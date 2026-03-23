Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026: Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις – Τι δείχνουν τα δεδομένα και τι καταγγέλλουν οι αιρετοί

Πίνακας περιεχομένων

Ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στο Υπουργείο Παιδείας, οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Γενική και Ειδική Αγωγή, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες ετήσιες υπηρεσιακές διαδικασίες για τον κλάδο. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των μεταθέσεων αποτελεί ένα θετικό στοιχείο, καθώς ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών για προγραμματισμό των υπηρεσιακών τους μεταβολών εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Την ίδια στιγμή, η διαδικασία αναδεικνύει με έντονο τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ζητήματα στελέχωσης της εκπαίδευσης. Οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαβίωσης, αλλά και οι ενστάσεις που διατυπώνονται για τη διαχείριση των οργανικών θέσεων και των κενών, επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Φασφαλή:

Ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στο Υπουργείο Παιδείας, οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ που αφορούσαν τις Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα θετικά καταγράφεται το ότι καταφέραμε η διαδικασία των Μεταθέσεων να ολοκληρωθεί έγκαιρα, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα του Κλάδου μας για έγκαιρη πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαμε θέσει. Για το θέμα αυτό θέλω να συγχαρώ δημόσια τους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου που εργάστηκαν τόσο εντατικά, αψηφώντας κόπο και εργασιακό ωράριο, για να πετύχουμε την έγκαιρη πραγματοποίηση των Μεταθέσεων.

Οι Μεταθέσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες υπηρεσιακές μεταβολές και αποκτούν ιδιαίτερη αξία στις μέρες μας, που οι Εκπαιδευτικοί είναι αναγκασμένοι να εργάζονται μακριά από τον τόπο τους με μισθούς των 800 Ευρώ και ενοίκιο κατοικίας 500 Ευρώ!!!

Το σοβαρό αυτό ζήτημα της οικονομικής υποβάθμισης των Εκπαιδευτικών και η διεκδίκηση μας για αξιοπρεπείς μισθούς αντιμετωπίζεται από την Κυβέρνηση της Ν.Δ όχι μόνο αρνητικά αλλά και απαξιωτικά όπως χαρακτηριστικά εκφράστηκε από τη απαράδεκτη δήλωση της βουλεύτριας της Ν.Δ “ο τζάμπας πέθανε”, στο ερώτημα δημοσιογράφου πως μπορούν να τα βγάλουν πέρα Εκπαιδευτικοί με αυτούς τους μισθούς!!!

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η συμμετοχή των Αιρετών του Κλάδου στο ΚΥΣΠΕ διασφάλισε τη Διαφάνεια και την Ισονομία αφού έγινε λεπτομερής εξέταση των αιτήσεων για να εγκριθούν όσες πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου και απορρίφθηκαν όσες δεν τις πληρούσαν.

Το ζήτημα όμως που φέτος απασχόλησε το ΚΥΣΠΕ ήταν η επικύρωση των οργανικών κενών με βάση τα οποία γινόταν οι Μεταθέσεις. Είναι ολοφάνερο ότι η κυβερνητική πολιτική όχι μόνο επιμένει στη λογική των 25 μαθητών ανά τμήμα αλλά “αξιοποιώντας” και το δημογραφικό πρόβλημα προχώρησε στην περικοπή οργανικών θέσεων!!!

Αυτό έγινε φανερό από τα διαφορετικά κενά που έδωσαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές. Το ΚΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα να τρέξει το σύστημα με το μεγαλύτερο αριθμό κενών που δόθηκαν για κάθε Νομό.

Ως Αιρετος εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρνήθηκα όμως να νομιμοποιήσω με την ψήφο μου τις περιπτώσεις εκείνες που ο Περιφερειακοί Διευθυντές αγνόησαν την εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης και προχώρησαν σε νέες “γενναίες” περικοπές οργανικών!!!

Η αρνητική ψήφος έχει ακόμη να κάνει με το γεγονός ότι η κατάργηση οργανικών θέσεων Σχολείων που βρίσκονται σε αναστολή γίνεται με βάση το Νόμο, σε άλλο χρόνο και με συγκεκριμένη διαδικασία, και όχι τώρα κατά την πραγματοποίηση των Μεταθέσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επικύρωση των κενών έγινε κατά πλειοψηφία με 3 έναντι 2 ψήφων των Αιρετών του Κλάδου. Εκφράσαμε ακόμη την επιφύλαξή μας σε δύο περιπτώσεις που η εισήγηση των οργανικών κενών των Διευθυντών Εκπαίδευσης ήταν κατ’ εκτίμηση!!!

Εκείνο επίσης που απασχόλησε για άλλη μια φορά το ΚΥΣΠΕ είναι το θέμα, που επανειλημμένα έχω θέσει, της ένταξης στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, για λόγους υγείας. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για ένταξη σε αυτή την κατηγορία αφορούσαν φανερά δύσκολες περιπτώσεις που όμως δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό Προεδρικό διάταγμα. Θέλω να δηλώσω για πολλοστή φορά ότι το σύστημά είναι μεν αντικειμενικό αλλά δεν αντιμετωπίζει δίκαια όσες και όσους συναδέλφους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που επιβάλλει την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου εδώ και τώρα!

Το ΚΥΣΠΕ με βάση αυτά τα κενά προχώρησε στην πραγματοποίηση των Μεταθέσεων.

Αναλυτικότερα:

Στη Γενική Αγωγή υποβλήθηκαν 4434 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2435. Ποσοστό ικανοποιημένων 54,92%.

Στην Ειδική Αγωγή υποβλήθηκαν 770 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 370 .Ποσοστό ικανοποιημένων 28,03%.

Σε ΚΕΔΑΣΥ υποβλήθηκαν 379 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 102. Ποσοστό ικανοποιημένων 26,91%.

Με εξειδίκευση στη Νοηματική γλώσσα και στη μέθοδο BRAILLE υποβλήθηκαν 121 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 6. Ποσοστό ικανοποιημένων 4,96%.

Ως Αιρετός εκπρόσωπος του Κλάδου καλώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να σταματήσει αυτή την επιχείρηση νέων συγχωνεύσεων & περικοπών και μετά από διάλογο με τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών να δώσει άμεσα λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τους Εκπαιδευτικούς και το Δημόσιο Σχολείο.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω, να αγωνίζομαι και να διεκδικώ την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις υπηρεσιακές μεταβολές και να παλεύω για την επικράτηση των αρχών της Αξιοκρατίας, της Ισονομίας και πάνω απ’ όλα της Διαφάνειας.