Ξεκινούν οι ενστάσεις για πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Δείτε για ποιό

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για πρόγραμμα κατάρτισης στη δενδροκομία στην Ηγουμενίτσα, με δυνατότητα ενστάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κατάρτισης στη δενδροκομία ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 27 Μαρτίου, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την κατάταξή τους. Οι πίνακες περιλαμβάνουν επιτυχόντες, επιλαχόντες και αποκλειόμενους, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η δράση αφορά επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στην Ηγουμενίτσα και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενώ την ευθύνη υλοποίησης έχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου, τα προσωρινά αποτελέσματα επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων των υποψηφίων καταρτιζόμενων για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και θα υλοποιήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της Δ.ΥΠ.Α.

Tο πρόγραμμα με τίτλο: «Κλάδεμα- Εμβολιασμός Δενδρωδών Καλλιεργειών» (εσπεριδοειδή, ελιά, ακτινιδιά, αμπέλι), συνολικής διάρκειας 120 ωρών, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ωφελούμενων στη συγκεκριμένη ειδικότητα, με απώτερο σκοπό την ταχύτερη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 εγγεγραμμένους ανέργους ή εργαζόμενους, ηλικίας 18-60 ετών, κατοίκους του Δήμου Ηγουμενίτσας ή όμορων Δήμων του Νομού Άρτας. Η κατάρτιση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες που θα παραχωρήσει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για τον σκοπό αυτό, ενώ η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα αγροκτήματα μελών και συνεταιρισμών. Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των νέων προσωρινών αποτελεσμάτων από την Παρασκευή 27 Μαρτίου έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται:

• Με email: [email protected]

• Διά ζώσης: ΚΔΒΜ Ιωαννίνων, 3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα (Τ.Κ.45500, τηλ. 26510-48063).

Όσοι υποψήφιοι καταθέσουν ένσταση, οφείλουν να αναφέρουν την ακριβή αιτιολογία της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis

Δείτε Εδώ την Ανακοίνωση Τύπου

Δείτε Εδώ τους Προσωρινούς Πίνακες

Δείτε Εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή