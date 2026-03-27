Voucher έως 3.000 ευρώ: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ και νέες προθεσμίες δίνουν επιπλέον χρόνο στα πρατήρια καυσίμων για την πλήρη προσαρμογή στο σύστημα εισροών – εκροών.

Η οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης για τα πρατήρια καυσίμων, με στόχο την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα παρακολούθησης εισροών – εκροών. Η ενίσχυση παρέχεται μέσω voucher και καλύπτει μέρος των δαπανών που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των σχετικών λογισμικών.

Την ίδια στιγμή, παρατείνεται το χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης, δίνοντας στους επαγγελματίες του κλάδου περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες υποχρεώσεις που αφορούν τη λειτουργία και τον έλεγχο της διακίνησης καυσίμων.

Το πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης για τα πρατήρια καυσίμων

Η επιδότηση που φτάνει έως τα 3.000 ευρώ στοχεύει στην κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του κόστους που απαιτείται για την αναβάθμιση των υποδομών. Συγκεκριμένα, αφορά τόσο τον εξοπλισμό όσο και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των εισροών και εκροών καυσίμων.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται να διευκολύνει τα πρατήρια καυσίμων στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών απαιτήσεων, μειώνοντας την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η μετάβαση σε πιο σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα.

Οι νέες προθεσμίες για την εφαρμογή του συστήματος εισροών – εκροών

Με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, η πλήρης προσαρμογή στο νέο σύστημα παρακολούθησης μετατίθεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η παράταση αυτή καλύπτει τόσο τα πρατήρια καυσίμων όσο και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Ειδικότερα, για την εγκατάσταση και τη διασύνδεση των συστημάτων προβλέπονται διαφοροποιημένες προθεσμίες. Για τα δημόσια πρατήρια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, η συμμόρφωση πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για την υπόλοιπη χώρα η προθεσμία μετατίθεται έως το τέλος του έτους. Αντίστοιχα, τα ιδιωτικά πρατήρια καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Υποχρεώσεις και εμπλεκόμενοι φορείς

Η συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες πρατηρίων, αλλά ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων δημόσιας χρήσης, οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι κάτοχοι ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων.

Παράλληλα, υποχρεώσεις έχουν και οι εγκαταστάτες των συστημάτων εισροών – εκροών, οι κατασκευαστές λογισμικού, οι διαπιστευμένοι φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών, καθώς και οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος.

Η διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών

Ξεχωριστή προθεσμία έχει τεθεί για την απογραφή των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ. Η σχετική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τους κατόχους ιδιωτικών πρατηρίων, αλλά και τους διαπιστευμένους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ογκομέτρησης, καθώς και τους εγκαταστάτες των σχετικών συστημάτων, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην καταγραφή και επιβεβαίωση των δεδομένων.

Ο στόχος του νέου χρονοδιαγράμματος

Η αναπροσαρμογή των προθεσμιών αποσκοπεί στο να δοθεί επαρκής χρόνος στους εμπλεκόμενους για την πλήρη υιοθέτηση των νέων προδιαγραφών. Η μετάβαση στο νέο σύστημα απαιτεί τεχνική προσαρμογή και συντονισμό μεταξύ πολλών φορέων.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση της αξιοπιστίας των στοιχείων και η διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στον έλεγχο της διακίνησης καυσίμων, στοιχείο που αποτελεί βασικό στόχο της εφαρμογής του συστήματος εισροών – εκροών.