Μεγάλη Παρασκευή: Αργία ή εργάσιμη; Τι ισχύει

Η Μεγάλη Παρασκευή 2026 δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για όλους, με διαφορετικούς κανόνες για δημόσιο, ιδιωτικό τομέα και εμπορικά καταστήματα.

Η Μεγάλη Παρασκευή που φέτος πέφτει στις 10 Απριλίου, συνοδεύεται από ειδικό καθεστώς ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων και την απασχόληση εργαζομένων. Το πλαίσιο διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας.

Η ημέρα δεν αποτελεί καθολική υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις, γεγονός που δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες εργασίας, τόσο ως προς το ωράριο όσο και ως προς τις αποδοχές των εργαζομένων.

Ποιο καθεστώς ισχύει για τα καταστήματα

Για τα εμπορικά καταστήματα ισχύει υποχρεωτική ημιαργία, με σαφείς περιορισμούς ως προς τη λειτουργία τους. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, απαγορεύεται η λειτουργία τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.

Η απαγόρευση αυτή αφορά και την απασχόληση των εργαζομένων στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τυχόν λειτουργία πριν από την επιτρεπόμενη ώρα συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Τι ισχύει στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Στον δημόσιο τομέα, η ημέρα είναι επίσημη αργία και όλες οι υπηρεσίες παραμένουν κλειστές. Αντίθετα, στον ιδιωτικό τομέα, εκτός του λιανικού εμπορίου, η Μεγάλη Παρασκευή θεωρείται κανονικά εργάσιμη ημέρα.

Παρά το γεγονός αυτό, αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να παραμείνουν κλειστές ή να περιορίσουν το ωράριό τους. Η πρακτική αυτή βασίζεται είτε σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είτε σε εσωτερικούς κανονισμούς ή επιχειρησιακή πρακτική που έχει καθιερωθεί.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν τη Μεγάλη Παρασκευή λαμβάνουν τις συνήθεις αποδοχές τους, χωρίς πρόσθετη προσαύξηση. Εξαίρεση υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται διαφορετικά από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σε περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση λειτουργεί κατ’ εξαίρεση ενώ συνήθως παραμένει κλειστή τη συγκεκριμένη ημέρα, τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% στο ημερομίσθιό τους.

Τι ισχύει αν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή

Όταν η επιχείρηση επιλέξει να μην λειτουργήσει τη Μεγάλη Παρασκευή με απόφαση του εργοδότη, οι εργαζόμενοι διατηρούν κανονικά το δικαίωμα στις αποδοχές τους, χωρίς καμία μείωση.

Αντίστοιχα, για τα καταστήματα που ανοίγουν μετά τη 13:00, η αμοιβή των υπαλλήλων υπολογίζεται με βάση τις ώρες εργασίας που πραγματοποιούνται εντός του επιτρεπόμενου ωραρίου.

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Υπάρχουν κλάδοι που λειτουργούν νόμιμα και τις Κυριακές, στους οποίους η Μεγάλη Παρασκευή αντιμετωπίζεται ως εργάσιμη ημέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργαζόμενοι αμείβονται με τις συνήθεις αποδοχές, εκτός αν ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις.

Το σύνολο των διατάξεων διαμορφώνει ένα σύνθετο πλαίσο, όπου η λειτουργία των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων εξαρτώνται από τον κλάδο, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις κάθε εργοδότη.