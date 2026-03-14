Πότε θα γίνει η αλλαγή ώρας

Πίνακας περιεχομένων

Η θερινή ώρα επιστρέφει στο τέλος Μαρτίου, καθώς την τελευταία Κυριακή του μήνα πραγματοποιείται η καθιερωμένη μετακίνηση των δεικτών των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Με την εφαρμογή της θερινής ώρας, η καθημερινότητα προσαρμόζεται σε μεγαλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα επανέλθει η χειμερινή ώρα.

Η θερινή ώρα επιστρέφει στο τέλος Μαρτίου, καθώς την τελευταία Κυριακή του μήνα πραγματοποιείται η καθιερωμένη μετακίνηση των δεικτών των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Η φετινή αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου, όταν στις 03:00 τα ρολόγια θα πρέπει να δείξουν 04:00.

Πότε πραγματοποιείται η αλλαγή της ώρας

Η μετάβαση στη θερινή ώρα γίνεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Εκείνη τη νύχτα, οι δείκτες των ρολογιών μετακινούνται μία ώρα μπροστά, με αποτέλεσμα η ώρα 03:00 να γίνεται 04:00.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση σημαίνει ότι η ημέρα αξιοποιεί περισσότερο το φυσικό φως του ήλιου, καθώς το φως της ημέρας διαρκεί περισσότερο κατά τις απογευματινές ώρες. Η περίοδος της θερινής ώρας διαρκεί αρκετούς μήνες και ολοκληρώνεται το φθινόπωρο, όταν τα ρολόγια επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Γιατί εφαρμόζεται η θερινή ώρα

Η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των επτά μηνών που ισχύει η θερινή ώρα, εκτιμάται ότι εξοικονομούνται συνολικά περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός.

Η ιδέα ενισχύθηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1970, όταν η πετρελαϊκή κρίση ώθησε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να αναζητήσουν τρόπους καλύτερης αξιοποίησης του φωτός της ημέρας. Μέσα από αυτή την πρακτική επιχειρήθηκε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση κατά τις βραδινές ώρες.

Η ευρωπαϊκή ρύθμιση για την αλλαγή ώρας

Από το 1996 εφαρμόζεται μια ενιαία πανευρωπαϊκή ρύθμιση για τη θερινή και τη χειμερινή ώρα. Σύμφωνα με αυτήν, την άνοιξη τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ενώ το φθινόπωρο επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Με τον τρόπο αυτό οι χώρες που εφαρμόζουν το μέτρο συντονίζονται χρονικά, διατηρώντας κοινό πλαίσιο αλλαγής της ώρας σε όλη την Ευρώπη. Η πρακτική αυτή έχει ως βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή της ώρας δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 1932. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της ξεκίνησε στις 6 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς και ολοκληρώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, με τα ρολόγια να έχουν μετακινηθεί μία ώρα μπροστά.

Αν και το μέτρο καθιερώθηκε αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, η εφαρμογή του δεν έπαψε να προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις.

Οι αντιδράσεις και οι επιφυλάξεις για την αλλαγή της ώρας

Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί έντονες επικρίσεις για το μέτρο της αλλαγής ώρας. Ορισμένοι επικριτές επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν τη μεταβολή του ωραρίου με προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις, η διατάραξη του βιολογικού κύκλου ενδέχεται να επηρεάζει το καρδιαγγειακό ή το ανοσοποιητικό σύστημα. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που αποτέλεσε τον βασικό λόγο εφαρμογής του μέτρου δεν παρατηρείται πλέον με τον ίδιο τρόπο.