Κακοκαιρία «Erminio»: Ποιά σχολεία κλείνουν στην Αττική και τι ισχύει

Κακοκαιρία «Erminio»: Τοπικά κλειστά σχολεία σε Δήμους της Αττικής παρά τη γενική λειτουργία των μονάδων.

Η κακοκαιρία«Erminio» προκαλεί έντονες διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των σχολείων στην Αττική, καθώς οι τοπικές αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων και του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών. Οι αποφάσεις δεν είναι ενιαίες, καθώς κάθε Δήμος προσαρμόζεται στα δεδομένα της περιοχής του.

Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια Αττικής έχει επιλέξει να μην προχωρήσει σε γενικευμένη αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, διατηρώντας σε ισχύ την κανονική λειτουργία τους, με εξαίρεση τα Εσπερινά σχολεία, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά.

Ο ρόλος της Περιφέρειας και οι βασικές κατευθύνσεις

Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα υπάρξει οριζόντια διακοπή μαθημάτων στο σύνολο της Αττικής. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από τη μεταβίβαση της ευθύνης στους Δήμους, οι οποίοι καλούνται να εκτιμήσουν τις τοπικές συνθήκες.

Η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ συνεκτιμώνται και αναφορές για προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε σχολικές υποδομές.

Έκκληση για περιορισμό μετακινήσεων και μέτρα πρόληψης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, όταν αναμένεται ένταση των φαινομένων. Παράλληλα, έχει ζητηθεί η έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η αναβολή ή ματαίωση μαθητικών εκδρομών προς περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των μαθητών και των συνοδών.

Δήμοι που αναστέλλουν τη λειτουργία των σχολείων

Αρκετοί Δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει σε αποφάσεις για προσωρινό κλείσιμο σχολικών μονάδων, δημιουργώντας ένα διαφοροποιημένο τοπίο στην Αττική. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Μαρκοπούλου όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, λόγω κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων.



Αποφάσεις σε Σαρωνικό και Μαραθώνα

Ανάλογη απόφαση ελήφθη και στον Δήμο Σαρωνικού, όπου για τις ίδιες ημέρες δεν θα λειτουργήσουν σχολεία και παιδικοί σταθμοί, καθώς η περιοχή συγκαταλέγεται σε εκείνες που αναμένεται να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού.

Στον Δήμο Μαραθώνα, πέρα από τις σχολικές μονάδες, θα παραμείνουν κλειστοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα ΚΔΑΠ, με την απόφαση να βασίζεται στους κινδύνους που συνεπάγονται οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλείσιμο σχολείων και σε Ωρωπό

Στον Δήμο Ωρωπού, η αναστολή λειτουργίας αφορά την Τετάρτη 1 Απριλίου, με κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η απόφαση επεκτείνεται και στο Δημοτικό Ωδείο, καθώς τα φαινόμενα που αναμένεται να προκαλέσει το βαρομετρικό χαμηλό «Erminio» χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα, με την ασφάλεια των πολιτών να τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα.