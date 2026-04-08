Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη

Πίνακας περιεχομένων

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν τα καταστήματα τη Μεγάλη Εβδομάδα, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Τετάρτη και διαφοροποιήσεις έως το Μεγάλο Σάββατο.

Το ωράριο καταστημάτων διαμορφώνεται σε διευρυμένα πλαίσια κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες ώρες για τις πασχαλινές αγορές τους. Η Μεγάλη Τετάρτη αποτελεί μία από τις πιο «γεμάτες» ημέρες, καθώς τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από το πρωί έως αργά το βράδυ.

Η αυξημένη κίνηση στην αγορά αντανακλά την ανάγκη των πολιτών να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις αγορές τους, ενώ το εορταστικό πρόγραμμα λειτουργίας έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύψει τη ζήτηση που παραδοσιακά αυξάνεται αυτές τις ημέρες.

Πώς λειτουργούν τα καταστήματα τις ημέρες πριν το Πάσχα

Τα εμπορικά καταστήματα τη Μεγάλη Τετάρτη ανοίγουν στις 09:00 και παραμένουν ανοιχτά έως τις 21:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο που έχει ανακοινωθεί. Το ίδιο ωράριο ισχύει και για τη Μεγάλη Πέμπτη, δίνοντας δύο συνεχόμενες ημέρες με εκτεταμένη λειτουργία.

Η δυνατότητα για περισσότερες ώρες αγορών επιτρέπει στους καταναλωτές να εξυπηρετηθούν χωρίς πίεση χρόνου, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουν οι ημέρες των εορτών.

Τα κρεοπωλεία ακολουθούν επίσης το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για το πασχαλινό τραπέζι.

Οι διαφοροποιήσεις σε Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Το ωράριο διαφοροποιείται τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς η λειτουργία των καταστημάτων ξεκινά υποχρεωτικά μετά τις 13:00, λόγω του χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης. Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν έως τις 19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ παραμένουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Τη Μεγάλο Σάββατο, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 15:00, δίνοντας περιορισμένο χρόνο για τις τελευταίες αγορές. Τα σούπερ μάρκετ ανοίγουν νωρίτερα, στις 08:00, και παραμένουν ανοιχτά έως τις 18:00 ή τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.

Οι καταναλωτές καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τις αγορές τους έως το απόγευμα της ημέρας αυτής, καθώς ακολουθεί το κλείσιμο για το Πάσχα.

Τι ισχύει για υπηρεσίες και τράπεζες

Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκτός από τα καταστήματα, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στη λειτουργία άλλων υπηρεσιών. Οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με τροποποιημένο ωράριο, ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή, οπότε κλείνουν νωρίτερα.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και των υπηρεσιών κατά την εορταστική περίοδο.

Η προσαρμογή των ωραρίων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αυξημένες ανάγκες όσο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ημερών.

Πότε επιστρέφει το κανονικό ωράριο

Μετά την ολοκλήρωση των εορτών, τα καταστήματα επανέρχονται στο κανονικό τους πρόγραμμα λειτουργίας. Η επιστροφή στο εαρινό ωράριο ξεκινά από την Τρίτη του Πάσχα, στις 14 Απριλίου 2026.

Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, η αγορά επανέρχεται στους συνηθισμένους ρυθμούς, αφήνοντας πίσω την έντονη εμπορική δραστηριότητα της Μεγάλης Εβδομάδας.