Εκπαιδευτικοί: Ανησυχία για αλλαγές σε μοριοδότηση, προσόντα και προϋπηρεσία

Πίνακας περιεχομένων

Έντονη ανησυχία εκφράζουν εκπαιδευτικοί για παρεμβάσεις στη μοριοδότηση και την αμφισβήτηση τίτλων σπουδών, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην αξιοκρατία και στο δημόσιο σχολείο.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους εκπαιδευτικούς η πρόσφατη συζήτηση γύρω από την πιστοποίηση προσόντων και τη μοριοδότηση, με αφορμή παρεμβάσεις της ΟΙΕΛΕ. Η πρωτοβουλία εκπαιδευτικών Ομάδα εκπαιδευτικών κατά γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, καταγγέλλει απόπειρες υπονόμευσης της αξιοκρατίας και εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν το σύστημα προσλήψεων και τη θέση των εκπαιδευτικών στο δημόσιο σχολείο.

Η πρόσφατη συνάντηση της ΟΙΕΛΕ με θεσμικούς φορείς για ζητήματα πιστοποίησης προσόντων και διαδικασιών επιλογής προσωπικού αναδεικνύει ένα πεδίο που απαιτεί σοβαρότητα, διαφάνεια και προσεκτική θεσμική διαχείριση. Ο κ. Χριστόπουλος, μιλώντας για σκοτεινούς μηχανισμούς παραγωγής μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων και τίτλων πιστοποίησης ξένων γλωσσών, προσπαθεί για ακόμα μια φορά να εκμηδενίσει τη δια βίου επιμόρφωση χιλιάδων εκπαιδευτικών, απαξιώνοντάς τους συνολικά και αδιακρίτως.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να επιχειρούνται ρυθμίσεις ή παρεμβάσεις που καθορίζουν τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας έμμεσα νέες προτεραιότητες, αμφιβολίες ή πιθανά κενά στη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων έχουν αποδείξει διαχρονικά την επιστημονική και παιδαγωγική τους επάρκεια και δεν μπορεί να εμφανίζονται ως μέρος ενός προβλήματος που απαιτεί οριζόντιες αμφισβητήσεις.

Η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς της ΟΙΕΛΕ δεν μας πείθει για τις αγνές προθέσεις της αναφορικά με τη διατήρηση της αξιοκρατίας και την αναβάθμιση της παρεχόμενης δια βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Ο συνδικαλιστικός φορέας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών προσπαθεί να λειτουργήσει ως δούρειος ίππος και, για ακόμα μια φορά, με ύπουλο τρόπο να επιδείξει πως η προϋπηρεσία θα πρέπει να μοριοδοτείται σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τα λοιπά προσόντα.

Έχει δρομολογηθεί από τη μεριά της ΟΙΕΛΕ μια πολιτική ατζέντα, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός που χρόνια έχει στηρίξει το δημόσιο σχολείο και έχοντας επενδύσει στην επιμόρφωσή του, απαιτείται να «ξεριζωθεί», παραχωρώντας τη θέση του σε έναν εκπαιδευτικό που όχι μόνο δεν πλαισίωσε το δημόσιο σχολείο και, κατ’ επέκταση, δεν το υπηρέτησε, αλλά δεν αποτελούσε συνειδητή επαγγελματική του επιλογή για χρόνια.

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουμε την ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστων προσόντων και αυστηρών ελέγχων, καθώς η αξιοκρατία αποτελεί θεμέλιο λίθο της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Κατά περιπτώσεις μπορεί να γίνουν βελτιωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις, έπειτα όμως από γόνιμο διάλογο και διαφύλαξη σημαντικών συνιστωσών.

Κάθε παρέμβαση στο συγκεκριμένο πεδίο οφείλει να εξετάζεται συνολικά ως προς τις επιπτώσεις της, ώστε να διασφαλίζεται ότι υπηρετεί ισότιμα το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και δεν δημιουργεί σκιές ή νέες ανισορροπίες. Το σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών, ως έχει, δημιουργεί ισορροπία μεταξύ προσόντων και προϋπηρεσίας.

