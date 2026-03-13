Προειδοποίηση ΠΟΣΥΠ για eSchools: Κίνδυνος προβλημάτων στη λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Πίνακας περιεχομένων

Σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο μετάβασης στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα eSchools εκφράζει η ΠΟΣΥΠ, προειδοποιώντας ότι η διαδικασία υλοποίησης, όπως προωθείται, ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και η ανάγκη μαζικών χειροκίνητων καταχωρίσεων στοιχείων αυξάνουν τον διοικητικό φόρτο, σε μια περίοδο που οι υπηρεσίες ήδη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις.

Όπως αναφέρει η ΠΟΣΥΠ σε παρέμβασή της προς το Υπουργείο Παιδείας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και κυρίως τα Τμήματα Προσωπικού βρίσκονται αυτή την περίοδο αντιμέτωπα με κρίσιμες διαδικασίες, όπως η επεξεργασία αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών και ο έλεγχος δικαιολογητικών στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Η παράλληλη απαίτηση για εκτεταμένη επικαιροποίηση δεδομένων στο νέο σύστημα, τη στιγμή που τα στοιχεία τηρούνται ήδη ενημερωμένα σε υφιστάμενες πλατφόρμες, εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει σημαντικά τις υπηρεσίες και θα αυξήσει τον κίνδυνο λαθών.

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι μια βιαστική υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου πληροφοριακού έργου μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση της ψηφιακής γραφειοκρατίας αντί για απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό προτείνει ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ένταξης του eSchools στη λειτουργία των υπηρεσιών και αξιοποίηση των ήδη καταχωρισμένων δεδομένων από τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εσπευσμένη μετάβαση στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα eSchools θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

κα Υπουργέ,

Η ΠΟΣΥΠ στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε σας έθεσε τις ενστάσεις της για τον τρόπο μετάβασης των Υπηρεσιών μας στο νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα eSchools. Σας επισημάναμε ότι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την υλοποίηση των σταδίων είναι ιδιαίτερα ασφυκτικά, ενώ επισημάνθηκε και η δυσκολία που δημιουργεί η ανάγκη εκτεταμένων χειροκίνητων καταχωρίσεων. Η απάντηση για την αναγκαιότητα παραλαβής του έργου σύμφωνα με τους συμβατικούς, χρονικούς και χρηματοδοτικούς όρους δεν μπορεί να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά το τρέχον χρονικό διάστημα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και ιδίως τα Τμήματα Γ΄ Προσωπικού, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο διοικητικό φόρτο εργασίας. Ειδικότερα, στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές διαδικασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επεξεργασία των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΥΔ, στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών στους πίνακες, καθώς και πλήθος λοιπών υπηρεσιακών διαδικασιών που πραγματοποιούνται κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η ταυτόχρονη απαίτηση για εκτεταμένη και αναλυτική επικαιροποίηση ενός τόσο μεγάλου όγκου στοιχείων στο eDatacenter, τα οποία ήδη τηρούνται πλήρως ενημερωμένα στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δημιουργεί σημαντική διοικητική επιβάρυνση για τις Υπηρεσίες, χωρίς ουσιαστικό όφελος ως προς την αξιοπιστία των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η εκ νέου χειρωνακτική καταχώριση στο eDatacenter χιλιάδων υπηρετήσεων εκπαιδευτικών, εκατοντάδων μακροχρόνιων αδειών και απουσιών, επιπλέον συμπληρωματικών στοιχείων, όπως βαθμοί, τέκνα, κλπ., εκτός του ότι είναι εξαιρετικά επίπονη και χρονοβόρα, εγκυμονεί κινδύνους σφαλμάτων κατά τη διαδικασία καταχώρισής τους.

