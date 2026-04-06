Πάσχα – Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σε πασχαλινούς ρυθμούς λειτουργεί η αγορά με διευρυμένο ωράριο έως τη Μεγάλη Πέμπτη και διαφοροποιήσεις τις επόμενες ημέρες.

Το Πάσχα φέρνει αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας της αγοράς, με τα καταστήματα να προσαρμόζονται στις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών. Από σήμερα ξεκινά η εφαρμογή διευρυμένου ωραρίου, το οποίο θα ισχύσει έως και τη Μεγάλη Πέμπτη.

Η εμπορική δραστηριότητα κινείται ήδη σε εορταστικούς ρυθμούς, με τους καταναλωτές να έχουν περισσότερες ώρες στη διάθεσή τους για τις αγορές τους. Το ωράριο διαφοροποιείται ανά ημέρα, ενώ προβλέπονται και ημέρες πλήρους αργίας.

Το ωράριο από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη

Κατά το πρώτο μέρος της Μεγάλης Εβδομάδας, τα καταστήματα θα λειτουργούν με συνεχές διευρυμένο ωράριο. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, οι πόρτες των εμπορικών επιχειρήσεων ανοίγουν από τις 9 το πρωί και παραμένουν ανοιχτές έως τις 9 το βράδυ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε ευέλικτες ώρες, ενώ τα καταστήματα επιχειρούν να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση της περιόδου.

Οι αλλαγές σε Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Το ωράριο διαφοροποιείται τη Μεγάλη Παρασκευή, όπου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τη μία το μεσημέρι έως τις επτά το απόγευμα. Πρόκειται για περιορισμένο ωράριο, προσαρμοσμένο στον χαρακτήρα της ημέρας.

Αντίστοιχα, το Μεγάλο Σάββατο τα καταστήματα θα ανοίξουν από τις 9 το πρωί και θα παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 3 το μεσημέρι, ολοκληρώνοντας έτσι την εμπορική δραστηριότητα πριν την Κυριακή του Πάσχα.

Κλειστά τα καταστήματα τις ημέρες του Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και τη Δευτέρα που ακολουθεί, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Οι δύο αυτές ημέρες αποτελούν επίσημες αργίες και δεν προβλέπεται λειτουργία της αγοράς.

Η επαναλειτουργία των καταστημάτων θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των εορτών, με επιστροφή στο κανονικό ωράριο.

Το πρόγραμμα λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλες περιοχές. Το Σάββατο 4/4 τα καταστήματα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 18:00, ενώ την Κυριακή των Βαΐων από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο διαμορφώνεται από τις 10:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα ανοίγουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, η αγορά παραμένει κλειστή, ακολουθώντας το καθιερωμένο εορταστικό πρόγραμμα.