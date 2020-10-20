Εκπαιδευτικοί: Στοιχεία για τους υπηρετούντες στην Πρωτοβάθμια

Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 88.238.
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Από αυτούς, 66.117 είναι μόνιμοι Εκπαιδευτικοί (ποσοστό 74,93 %) και 22.121 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ποσοστό 25,07 %).
Αναλυτικά οι υπηρετούντες μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κλάδο είναι:
|1.α. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
|ΜΟΝΙΜΟΙ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
|1
|ΠΕ 60 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ]
|11.268
|3.374
|14.642
|2
|ΠΕ 61 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]
|24
|40
|64
|3
|ΠΕ 60.50
|760
|760
|ΣΥΝΟΛΑ
|11.292
|4.174
|15.466
|2.β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
|ΜΟΝΙΜΟΙ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
|1
|ΠΕ 70 – [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ]
|40.539
|5.786
|46.325
|ΠΕ70 – [ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΑΤΟΣ]
|246
|17
|263
|2
|ΠΕ 70.50 [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]
|2.915
|2.915
|3
|ΠΕ 71 [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]
|1.121
|1.396
|2.517
|4
|ΠΕ 05- [ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ]
|649
|129
|778
|5
|ΠΕ 06- [ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ]
|3.666
|835
|4.501
|6
|ΠΕ 07 – [ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ]
|358
|342
|700
|7
|ΠΕ 08 – [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ]
|126
|1.384
|1.510
|8
|ΠΕ 11 [ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]
|4.476
|552
|5.028
|9
|ΠΕ 79.01 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ]
|1.042
|571
|1.613
|10
|ΠΕ 79.01.50 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ]
|67
|67
|11
|ΠΕ 86 [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ]
|1.694
|487
|2.181
|12
|ΠΕ 91.01 [ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]
|27
|727
|754
|13
|ΠΕ 91.01.50 [ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]
|48
|48
|14
|ΠΕ 92.02 [ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ]
|65
|65
|15
|ΠΕ 92.02.50[ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]
|2
|2
|16
|ΤΕ 16 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ]
|1
|1
|17
|ΤΕ 16.50 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]
|25
|25
|ΣΥΝΟΛΑ
|53.945
|15.348
|69.293
|3.γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ[ ΕΕΠ/ΕΒΠ ]
|ΜΟΝΙΜΟΙ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
|1
|ΠΕ 21 [ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ]
|135
|76
|211
|2
|ΠΕ 23 [ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ]
|128
|239
|367
|3
|ΠΕ 25 [ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ]
|83
|960
|1.043
|4
|ΠΕ 28 [ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ]
|62
|52
|114
|5
|ΠΕ 29 [ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ]
|79
|55
|134
|6
|ΠΕ 30 [ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ]
|118
|269
|387
|7
|ΠΕ 31 ΚΠΔ[ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ]
|1
|1
|8
|ΠΕ ΕΒΠ [ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ]
|275
|947
|1.222
|ΣΥΝΟΛΑ
|880
|2.599
|3.479
|ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ
|ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
|ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
|1
|ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
|11.292
|4.174
|15.466
|2
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
|53.945
|15.348
|69.293
|3
|ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
[ ΕΕΠ/ΕΒΠ ]
|880
|2.599
|3.479
|ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
|66.117
|22.121
|88.238