ΑΣΠΑΙΤΕ: Αντιδράσεις για την ένταξη στο ΕΚΠΑ – Οι λόγοι της απόρριψης

Η μη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του θεσμικού της μέλλοντος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διαφορετικές αναγνώσεις εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών καταγράφουν προβληματισμό και αποδίδουν ευθύνες στη διοίκηση, θεωρώντας την εξέλιξη αρνητική για το Ίδρυμα.

Την ίδια ώρα, η πλευρά των αποφοίτων υποστηρίζει ότι μια ενδεχόμενη ένταξη στο ΕΚΠΑ με τους όρους που έχουν διατυπωθεί θα οδηγούσε σε ουσιαστική υποβάθμιση, καθώς η ΑΣΠΑΙΤΕ θα μετατρεπόταν σε τμήμα χωρίς αναγνώριση integrated master και με περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Σε αυτό το πλαίσιο, προβάλλεται ως βασική επιλογή η διατήρηση της αυτονομίας και η προώθηση της μετεξέλιξης του Ιδρύματος σε αυτόνομο πανεπιστήμιο.

Τις τελευταίες μέρες, διαβάζουμε δημοσιεύματα που αναφέρονται στο θέμα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σύμφωνα με αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

Πολλοί και δυστυχώς και κάποιοι μέσα από την ΑΣΠΑΙΤΕ αυτό το θεωρούν ως δυσμενή εξέλιξη και επιρρίπτουν ευθύνες στη Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Με ποιες προϋποθέσεις όμως θα εντάσσονταν η ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ;

Δυστυχώς ως Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών σε μια Σχολή του ΕΚΠΑ, με πέντε χρόνια φοίτηση τα οποία δεν θα αναγνωρίζονταν ως Integrated Master και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων θα ήταν δικαιώματα ΤΕΙ, δηλαδή αυτά των Ανωτέρων Σχολών Υπομηχανικών σύμφωνα με τα Β.Δ. του 1970! Ένα τμήμα δηλαδή χωρίς ουσιαστική προοπτική γιατί οι απόφοιτοί του θα βρίσκονταν σε σαφώς μειονεκτική θέση, τόσο ως Εκπαιδευτικοί όσο και ως Μηχανικοί αφού θα υστερούν σε τυπικά προσόντα απέναντι στους αποφοίτους όλων των συναφών τμημάτων.

Μια τέτοια λύση για εμάς τους χιλιάδες αποφοίτους της ιστορικής ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, του Ιδρύματος που αποτελεί ακόμα και σήμερα σημείο αναφοράς για όλη την Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα αποτελούσε αν υλοποιούνταν σοβαρό λάθος τόσο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ όσο και της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, αν συναινούσε σε κάτι τέτοιο, τη στιγμή μάλιστα που τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρός της είναι καθηγητές της.

Μια Σχολή δεν μπορεί να υποβαθμιστεί σε Τμήμα! Η Επαγγελματική Εκπαίδευση χρειάζεται την ΑΣΠΑΙΤΕ ως Σχολή, που να μπορεί να λειτουργήσει Πενταετή Τμήματα επιπέδου Integrated Master στη Διδακτική Επιστήμη για όλους τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αν το ΕΚΠΑ δεν θέλει να εντάξει την ΑΣΠΑΙΤΕ ως Σχολή για να αποτελέσει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που θα στηρίξει την επαγγελματική εκπαίδευση, η λύση είναι μία και μοναδική για το ΥΠΑΙΘΑ. Άμεση μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε αυτόνομο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Η Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, δεν συναίνεσε σε μια επιλογή που θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του Ιδρύματος, σεβόμενη την ιστορία του ιδρύματος, τους φοιτητές του και εμάς τους αποφοίτους. Εμείς η επιστημονική ένωση των αποφοίτων αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία και καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του Ιδρύματος σε συστράτευση για το σκοπό αυτό.

Η Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1959.