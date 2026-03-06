Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα – Ποιούς αφορά

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση που ενεργοποιεί τη νέα μεγάλη δράση της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους και προβλέπει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης μέσω voucher, με εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως τα 750 ευρώ.

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, αναμένεται να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση voucher.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, ενώ η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα κατάρτισης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνει δωρεάν εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε δεξιότητες που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε ψηφιακές δεξιότητες, σε «πράσινες» γνώσεις αλλά και σε θέματα οικονομικού εγγραμματισμού.

Η δράση συνδυάζει την εκπαιδευτική διαδικασία με πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτώνται, δίνοντας στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του δεύτερου κύκλου αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του μηχανισμού Next Generation EU.

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε εργαζόμενους από κάθε περιοχή.

Διάρκεια κατάρτισης και πιστοποίηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω επιταγής κατάρτισης (Training Voucher). Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να φτάσει έως τις 150 ώρες εκπαίδευσης και αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών, «πράσινων» και οικονομικών δεξιοτήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επιταγή πιστοποίησης (Certification Voucher) και μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από παρόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης του προγράμματος.

Η επιταγή πιστοποίησης δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε δύο ημερομηνίες εξετάσεων. Έτσι, σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής στην πρώτη εξέταση, ο ωφελούμενος μπορεί να εξεταστεί εκ νέου.

Το εκπαιδευτικό επίδομα

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ μικτά για κάθε ώρα κατάρτισης. Δεδομένου ότι η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης μπορεί να φτάσει έως τις 150 ώρες, το συνολικό επίδομα μπορεί να ανέλθει έως τα 750 ευρώ.

Για τους παρόχους κατάρτισης η αμοιβή καθορίζεται σε 4,5 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης για κάθε καταρτιζόμενο εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, η ημερήσια διάρκεια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες.

Οι φορείς που αναλαμβάνουν τη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων μπορούν να λάβουν αμοιβή έως 95 ευρώ ανά καταρτιζόμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση του προγράμματος.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων της ΔΥΠΑ έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι μισθωτοί εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και να μην ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Παράλληλα, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σημαντικές προϋποθέσεις για τους ωφελούμενους

Οι εργοδότες των εργαζομένων δεν συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής, κατάρτισης ή πιστοποίησης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων και η τρέχουσα εργασία τους δεν επηρεάζει την επιλογή τους.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου των συμμετεχόντων, ώστε να μην επηρεάζεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, ενώ δεν μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, μέχρι να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις ή να ληφθεί σχετική απόφαση από τη ΔΥΠΑ.