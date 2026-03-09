Αίτημα για διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου μετά τις καταγγελίες

Τη διερεύνηση των συνθηκών που συνδέονται με τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου ζητά η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ, με αφορμή δημόσιες αναφορές σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον που φέρεται να αντιμετώπιζε πριν από τον αιφνίδιο θάνατό της.

Όπως επισημαίνεται, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα πορίσματα που να αποσαφηνίζουν τα αίτια και τις συνθήκες που προηγήθηκαν της απώλειάς της, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη θεσμική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΝΙΚΗ υπογραμμίζει ότι εφόσον υπάρχουν δημόσιες αναφορές για πιθανές πιέσεις, περιστατικά εκφοβισμού ή διοικητικές πρακτικές που χρήζουν ελέγχου, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας οφείλουν να εξετάσουν την υπόθεση, ακόμη και μέσω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά το κείμενο:

Συλλυπητήρια για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και αίτημα διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου της

Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον αιφνίδιο θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου.

Η κυρία Χρηστίδου υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τη δημόσια εκπαίδευση επί τριανταπέντε χρόνια. Η απώλειά της προκαλεί οδύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφήνει πίσω της ένα σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς τόσο στο σχολείο όσο και στην επιστημονική κοινότητα.

Με αφορμή τις δημόσιες αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις συνθήκες εργασίας που φημολογείται πως αντιμετώπιζε, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί με τη δέουσα θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καθώς, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημα πορίσματα που να αποσαφηνίζουν τα αίτια και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της, είναι σημαντικό να αποφευχθούν πρόωρα συμπεράσματα και στοχοποίηση προσώπων χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ωστόσο, εφόσον προκύπτουν δημόσιοι προβληματισμοί ή αναφορές για περιστατικά εκφοβισμού, εργασιακής πίεσης ή ενδεχόμενων διοικητικών αυθαιρεσιών, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η διερεύνηση κάθε τέτοιου ζητήματος αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας, τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσο και για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της.