Ανακοινώθηκαν οι Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας 2026

Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για το 2026, με διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ικανοποίησης και σημαντικό αριθμό αιτήσεων σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή.

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2026 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποτυπώνοντας τη φετινή εικόνα κινητικότητας τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντικό όγκο αιτήσεων, με διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ικανοποίησης ανά κατηγορία, γεγονός που αναδεικνύει τις ανάγκες αλλά και τις περιορισμένες διαθέσιμες οργανικές θέσεις σε ορισμένους τομείς.

Συνολικά, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων, με πάνω από τους μισούς να εξασφαλίζουν μετάθεση στη Γενική Εκπαίδευση, ενώ χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε επιμέρους δομές της Ειδικής Αγωγής. Οι ανακοινώσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένες οδηγίες για τα επόμενα βήματα των μετατιθέμενων, καθώς και από διευκρινίσεις για όσους δεν κατέστη δυνατό να μετακινηθούν, λόγω έλλειψης κενών θέσεων ή χαμηλότερης μοριοδότησης.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας -Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2026

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2026.

Διαβάστε επίσης Σχολεία: Εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με απειλές, πιέσεις και δημόσια διαπόμπευση

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν στις 4434 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 2435 (ποσοστό 54,92%).

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής τύπου ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ ανήλθαν σε 770 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 370 (ποσοστό 48,05%).

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής τύπου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανήλθαν σε 379 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 26,91%).

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ003 (τύπου ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ) ανήλθαν στις 121 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 6 (ποσοστό 4,96 %).

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2026.

Τα στελέχη εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Δείτε εδώ Εκπαιδευτικοί: «Ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση» – Στο εδώλιο τέσσερις συνδικαλιστές

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2026 ΕΔΩ

Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έτους 2026 ΕΔΩ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2026 ΕΔΩ