Ίσως είμαστε η μοναδική χώρα όπου φορείς αμφισβητούν τόσο έκδηλα ανώτατες σπουδές, όπου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η απόκτηση ανωτέρων σπουδών επικροτείται θεσμικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά.

Δυστυχώς, σε μια περίοδο που οι τελευταίες εξελίξεις τείνουν να επηρεάζουν άμεσα το δημόσιο σχολείο και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών του, παρατηρείται αδράνεια από πλευράς θεσμικών συνδικαλιστικών φορέων, όπως ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.

Ο κ. Χριστόπουλος, ως εκπρόσωπος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, επιχειρεί συναντήσεις με ανώτερους φορείς, ενώ εμείς που στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο μένουμε απλοί παρατηρητές, χωρίς εκπροσώπηση. Ταυτόχρονα, διερωτόμαστε αν οι επιστημονικοί μας σύλλογοι (ΠΕΑΔ, ΠΑΣΑΔ, ΠΑΣΑΝ, ΣΑΚΕΑ), αφενός μετά τον διορισμό πολλών μελών τους, νομιμοποιούνται να διοικούν τους συλλόγους ή πρέπει να σπεύσουν σε εκλογές και, αφετέρου, αν είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις.

Εν κατακλείδι… «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»

Οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν τον κόσμο, όχι μονομιάς, αλλά παιδί με παιδί

Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

Απαξίωση των προσόντων τους: Θεωρούν ότι οι δηλώσεις για «σκοτεινούς μηχανισμούς» υποβαθμίζουν συνολικά και αδιακρίτως τη δια βίου επιμόρφωση (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πιστοποιήσεις).

Υπονομευμένη αξιοκρατία: Εκτιμούν ότι υπάρχει προσπάθεια να αλλάξει η ισορροπία του συστήματος, μειώνοντας τη σημασία των ακαδημαϊκών προσόντων.

«Δούρειος ίππος» από πλευράς ΟΙΕΛΕ: Υποστηρίζουν ότι ο φορέας επιχειρεί έμμεσα να επιβάλει διαφορετικές προτεραιότητες, κυρίως υπέρ της προϋπηρεσίας.

Πολιτική στόχευση στις αλλαγές: Θεωρούν ότι υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα που οδηγεί σε ανατροπή των δεδομένων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Τι τους ανησυχεί

Πιθανές αλλαγές στη μοριοδότηση: Φοβούνται ρυθμίσεις που θα αλλάξουν τα κριτήρια, δημιουργώντας αμφιβολίες για τη διαφάνεια.

Ανατροπή της ισορροπίας προσόντων–προϋπηρεσίας: Τονίζουν ότι το υπάρχον σύστημα κρατά ισορροπία και ότι αυτή μπορεί να διαταραχθεί.

Αδικία σε βάρος όσων επένδυσαν στην επιμόρφωση: Εκφράζουν φόβο ότι εκπαιδευτικοί με χρόνια στήριξης στο δημόσιο σχολείο και συνεχή επιμόρφωση μπορεί να χάσουν τη θέση τους.

Δημιουργία νέων ανισοτήτων: Προειδοποιούν ότι παρεμβάσεις χωρίς διάλογο μπορεί να προκαλέσουν «σκιές» και ανισορροπίες.

Έλλειψη εκπροσώπησης: Τους προβληματίζει ότι άλλοι φορείς κινούνται θεσμικά, ενώ οι ίδιοι αισθάνονται χωρίς ουσιαστική φωνή.

Συνολικά, η βασική τους θέση είναι ότι κινδυνεύει η αξιοκρατία και η ισορροπία του συστήματος, αν αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης των προσόντων και της προϋπηρεσίας.

