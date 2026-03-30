Εβδομάδα των Βαΐων: Ξεκίνησε η «βουβή» εβδομάδα – Γιατί την αποκαλούν έτσι;

Η Εβδομάδα των Βαΐων, αν και συχνά αποκαλείται «βουβή», αποτελεί περίοδο βαθιάς πνευματικής προετοιμασίας πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Εβδομάδα των Βαΐων χαρακτηρίζεται η τελευταία περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής, η οποία προηγείται της Μεγάλης Εβδομάδας και έχει ξεχωριστή πνευματική σημασία για τους πιστούς. Παρότι έχει επικρατήσει να αποκαλείται «βουβή» ή «κουφή», η ονομασία αυτή δεν ανταποκρίνεται στη λειτουργική πραγματικότητα της Εκκλησίας.

Η αντίληψη αυτή φαίνεται να έχει προκύψει από το γεγονός ότι δεν τελείται η Ακολουθία των Χαιρετισμών, η οποία αποτελεί μια από τις πιο χαρμόσυνες στιγμές της Σαρακοστής. Ωστόσο, η απουσία της συγκεκριμένης ακολουθίας δεν σημαίνει ότι η εβδομάδα στερείται λατρευτικής ζωής ή πνευματικού περιεχομένου.

Η πορεία προς τη Μεγάλη Εβδομάδα

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, η Εκκλησία κατευθύνει τους πιστούς σε μια βαθύτερη εσωτερική προετοιμασία, με επίκεντρο τα γεγονότα που προηγούνται της Σταύρωσης. Το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Λαζάρου, στην ασθένεια, τον θάνατό του και την αντίδραση του Χριστού.

Η πνευματική αυτή πορεία κορυφώνεται με το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, που θεωρούνται ως η απαρχή των γεγονότων που οδηγούν στη Σταύρωση. Η εβδομάδα λειτουργεί ως μετάβαση, προετοιμάζοντας τους πιστούς για την κορύφωση της χριστιανικής εμπειρίας.

Η παρεξήγηση γύρω από τον χαρακτηρισμό «βουβή»

Η ονομασία «βουβή» ή «κουφή» εβδομάδα αποδίδεται συχνά στην απουσία των Χαιρετισμών, όμως δεν αντανακλά την πραγματική εικόνα. Στην πράξη, οι ακολουθίες συνεχίζονται κανονικά, όπως σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής.

Το τυπικό της Εκκλησίας προβλέπει την τέλεση Μεσονυκτικού, Όρθρου, Ωρών και Εσπερινού, καθώς και του Μεγάλου Αποδείπνου. Επιπλέον, τελείται η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία την Τετάρτη και την Παρασκευή, ενώ την Παρασκευή προστίθεται και ειδικός κανόνας αφιερωμένος στον Λάζαρο.

Η πνευματική σημασία της εβδομάδας

Η τελευταία εβδομάδα της Σαρακοστής αποτελεί περίοδο έντονης περισυλλογής, κατά την οποία οι πιστοί καλούνται να εστιάσουν στο νόημα της μετάνοιας και της εσωτερικής κάθαρσης. Η προσέγγιση του θανάτου, όπως αποτυπώνεται στο γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου, λειτουργεί ως προμήνυμα για τα γεγονότα που ακολουθούν.

Η εβδομάδα αυτή συνδέεται άμεσα με την έννοια της «χαρμολύπης», καθώς συνδυάζει τη λύπη της προετοιμασίας με την ελπίδα της Ανάστασης. Μέσα από τη λατρευτική ζωή, οι πιστοί καλούνται να βιώσουν αυτή τη διπλή διάσταση.