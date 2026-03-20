Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για υποτιμητική στάση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας σε μαθητές και καθηγητές

Πίνακας περιεχομένων

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καταγγέλλει με έντονο τρόπο τη στάση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του ΓΕΛ Κατασταρίου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο σχολείο την Τετάρτη 18 Μαρτίου, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική απαξίωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

«Για την απαράδεκτη συμπεριφορά του Διευθυντή Βθμιας Ζακύνθου απέναντι στους συναδέλφους, τους μαθητές και τη Διεύθυνση του ΓΕΛ Κατασταρίου»

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του ΓΕΛ Κατασταρίου.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 18/3 ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επισκέφθηκε το σχολείο κατά την έναρξη των μαθημάτων και προχώρησε σε έντονες και υποτιμητικές παρατηρήσεις απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου.

Η αντιμετώπιση αυτή δεν είναι τυχαία, ούτε «ατυχές» μεμονωμένο περιστατικό. Σε όλη την χώρα το ΥΠΑΙΘΑ έχει ξαμολήσει Προϊσταμένους, στελέχη Εκπ/σης κ.α. που στοχοποιούν «λόγω και έργω» τους εκπαιδευτικούς, επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για το κάθε τι, υποτιμώντας τους συνειδητά ενώπιον γονέων και μαθητών, επιδεικνύοντας έτσι «μέριμνα» για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Κατά τα άλλα οι ίδιοι αυτοί «μπιστικοί» του Υπουργείου, μακριά από τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα της ζωντανής σχολικής ζωής, δε βγάζουν τσιμουδιά για τις χιλιάδες χαμένες ώρες, για το αίσχος των «αναπληρωτών», για τα σχολεία-ερείπια, για την τεράστια υποχρηματοδότηση των σχολείων.

Η απαξίωση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού είναι συνειδητή επιλογή του ΥΠΑΙΘΑ που στόχο έχει ο εκπαιδευτικός να είναι φοβισμένος, φιμωμένος και υποταγμένος, προκειμένου να εμφυσά τα ίδια συναισθήματα και αντιλήψεις στους μαθητές του, τους αυριανούς εργαζόμενους. Για αυτό το λόγο άλλωστε πανελλαδικά αλλά και στο νησί μας Δ/ντές Εκπ/σης και άλλα στελέχη πέρα από απαράδεκτες συμπεριφορές σε βάρος εκπαιδευτικών, έχουν αποδυθεί –με φαιδρά προσχήματα– σε πογκρόμ διώξεων εις βάρος συναδέλφων και συνδικαλιστών: ΕΔΕ, μηνύσεις, αγωγές με τις οποίες ζητούν από συνδικαλιστές και σωματεία αποζημίωση χιλιάδες ευρώ, αποτιμώντας έτσι σε χρήμα την αξία της προσωπικής τους υπόληψης.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ξεκαθαρίζει ότι η οποιαδήποτε υπόδειξη προς τους συναδέλφους ή τη διεύθυνση του κάθε σχολείου για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί και πρέπει να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ με όρους κοσμιότητας, σεβασμού, εμπιστοσύνης και εκτίμησης στο πρόσωπο και το έργο των συναδέλφων. Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που υποτιμά τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους θα καταγγέλλεται από το σωματείο.