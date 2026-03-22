Δείτε τις πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 27 Μαρτίου
Πίνακας περιεχομένων
Πληρωμές ύψους 2,47 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την περίοδο 23-27 Μαρτίου.
Καταβολές συνολικού ύψους 2.474.479.875,73 ευρώ προγραμματίζονται για το διάστημα από 23 έως 27 Μαρτίου, με περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους να λαμβάνουν συντάξεις, επιδόματα και λοιπές παροχές, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr