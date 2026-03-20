Διεθνές Απολυτήριο: Τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

Η εφαρμογή του International Baccalaureate στα δημόσια σχολεία προχωρά με στόχο την έναρξη το 2026, ενώ η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια παραμένει αποκλειστικά μέσω Πανελλαδικών.

Το International Baccalaureate στα δημόσια σχολεία εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, με την πιστοποίηση των πρώτων 13 σχολικών μονάδων να ολοκληρώνεται έως τον Μάιο και την έναρξη του προγράμματος να τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026. Την ίδια στιγμή, ξεκαθαρίζεται ότι η εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια συνεχίζει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου περιλαμβάνεται και σχετική ρύθμιση για το πρόγραμμα IB.

Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του IB

Η διαδικασία ένταξης του International Baccalaureate στο δημόσιο σχολείο περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, καθώς έχει τεθεί συγκεκριμένο πλαίσιο υλοποίησης.

Η πιστοποίηση των πρώτων 13 σχολείων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα κατεύθυνση για τη δημόσια εκπαίδευση.

Δείτε Διεθνές Απολυτήριο στα Δημόσια Σχολεία – Μόνο με Πανελλήνιες η εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Πού θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

Τα σχολεία που έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις: την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και το Ηράκλειο.

Παράλληλα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή του προγράμματος στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Τι ισχύει για τα δημόσια πανεπιστήμια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι δεν αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια.

Όπως επισημαίνεται, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να πραγματοποιείται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χωρίς καμία σύνδεση με το πρόγραμμα International Baccalaureate.

Το θεσμικό πλαίσιο και η εφαρμογή

Το International Baccalaureate προβλέπεται ήδη από τον νόμο 2327/1995 ως τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο λυκείου, γεγονός που δείχνει ότι δεν αποτελεί νέα έννοια για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ωστόσο, η σημερινή πρωτοβουλία διαφοροποιείται, καθώς αφορά την ουσιαστική εφαρμογή του προγράμματος μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης.

Η ένταξη του IB στο δημόσιο σχολείο παρουσιάζεται ως ένα βήμα προς ένα πιο σύγχρονο και εξωστρεφές εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι η εφαρμογή του προγράμματος συνοδεύεται από σαφείς όρους και χρονοδιάγραμμα, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης χωρίς αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια.

Διαβάστε επίσης IB: Τι φέρνει το νέο πλαίσιο για το Διεθνές Απολυτήριο στα δημόσια σχολεία

Διεθνές Απολυτήριο: Τα 13 σχολεία που έχουν επιλεγεί για IB

Τα δεκατρία υποψήφια σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο ενώ έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.

ΑΤΤΙΚΗ

Μουσικό Σχολείο Αθήνας

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

Μουσικό Σχολείο Βόλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

Απρίλιο: ολοκλήρωση διαδικασίας αιτήσεων των 13 σχολείων για πιστοποίηση και υποβολή αιτήσεων

Μαΐο: επισκέψεις πιστοποίησης στα σχολεία

Εως τα τέλη Ιουνίου οι τελικές αποφάσεις του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου

Σεπτέμβριο: λειτουργία των πιστοποιημένων σχολείων