μάζα ηπειρωτικής προέλευσης που κινείται γρήγορα από τις εκτεταμένες περιοχές της Ρωσίας προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η διαδρομή της περνά μέσα από τα Βαλκάνια, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τη μεταφορά ψυχρών βορείων ρευμάτων προς την Ελλάδα.

Αυτή η διάταξη της ατμόσφαιρας οδηγεί σε απότομη πτώση της θερμοκρασίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ένταση των ανέμων. Οι βοριάδες, με χαρακτηριστικά βορά και τραμουντάνας, συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός έντονου ψυχρού σκηνικού.

Πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Η αρχική επιδείνωση θα γίνει αισθητή από την Τετάρτη, με το κύριο βάρος να εντοπίζεται στα ανατολικά ηπειρωτικά. Περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η ανατολική Πελοπόννησος αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Η σύγκρουση των ψυχρών μαζών με την οροσειρά της Πίνδου και την υγρασία του Αιγαίου θα προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα. Βροχές και χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, με το χιόνι να εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις από τα 500 έως 600 μέτρα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας προς τα νότια

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου, η κακοκαιρία μετακινείται προς τη νότια Ελλάδα, επηρεάζοντας την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με το υψόμετρο να διαμορφώνεται περίπου στα 700 με 800 μέτρα. Σε περιόδους έντονης καταιγίδας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν φαινόμενα χιονόνερου ή ακόμη και χιονιού σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Χειμερινό σκηνικό χωρίς άμεση υποχώρηση

Οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν άμεσα, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία διατηρεί ανοικτούς τους δρόμους για νέες ψυχρές εισβολές από τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η αστάθεια θα συνεχιστεί και μετά τις 20 Μαρτίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα χειμερινά χαρακτηριστικά του καιρού θα παραμείνουν, διαμορφώνοντας ένα παρατεταμένο σκηνικό όψιμου χειμώνα. Η άνοιξη φαίνεται να καθυστερεί, με τις συνθήκες να απαιτούν προσαρμογή της καθημερινότητας σε πιο χειμερινό ρυθμό για αρκετές ακόμη ημέρες.