Το θέμα, δεν είναι να παραληφθεί ένα έργο όπως-όπως, που, αντί να απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες προς όφελος όλων, θα ενισχύσει την ψηφιακή γραφειοκρατία. Θα έπρεπε εξ αρχής στο σχεδιασμό του έργου να είχε υπάρξει η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας αυτών που τελικά θα επωμιστούν τη λειτουργία και χρήση του συστήματος, δηλ. των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, ώστε να συμβάλλουν στις κατάλληλες λειτουργικές προδιαγραφές . Οι ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν καθυστερημένα (ΑΔΑ: ΨΨΜΞ46ΝΚΠΔ-ΠΒΞ) δεν είχαν τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης, καθώς τη χρονική στιγμή που συγκροτήθηκαν η υλοποίηση των περισσότερων υποσυστημάτων είχε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν ήταν δυνατόν να τροποποιηθούν επί της ουσίας.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, προ τετελεσμένων γεγονότων, λίγο πριν από την παραλαβή ενός ακόμα ολοκληρωμένου ( ; ) πληροφοριακού συστήματος, το περιβάλλον του οποίου είναι άγνωστο στη συντριπτική πλειοψηφία των διοικητικών υπαλλήλων. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε, από την εμπειρία μας, ότι η πλειοψηφία των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου στα οποία εμπλέκονται ως τελικοί χρήστες οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, πήρε πολλά χρόνια μέχρι να εξομαλυνθεί, καθώς δεν σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών αλλά όπως τις φαντάζονταν οι σχεδιαστές τους (συνήθως άσχετοι με το χώρο της Εκπαίδευσης). Έτσι, ακόμα και μετά από χρόνια, υπάρχουν διοικητικές λειτουργίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από τα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα, με αποτέλεσμα η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης να αναζητεί μια custom λύση από κάποιον φιλότιμο υπάλληλο, προσέγγιση που προφανώς είναι θνησιγενής.

Εμείς, ακόμα και την ύστατη αυτή στιγμή, μετά από την εγκύκλιο 22128/Α3/24-02-2026, τη σχετική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26/2/2026, αλλά και τις ενημερώσεις που έρχονται για τους χειριστές του eDatacenter από το Υπουργείο, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Παρά τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 50/1996 άρθρο 15, παρ. 8, δεν υπήρξε ποτέ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΕΕΠ που να ολοκλήρωσε τις διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής, καθώς και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, μέχρι το τέλος Απριλίου. Συνεπώς το χρονοδιάγραμμα της εγκυκλίου 22128/Α3/24-02-2026 δεν είναι ρεαλιστικό.



Επισημαίνουμε, προς γνώση και της Κεντρικής Υπηρεσίας, ότι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχει, με την πάροδο των ετών, διαμορφωθεί η εξής κατάσταση στα θέματα μητρώου: για διαδικασίες που εξαρτώνται από τις Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (δηλ. μεταθέσεις και μετατάξεις) οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης χρησιμοποιούν το eDataCenter και για ΟΛΑ τα άλλα θέματα μητρώου χρησιμοποιούν το myschool. Αναγνωρίζουμε ότι βάσει του eDataCenter έχουν πραγματοποιηθεί διοικητικές διαδικασίες που δεν μπορούν να τεθούν εν αμφιβόλω εκ των υστέρων. Γι’ αυτό προτείνουμε οι υπηρετήσεις/τοποθετήσεις του eSchools να αντληθούν από το eDataCenter μέχρι κάποιο χρονικό σημείο και από την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του eSchools και μετά να αντλούνται από το myschool, στο οποίο εξάλλου πραγματοποιούνται εδώ και 13 χρόνια και είναι διαθέσιμες (με την οριστικοποίησή τους) σε πραγματικό χρόνο στις σχολικές μονάδες (για να κάνουν αναθέσεις κτλ.). Προφανώς για λοιπά πεδία που υπάρχουν και στο eDataCenter και στο myschool πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πληροφορία από το myschool.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26/2/2026 έγινε αναφορά μόνο για τους Μόνιμους Εκπαιδευτικούς. Όμως στο Μητρώο υπάρχουν και Αναπληρωτές (είτε μέσω ΟΠΣΥΔ είτε μέσω Τοπικών Προκηρύξεων), Ωρομίσθιοι (μέσω Τοπικών Προσλήψεων), Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι των (Περιφερειακών) Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Αυτοί δεν θα υπάρχουν στο νέο σύστημα; Πώς θα εισάγονται;

