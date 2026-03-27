Fuel Pass: Έτσι θα το αποκτήσετε – Πώς θα δοθεί

Το Fuel Pass τίθεται σε εφαρμογή με νέα δεδομένα για ποσά, δικαιούχους και διαδικασία αίτησης μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Το Fuel Pass εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης, καθώς καθορίστηκαν οι όροι και οι λεπτομέρειες για την επιδότηση καυσίμων μέσω της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η διαδικασία προχωρά με το άνοιγμα της πλατφόρμας στο gov.gr να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, ενώ συνοδεύεται από σαφώς ορισμένα ποσά, εισοδηματικά κριτήρια και τεχνικές προϋποθέσεις για την καταβολή της. Το μέτρο σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει ευρύ φάσμα δικαιούχων, περιλαμβάνοντας και ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα ποσά της επιδότησης και η χρήση της κάρτας

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί σε μία καταβολή ύψους 50 ευρώ, με δυνατότητα αξιοποίησης μέσα σε διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών. Η επιδότηση παρέχεται μέσω ψηφιακής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα αλλά και σε POS ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Fuel Pass 2026: Είναι οριστικό- Δείτε πότε ανοίγουν οι αιτήσεις στο gov.g-Τα ποσά της ενίσχυσης

Για τη νησιωτική Ελλάδα, το ποσό αυξάνεται στα 60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου, ενώ προβλέπονται και χαμηλότερα ποσά για μοτοσικλέτες, που φτάνουν τα 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και τα 35 ευρώ στα νησιά. Η ενίσχυση έχει υπολογιστεί με βάση μέση κατανάλωση 70 λίτρων τον μήνα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά όρια

Το μέτρο απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, καλύπτοντας περίπου τα τρία από τα τέσσερα εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Τα εισοδηματικά κριτήρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών.

Για άγαμους, το όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους φτάνει τις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Fuel pass 2026: Ποιοί κάτοχοι οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Ποια οχήματα αφορά η επιδότηση

Η επιδότηση καλύπτει όλα τα ΙΧ οχήματα, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη ή diesel. Το συνολικό κόστος του μέτρου για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου υπολογίζεται στα 130 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επίπεδο κατανάλωσης, η επιδότηση αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου. Το ύψος της ενίσχυσης προκύπτει βάσει υπολογισμών που λαμβάνουν υπόψη τη μέση μηνιαία κατανάλωση καυσίμων.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση για το Fuel Pass θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, με τον δικαιούχο να δηλώνει ένα μόνο όχημα. Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή να έχει συνάψει σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης για το όχημα. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μόνο ένα όχημα.

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής και προσαυξήσεις

Για όσους δεν διαθέτουν smartphone, προβλέπεται η κατάθεση του ποσού απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό. Αντίθετα, όσοι επιλέξουν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα λάβουν αυξημένο ποσό ενίσχυσης.

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τραπεζικής κατάθεσης και ψηφιακής κάρτας δίνει ευελιξία στους δικαιούχους, προσαρμόζοντας την επιδότηση στις ανάγκες και τις τεχνολογικές δυνατότητες κάθε πολίτη.