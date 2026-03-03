Εθνικό Απολυτήριο: Σφοδρή αντίδραση εκπαιδευτικών στον εθνικό διάλογο για το Λύκειο – «Διάλογος – κοροϊδία»

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου υψώνει ξεκάθαρα «κόκκινη κάρτα» στον λεγόμενο εθνικό διάλογο για το Λύκειο, κάνοντας λόγο για μια προσχηματική διαδικασία με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα.

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου υψώνει ξεκάθαρα «κόκκινη κάρτα» στον λεγόμενο εθνικό διάλογο για το Λύκειο, κάνοντας λόγο για μια προσχηματική διαδικασία με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα.

Με σκληρή ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης καταγγέλλει ότι ο διάλογος που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας δεν αποτελεί ανοιχτή και ουσιαστική διαβούλευση, αλλά μια οργανωμένη προσπάθεια νομιμοποίησης ήδη ειλημμένων αποφάσεων.

Παράλληλα, ζητά την άμεση αποχώρηση του εκπροσώπου της ΟΛΜΕ από την επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του προσδίδει ψευδή εικόνα συναίνεσης σε μια διαδικασία που – όπως αναφέρει – έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα και να διαμορφώσει ένα Λύκειο ακόμη πιο εξετασιοκεντρικό και ταξικά επιλεκτικό.

Aναλυτικά:

«Καμία συμμετοχή στο «διάλογο» κοροϊδία! Να αποχωρήσει άμεσα ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ!»

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ζακύνθου καταγγέλλει τον λεγόμενο «εθνικό διάλογο» που εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας για τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου. Πρόκειται για έναν «διάλογο» με προαποφασισμένο περιεχόμενο που στήνεται για να κατασκευαστεί μια ψεύτικη συναίνεση στα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα.

Είναι ψέμα ότι ο διάλογος θα ξεκινήσει από μηδενική βάση και ότι τίποτα δεν είναι προαποφασισμένο. Το βασικό πλαίσιο έχει ήδη «κλειδώσει» και έχει παρουσιαστεί από την Υπουργό και την κυβέρνηση: ένα Λύκειο–εξεταστική αρένα από την Α΄ τάξη, με ενίσχυση των ταξικών φραγμών, που θα σπρώχνει μαθητές εκτός σχολείου και θα τους κατευθύνει στην κατάρτιση και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα σχολείο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς.

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές έχουμε πλούσια πείρα από όλους τους λεγόμενους «εθνικούς διαλόγους» που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα αποτελέσματά τους διαμόρφωσαν ένα σχολείο ακόμη πιο αποκρουστικό, ένα σχολείο εντατικοποίησης και ανταγωνισμού, με περισσότερες εξετάσεις, που υψώνει συνεχώς νέα εμπόδια για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Είναι βαθιά υποκριτικά τα κροκοδείλια δάκρυα όσων ισχυρίζονται ότι «το Λύκειο έχει χάσει τον ρόλο του», όταν είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις που το νομοθέτησαν και το διαμόρφωσαν με τις πολιτικές τους.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι και η σύνθεση της επιτροπής των 106 μελών, όπου κυριαρχούν στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης, άμεσα συνδεδεμένα με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, μαζί με 40 πανεπιστημιακούς, ενώ συμμετέχει ακόμη και εκπρόσωπος της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων. Τι διαφορετικό πόρισμα μπορεί άραγε να προκύψει από αυτό που έχει ήδη χαράξει η κυβέρνηση; Όταν ο «διάλογος» ξεκινά με τέτοια σύνθεση, το αποτέλεσμά του δεν μπορεί παρά να είναι προδιαγεγραμμένο.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποσπάσει τη συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας για ένα σχολείο φθηνό για το κράτος και ακριβό για τη λαϊκή οικογένεια, για πολιτικές που τσακίζουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ δεν έχει καμία δουλειά σε έναν διάλογο παρωδία. Απαιτούμε να αποχωρήσει άμεσα από αυτόν.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους γονέων και τους μαθητές να μη γίνουν θεατές σε μια προειλημμένη διαδικασία. Η κυβέρνηση σε αυτή την προσπάθεια να μη βρει κανέναν πρόθυμο συμπαραστάτη.

Συνεχίζουμε τον αγώνα – οργανωμένα, συλλογικά, αποφασιστικά! Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Απαιτούμε σχολείο που μορφώνει και όχι να εξοντώνει!