Εδώ και πάνω από 2 χρόνια έχουν διαβιβαστεί αναλυτικές προτάσεις (των εργαζομένων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) για θέματα Μητρώου (και όχι μόνο) τόσο στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ όσο και στον ανάδοχο του eSchools. Ποιες από αυτές έχουν υλοποιηθεί;

Θεωρούμε αυτονόητο ότι ένα κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου θα έχει και Κεντρική Διαχείριση (και Διαχειριστές) για όσα θέματα πρέπει να επιλύονται κεντρικά και για όσες σχετικές διοικητικές αποφάσεις εκδίδονται σε επίπεδο Υπουργείου. Στο myschool την Κεντρική Διαχείριση την πραγματοποιεί τόσα χρόνια ο εκτελών την επεξεργασία «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με επιτυχημένο τρόπο. Δεν νοείται (για πάρα πολλούς λόγους και κυρίως για την ποιότητα των δεδομένων) η διαχείριση του μητρώου να γίνεται αποκεντρωμένα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (μοντέλο που έχει εφαρμοστεί αποτυχημένα τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του eDataCenter).

Η επιτυχία ενός Πληροφοριακού Συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Υποστήριξη/helpdeskτου Συστήματος. Τον πρώτο καιρό λειτουργίας ενός Πληροφοριακού Συστήματος οι απορίες είναι κυρίως τεχνικές (πού δηλώνω τι, κτλ.), αλλά με την πάροδο του χρόνου το ποσοστό αυτών των αποριών μειώνεται και αυξάνεται δραματικά το ποσοστό των διοικητικών αποριών (πώς δηλώνω κάτι). Οι διοικητικοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι έμπειροι χρήστες και γνώστες των διοικητικών διαδικασιών και χρειάζονται την ανάλογη υποστήριξη (η οποία αμφιβάλλουμε αν μπορεί να γίνει από άτομα εκτός της εκπαίδευσης και του businesslogic αυτής).

Εν κατακλείδι, παρότι έχουμε βάσιμες αμφιβολίες για την επιτυχία του έργου, όπως σχεδιάστηκε, θεωρούμε ότι ένα ρεαλιστικό πλάνο ένταξής του στη λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι να ξεκινήσει ως αντικαταστάτης του eDataCenter (με τις αιτήσεις μετάθεσης το Νοέμβριο του 2026 κτλ.) και να αντικαταστήσει το myschool σε θέματα μητρώου (και όχι τοποθετήσεων) κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή μέσα στο 2027.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα eSchools, να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των ήδη επικαιροποιημένων στοιχείων από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της καταχώρισης των δεδομένων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η αξιοποίηση των ήδη καταχωρημένων και επικαιροποιημένων δεδομένων, η ακρίβεια και η πληρότητα των μεταφερόμενων στοιχείων, η αποφυγή επανάληψης της ίδιας εργασίας από τις Υπηρεσίες και ταυτόχρονα η μείωση του διοικητικού φόρτου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε μία ιδιαίτερα επιβαρυμένη χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα προτείνεται στην παρούσα φάση:

για όλους τους μόνιμους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, τα προσωπικά και βασικά υπηρεσιακά στοιχεία να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα myschool,

για τους εκπαιδευτικούς που κατά το τρέχον έτος υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης, τα στοιχεία υπηρετήσεων να αντληθούν αποκλειστικά από το eDatacenter,

για το σύνολο των λοιπών εκπαιδευτικών, τα στοιχεία υπηρετήσεων να αντληθούν από το myschool,

οι άδειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) και οι απουσίες να μεταφερθούν από το myschool, όπου τηρούνται συστηματικά και σε πραγματικό χρόνο,

όλες οι καταχωρίσεις της προϋπηρεσίας (συνολική βαθμολογική, συνολική εκπαιδευτική και συνολική εκπαιδευτική μη υπολογιζόμενη για μείωση ωραρίου) να αντληθούν από το myschool,

τα στοιχεία βαθμολογικής εξέλιξης (Βαθμοί) να αντληθούν από το myschool,

τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), η πληροφορία κατοχής μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων να αντληθεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα DIAS,

τα οικογενειακά στοιχεία να αντληθούν, μέσω διαλειτουργικότητας από τα μητρώα της δημόσιας διοίκησης (gov.gr).

Οτιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Είμαστε στην διάθεσή σας!