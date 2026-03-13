Χιλιάδες αναπληρωτές, χαμηλοί μισθοί και ελλείψεις στα σχολεία – Χωρίς ουσιαστική στήριξη από το Υπ. Παιδείας

Πίνακας περιεχομένων

Η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, με χαμηλούς μισθούς, χιλιάδες αναπληρωτές και σοβαρές ελλείψεις στο δημόσιο σχολείο.

Η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια σχολεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του προέδρου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Σπύρου Μαρίνη, σε συνέντευξή του στο STAR Κεντρικής Ελλάδας. Ο ίδιος περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις για την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και πιεστικές οικονομικές συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, η καθημερινότητα στα σχολεία απέχει σημαντικά από την εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Όπως τόνισε, παρά τις διαβεβαιώσεις για επάρκεια προσωπικού και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, η πραγματικότητα για πολλούς εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζεται από οικονομική πίεση, εργασιακή ανασφάλεια και αυξημένες ανάγκες που συχνά δεν καλύπτονται από το σύστημα.

Η οικονομική πίεση στους εκπαιδευτικούς

Ένα από τα βασικά ζητήματα που ανέδειξε ο Σπύρος Μαρίνης αφορά τις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών. Όπως υπογράμμισε, ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου δασκάλου κινείται περίπου στα οκτακόσια ευρώ, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, ειδικά σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για όσους υπηρετούν σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές, όπου το κόστος στέγασης και μετακίνησης είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πολλοί εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν από τον μισθό τους ακόμη και βασικά έξοδα που σχετίζονται με τη μετακίνησή τους προς το σχολείο, γεγονός που δημιουργεί έντονη οικονομική πίεση.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ σημείωσε ότι η οικονομική κατάσταση του κλάδου δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο και την ευθύνη που έχουν οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο σχολείο, ενώ τόνισε πως οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ουσιαστική στήριξη ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με αξιοπρέπεια.

Χιλιάδες αναπληρωτές και εργασιακή ανασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρίνη, περίπου 45.000 εκπαιδευτικοί εργάζονται ως αναπληρωτές, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των σχολείων.

Οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται κάθε χρόνο σε φάσεις, εργάζονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια οδηγούνται ξανά στην ανεργία, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες συνεχούς αβεβαιότητας. Η μετακίνηση από περιοχή σε περιοχή αποτελεί συχνά αναπόφευκτη πραγματικότητα για πολλούς από αυτούς.

Όπως σημείωσε, η έλλειψη μόνιμων διορισμών οδηγεί σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης που βασίζεται σε προσωρινές λύσεις, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί προβλήματα και στη λειτουργία των σχολείων, καθώς η σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κριτική για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας άσκησε επίσης έντονη κριτική στο σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση. Όπως υποστήριξε, η διαδικασία αυτή δεν συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά λειτουργεί περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μορφή της αξιολόγησης θυμίζει παλαιότερες εποχές, καθώς βασίζεται σε παρακολούθηση του μαθήματος και σε διαδικασίες που, όπως είπε, παραπέμπουν στο παλαιό σύστημα επιθεώρησης. Ο Σπύρος Μαρίνης υποστήριξε ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς υποστήριξη των εκπαιδευτικών και χωρίς ενίσχυση των σχολείων με το απαραίτητο προσωπικό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα σχολεία αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, από μεγάλα τμήματα μαθητών έως ελλείψεις σε υποστηρικτικές δομές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη.

Ζήτημα διαλόγου με την πολιτική ηγεσία

Στη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της ΔΟΕ έκανε λόγο και για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Όπως ανέφερε, οι επαφές που υπήρξαν στην αρχή της θητείας της σημερινής ηγεσίας δεν είχαν συνέχεια, ενώ οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν σταθερά συνάντηση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Τόνισε επίσης ότι οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν τρόπο έκφρασης των αιτημάτων του κλάδου και υπογράμμισε ότι η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ανάγκη στήριξης της δημόσιας παιδείας

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σπύρος Μαρίνης επεσήμανε ότι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης προϋποθέτει ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι μόνο εξαγγελίες. Όπως σημείωσε, η ποιότητα του σχολείου συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και με τη δυνατότητά τους να εργάζονται με σταθερότητα και αξιοπρέπεια.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σχολείο παρά τις δυσκολίες, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση της παιδείας αποτελεί ζήτημα που αφορά συνολικά την κοινωνία.

Τα προβλήματα της εκπαίδευσης

1. Η πραγματική εικόνα των σχολείων

Ο Σπύρος Μαρίνης υποστηρίζει ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζεται επίσημα για το δημόσιο σχολείο και στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές μονάδες.

2. Χαμηλοί μισθοί και οικονομική πίεση στους εκπαιδευτικούς

Τονίζει ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών παραμένουν πολύ χαμηλοί, επισημαίνοντας ότι ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου δασκάλου βρίσκεται περίπου στα 800 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

3. Υψηλό κόστος ζωής για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο τους

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές, όπου το κόστος στέγασης και μετακίνησης είναι ιδιαίτερα υψηλό.

4. Μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σημειώνεται ότι περίπου 45.000 εκπαιδευτικοί εργάζονται ως αναπληρωτές, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των σχολείων, κάτι που δείχνει – όπως υποστηρίζει – την έλλειψη μόνιμων διορισμών.

5. Εργασιακή ανασφάλεια των αναπληρωτών

Οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται κάθε χρόνο προσωρινά και οδηγούνται ξανά στην ανεργία μετά τη λήξη της σύμβασής τους, γεγονός που δημιουργεί συνεχή επαγγελματική αβεβαιότητα.

6. Κριτική στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ χαρακτηρίζει την αξιολόγηση γραφειοκρατική και τιμωρητική, υποστηρίζοντας ότι θυμίζει παλαιότερα μοντέλα επιθεώρησης αντί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης.

7. Έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας

Καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος με την πολιτική ηγεσία για τα προβλήματα της εκπαίδευσης.

8. Πειθαρχικές διώξεις σε εκπαιδευτικούς

Γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις οδηγούνται σε πειθαρχικές διαδικασίες.

9. Ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας

Τονίζεται ότι η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου απαιτεί: