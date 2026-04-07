Μεγάλη Τρίτη: Η καταδίκη των Φαρισαίων, το Tροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των δέκα παρθένων

Η Μεγάλη Τρίτη στην Ορθόδοξη Εκκλησία συνδέεται άμεσα με τη λέξη-κλειδί Μεγάλη Τρίτη και φέρει έντονα πνευματικά μηνύματα, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από τις ευαγγελικές περικοπές και τις χαρακτηριστικές παραβολές της ημέρας. Στο επίκεντρο βρίσκονται η εγρήγορση, η ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στα χαρίσματά του και η ανάγκη για αληθινή πίστη.

Παράλληλα, η λειτουργική παράδοση της ημέρας κορυφώνεται το βράδυ με την ακολουθία που συνδέεται με τη Μεγάλη Τετάρτη, όπου δεσπόζει η μορφή της μετανοημένης γυναίκας και ψάλλεται ένα από τα πιο γνωστά τροπάρια της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, το τροπάριο της Κασσιανής.

Οι ευαγγελικές αναφορές και η καταδίκη των Φαρισαίων

Κατά τον Όρθρο της Μεγάλης Τρίτης, αναγιγνώσκεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου ένα εκτενές απόσπασμα που περιλαμβάνει τη σκληρή επίκριση του Ιησού προς τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους. Η διδασκαλία αυτή αναδεικνύει την υποκρισία και την πνευματική τύφλωση εκείνων που θεωρούν τους εαυτούς τους καθοδηγητές των ανθρώπων.

Τα επαναλαμβανόμενα «ουαί» λειτουργούν ως έντονη προειδοποίηση, καθώς περιγράφεται μια στάση που όχι μόνο δεν οδηγεί στη σωτηρία, αλλά εμποδίζει και άλλους να προσεγγίσουν τη Βασιλεία των ουρανών. Το μήνυμα είναι σαφές: η αληθινή πίστη δεν ταυτίζεται με την επίφαση ευσέβειας.

Οι παραβολές που διδάσκουν εγρήγορση και ευθύνη

Κεντρική θέση στη Μεγάλη Τρίτη έχουν δύο χαρακτηριστικές παραβολές. Η πρώτη αφορά τις δέκα παρθένες, όπου γίνεται διάκριση ανάμεσα στις φρόνιμες και στις μωρές. Οι πρώτες είχαν προνοήσει να έχουν επαρκές λάδι για τα λυχνάρια τους, ενώ οι δεύτερες βρέθηκαν απροετοίμαστες και αποκλείστηκαν από το γαμήλιο δείπνο.

Η δεύτερη παραβολή, των ταλάντων, προβάλλει τη σημασία της αξιοποίησης των χαρισμάτων που έχει λάβει ο άνθρωπος. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάγκη για δράση, καλλιέργεια και ανάπτυξη των πνευματικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η αδράνεια δεν συνάδει με τη ζωή της πίστης.

Η μετάνοια και το μήνυμα της αγάπης

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, μέσα από την ακολουθία που προαναγγέλλει τη Μεγάλη Τετάρτη, προβάλλεται η μορφή μιας γυναίκας που, έχοντας βιώσει την αμαρτία, στρέφεται με ειλικρίνεια προς τον Χριστό. Η πράξη της να αλείψει τα πόδια Του με μύρο αποτελεί ένδειξη βαθιάς μετάνοιας και αγάπης.

Η συγχώρηση που λαμβάνει συνδέεται άμεσα με την πίστη και τη μεταστροφή της καρδιάς της, αναδεικνύοντας ένα από τα βασικά μηνύματα της ημέρας: ότι η αγάπη και η ειλικρινής μετάνοια οδηγούν στη λύτρωση.

Το τροπάριο της Κασσιανής και η ιστορία της

Στο ίδιο πλαίσιο ψάλλεται το τροπάριο της Κασσιανής, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά έργα της εκκλησιαστικής ποίησης. Η δημιουργός του, η Κασσιανή, υπήρξε σημαντική μορφή του 9ου αιώνα, συνδυάζοντας τη μοναχική ζωή με την πνευματική δημιουργία.

Η παράδοση αναφέρει ότι η πορεία της προς τον μοναχισμό συνδέθηκε με ένα περιστατικό στην αυτοκρατορική αυλή. Όταν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος κλήθηκε να επιλέξει σύζυγο ανάμεσα σε επιφανείς νέες γυναίκες, εντυπωσιάστηκε από την ευφυΐα της Κασσιανής, αλλά τελικά επέλεξε άλλη. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την ίδια να αφιερωθεί στη θρησκευτική ζωή και την ποίηση, αφήνοντας ως παρακαταθήκη το γνωστό τροπάριο που συνδέθηκε με τη Μεγάλη Τρίτη.