Συντάξεις – Αναδρομικά: Ποιοί θα πάρουν πάνω από 15.000 ευρώ

Tα ποσά που προκύπτουν στα αναδρομικά από επανυπολογισμούς και διορθώσεις φτάνουν έως και τα 15.139 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και συνδέονται με αυξήσεις συντάξεων, προσαυξήσεις λόγω παράλληλης ασφάλισης, αλλά και επιστροφές κρατήσεων προηγούμενων ετών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για το ενδεκάμηνο.

Επανυπολογισμοί που οδηγούν σε αυξήσεις και επιστροφές

Η μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων προκύπτει από τον επανυπολογισμό συντάξεων για όσους αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και διαθέτουν τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης.

Οι διορθώσεις βασίζονται στα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2019, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αυξήσεις στις συντάξεις αλλά και αναδρομικά ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως 15.139 ευρώ.

Οι μηνιαίες αυξήσεις που συνοδεύουν τους επανυπολογισμούς κυμαίνονται από 7 έως 197 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τον συντάξιμο μισθό, ενώ οι διορθώσεις εφαρμόζονται τόσο σε νέους όσο και σε παλαιότερους συνταξιούχους.

Διορθώσεις στοιχείων και πληρωμές από τον ΕΦΚΑ

Σημαντικό μέρος των αναδρομικών προκύπτει από λάθη που εντοπίστηκαν σε στοιχεία όπως ο χρόνος ασφάλισης και οι συντάξιμες αποδοχές.

Μετά τον επανέλεγχο των φακέλων, ο ΕΦΚΑ προχώρησε σε διορθώσεις και ξεκίνησε την καταβολή των διαφορών που προέκυψαν, ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα στις συντάξεις.

Ήδη περίπου 8.000 συνταξιούχοι έχουν λάβει τα ποσά που δικαιούνται, κυρίως από Ταμεία μισθωτών, τραπεζών και άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται.

Προσαυξήσεις για παράλληλη ασφάλιση

Ξεχωριστή κατηγορία αφορά συνταξιούχους που είχαν ασφαλιστεί σε δύο Ταμεία έως το 2016, αλλά κατά την απονομή της σύνταξης δεν υπολογίστηκε η προσαύξηση από τη δεύτερη ασφάλιση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλέον την αντίστοιχη αύξηση, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 400 ευρώ μηνιαίως.

Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί ποσά σε 1.090 δικαιούχους, ενώ συνεχίζεται η επεξεργασία των φακέλων για την ολοκλήρωση των πληρωμών.

Επιστροφές και αυξήσεις για αποστράτους

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και απόστρατοι, καθώς και χήρες αποστράτων, που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου 4093/2012, μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από τον Απρίλιο του 2023.

Ήδη έχουν καταβληθεί ποσά έως 4.360 ευρώ σε 2.972 δικαιούχους, για χρονικό διάστημα περίπου 27 μηνών.

Παράλληλα, προβλέπονται αυξήσεις για περίπου 5.500 αποστράτους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με μηνιαία ενίσχυση περίπου 100 ευρώ και αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025.

Η πορεία των αναδρομικών του ενδεκάμηνου

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών του ενδεκάμηνου για περίπου 370.000 συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους.

Πρόκειται για όσους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δικαιώνονται σε επίπεδο Πρωτοδικείων, με τις πληρωμές να καθυστερούν λόγω της χρονοβόρας εκδίκασης των υποθέσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί περίπου 20.000 δικαιούχοι, ενώ τα ποσά αφορούν την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016 και καταβάλλονται με τόκο 6%.

Δικαίωμα λήψης έχουν αποκλειστικά όσοι είχαν καταθέσει αγωγές, καθώς μετά το 2020 δεν υπάρχει δυνατότητα νέας προσφυγής, ενώ εκτός διεκδικήσεων παραμένουν όσοι δεν κινήθηκαν δικαστικά.