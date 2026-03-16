Σοβαρές καταγγελίες για «πάρτι» αδιαφάνειας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+

Πίνακας περιεχομένων

Στη Βουλή, με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου, φέρνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στη χώρα μας.

Αποκαλυπτικά είναι τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου που περιγράφουν ένα δίκτυο ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών και πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στον εθνικό φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Σε δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Sardegna Gol, μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για στελέχη που συνδέονται με κομματικούς μηχανισμούς και συγκεκριμένα με την ΟΝΝΕΔ, τα οποία φέρονται να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, χωρίς όμως να προκύπτει σαφές αντικείμενο εργασίας τους.

Επίσης, αναφέρονται πρόσωπα που συμμετέχουν σε φορείς, τα οποία αιτούνται και λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα προγράμματα «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», ενώ ταυτόχρονα φέρονται να εμπλέκονται σε διαδικασίες διαχείρισης ή αξιολόγησης των ίδιων προγραμμάτων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Επιπλέον, ονόματα υπαλλήλων του φορέα εμφανίζονται να συνδέονται με διαδικασίες προσφορών για υπηρεσίες προς το ίδιο το Ίδρυμα, γεγονός που γεννά ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών ανάθεσης. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις, με σχετική ερώτηση που κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η διαχείριση των προγραμμάτων «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» αφορά σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους και χιλιάδες ωφελούμενους νέους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών ενώ η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας και προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στη χώρα μας προκαλούν πρόσφατα δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο αποτελεί τον εθνικό οργανισμό διαχείρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».

Συγκεκριμένα, στο από 10-03-2026 δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας SardegnaGol, με τίτλο «Erasmus+ in Greece: Conflicts of interest and suspicious procurement» περιγράφεται ένα πλέγμα καταγγελιών που αφορούν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών και πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στον εθνικό φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για στελέχη που συνδέονται με κομματικούς μηχανισμούς και συγκεκριμένα με την ΟΝΝΕΔ, τα οποία φέρονται να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, χωρίς να προκύπτει σαφές αντικείμενο εργασίας τους. Επίσης, αναφέρονται πρόσωπα που συμμετέχουν σε φορείς, οι οποίοι αιτούνται και λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα προγράμματα «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», ενώ ταυτόχρονα φέρονται να εμπλέκονται σε διαδικασίες διαχείρισης ή αξιολόγησης των ίδιων προγραμμάτων, γεγονός που, αυτονόητα, εγείρει σοβαρά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Τέλος, ονόματα υπαλλήλων του φορέα εμφανίζονται να συνδέονται με διαδικασίες προσφορών για υπηρεσίες προς το ίδιο το Ίδρυμα, γεγονός που δε μπορεί παρά να δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών ανάθεσης.

Το δημοσίευμα εντάσσει, μάλιστα, την υπόθεση στο ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης ευρωπαϊκής ανησυχίας για τη λειτουργία των εθνικών οργανισμών υλοποίησης του «Erasmus+» σε κράτη‑μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αντίστοιχες υποθέσεις που έχουν ήδη απασχολήσει ευρωπαϊκούς θεσμούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η αξιοπιστία της χώρας στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδίως προγραμμάτων που αφορούν τη νεολαία, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, αποτελεί ζήτημα θεσμικής ευθύνης και διεθνούς αξιοπιστίας. Οποιαδήποτε σκιά αδιαφάνειας ή κομματικής εργαλειοποίησης φορέων που διαχειρίζονται ευρωπαϊκούς πόρους πλήττει όχι μόνο την αξιοπιστία των ίδιων των προγραμμάτων αλλά και τη συνολική εικόνα της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών.

Παράλληλα, το ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σχετική ερώτηση που κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες αυτές δημιουργούν την εύλογη απαίτηση για άμεση, πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων πραγματοποιείται με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς φαινόμενα κομματικής παρέμβασης ή σύγκρουσης συμφερόντων.

Επειδή η διαχείριση των προγραμμάτων «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» αφορά σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους και χιλιάδες ωφελούμενους νέους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών,

Επειδή οι καταγγελίες περί σύγκρουσης συμφερόντων, εικονικής απασχόλησης και εμπλοκής προσώπων σε διαδικασίες προμηθειών του ίδιου φορέα πλήττουν σοβαρά την αξιοπιστία της χώρας και εγείρουν σοβαρά ζητήματα θεσμικής λογοδοσίας,

Επειδή η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας και προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Έχει ενημερωθεί το Υπουργείο για τις σοβαρές καταγγελίες που δημοσιοποιούνται, διεθνώς, σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, εικονική απασχόληση και αδιαφανείς διαδικασίες στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ;

2. Έχει ζητηθεί ή πρόκειται να ζητηθεί άμεσος διοικητικός και οικονομικός έλεγχος στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σχετικά με τη διαχείριση των προγραμμάτων «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»;

3. Έχουν διαβιβαστεί τα σχετικά στοιχεία στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF);

4. Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο ελέγχου για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ στελεχών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και φορέων που αιτούνται ή λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα προγράμματα που διαχειρίζεται;

5. Γνωρίζει αν στα συμβόλαια των συμβασιούχων υπαλλήλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπάρχει ρήτρα μη εμπλοκής και συνεργασίας κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη του συμβολαίου τους, με πιθανούς αιτούντες και ωφελούμενους των προγραμμάτων;

6. Με ποιους μηχανισμούς διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ πραγματοποιούνται με πλήρη διαφάνεια και χωρίς εμπλοκή προσώπων που υπηρετούν ή συνδέονται με τον ίδιο τον φορέα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Τσαπανίδου Παρθένα

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος