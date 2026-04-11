ΑΣΠΑΙΤΕ: Προχωρά η ένταξη στο ΕΚΠΑ αλλά με «γκρίζα» σημεία για αποφοίτους και φοιτητές

Στο επίκεντρο των εξελίξεων για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ και την ένταξή της στο ΕΚΠΑ βρέθηκε η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ και του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νικόλαου Παπαϊωάνου.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τον προχωρημένο κυβερνητικό σχεδιασμό για τη μετατροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ σε πανεπιστημιακό τμήμα πενταετούς φοίτησης, ωστόσο ανέδειξε και κρίσιμα ερωτήματα για τη φυσιογνωμία, τον ρόλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Παρά το θετικό κλίμα και τις διαβεβαιώσεις για διατήρηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων, η απουσία σαφών απαντήσεων σε καίρια ζητήματα από την πλευρά του Υφυπουργού εντείνει τον προβληματισμό των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών. Την ίδια στιγμή, η προοπτική νέας διευρυμένης συνάντησης τον Μάιο αφήνει ανοιχτό το πεδίο διαλόγου ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΤΕ:

Την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης μελών του ΔΣ της ΕΤΕ με τον Υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Νικόλαο Παπαϊωάνου, στο πλαίσιο των διαρκών παρεμβάσεων της ΕΤΕ για το θέμα της ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ. Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ που συμμετείχαν στην συνάντηση ήταν ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Βασαγιώργης, ο αντιπρόεδρος κ. Σωτήριος Θεοδωρόπουλος και η γενική γραμματέας κα. Ευαγγελία Τσιρίκα.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον Υφυπουργό να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του θεσμικού ρόλου των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στην ελληνική εκπαίδευση καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης της ΑΣΠΑΙΤΕ για την παραγωγή Εκπαιδευτικών Μηχανικών για τις αντίστοιχες ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υφυπουργός επιβεβαίωσε:

την ύπαρξη πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ και της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως πενταετούς τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών, στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του προσεχούς Ιουνίου, ενώ τονίστηκε πως η μετάβαση στο νέο ακαδημαϊκό σχήμα θα γίνει με την διατήρηση των υφιστάμενων εργασιακών (επαγγελματικών) δικαιωμάτων των αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της ΕΤΕ, μέσω του Προέδρου της, έθεσε τα παρακάτω καίρια ερωτήματα:

1.Η παραγωγή των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να βασίζεται κυρίως στο συγχρονικό μοντέλο;

2.Γιατί μια Σχολή με ιστορία 70 χρόνων πρέπει να υποβαθμιστεί σε τμήμα και πως αυτή η μορφή θα μπορέσει να υποστηρίξει την ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης;

Επίσης ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νέου τμήματος, για τον ρόλο του στον σύγχρονο Ακαδημαϊκό χάρτη και την συμβολή του στην ανάπτυξη της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Δυστυχώς, ο Υφυπουργός απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα όπως επίσης και σε λεπτομέρειες που αφορούν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για τους σημερινούς φοιτητές και τους μέχρι σήμερα αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ και της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, δηλώνοντας είτε αναρμόδιος είτε παραπέμποντας σε αποφάσεις της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και του ΕΚΠΑ.

Θετικό στοιχείο της συνάντησης αποτελεί η πρόσκληση που απηύθυνε ο Υφυπουργός στην Ένωσή μας για μια νέα, διευρυμένη συνάντηση εντός του Μαΐου, στην οποία θα συμμετάσχουν από κοινού η Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ και εκπρόσωποι των πρυτανικών αρχών του ΕΚΠΑ. Σκοπός της συνάντησης αυτής θα είναι η συζήτηση επί του κειμένου του νομοσχεδίου πριν την οριστική του κατάθεση.

Η ΕΤΕ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, δεσμευόμενη να ενημερώνει τα μέλη της για κάθε εξέλιξη, προτάσσοντας πάντα την επιστημονική και επαγγελματική κατοχύρωση των μελών της.