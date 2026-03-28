Αλλαγή ώρας 2026: Πότε περνάμε στη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου, με τους δείκτες των ρολογιών να μετακινούνται μία ώρα μπροστά. Η μετάβαση αυτή επηρεάζει την καθημερινότητα, καθώς μειώνεται ο χρόνος ξεκούρασης κατά μία ώρα τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η εφαρμογή της θερινής ώρας αντικαθιστά τη χειμερινή, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη: όταν τα ρολόγια δείξουν 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες μετακινούνται απευθείας στις 04:00.

Τι προβλέπεται για την αλλαγή ώρας

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η προσαρμογή γίνεται υποχρεωτικά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η αλλαγή εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες που ακολουθούν το ίδιο σύστημα, εξασφαλίζοντας κοινό χρονικό συγχρονισμό.

Η επόμενη μεταβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, όταν τα ρολόγια θα επιστρέψουν στη χειμερινή ώρα. Τότε, στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δείχνοντας ξανά 03:00.

Γιατί επιλέγεται η Κυριακή για την αλλαγή

Η επιλογή της Κυριακής δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με τη μικρότερη δραστηριότητα που παρατηρείται εκείνη την ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η αναστάτωση στην καθημερινότητα και δίνεται χρόνος στους πολίτες να προσαρμοστούν στη νέα ώρα.

Σε άλλες περιοχές του κόσμου εφαρμόζονται διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, ωστόσο στην Ευρώπη έχει καθιερωθεί η αλλαγή να γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου για τη θερινή ώρα και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου για τη χειμερινή.

Πώς καθιερώθηκε το μέτρο της θερινής ώρας

Η αλλαγή ώρας συνδέθηκε ιστορικά με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας. Στη δεκαετία του 1970, μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, υιοθέτησαν τη θερινή ώρα ως μέτρο καλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός.

Από το 1996 εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά την άνοιξη και να επιστρέφουν πίσω το φθινόπωρο, ώστε να αξιοποιείται περισσότερο το φως της ημέρας.

Διεθνείς πρακτικές και διαφοροποιήσεις

Η εφαρμογή της θερινής ώρας δεν είναι καθολική, καθώς ορισμένες περιοχές δεν την υιοθετούν. Σε χώρες ή περιοχές με αυξημένη ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η αλλαγή ώρας δεν θεωρείται απαραίτητη.

Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις κρατών που έχουν επιλέξει τη μόνιμη εφαρμογή είτε της θερινής είτε της κανονικής ώρας, διαφοροποιούμενες από το ευρωπαϊκό μοντέλο. Οι επιλογές αυτές σχετίζονται κυρίως με τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και ενεργειακές συνθήκες κάθε περιοχής.

Οι πρώτες αναφορές και η εξέλιξη του μέτρου

Οι πρώτες ιδέες για την αλλαγή ώρας καταγράφονται ήδη από τον 18ο αιώνα, με προτάσεις που στόχευαν στη μείωση της κατανάλωσης πόρων μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του φωτός της ημέρας. Αν και κάποιες από αυτές είχαν περισσότερο σατιρικό χαρακτήρα, αποτέλεσαν αφετηρία για τη μετέπειτα εφαρμογή του μέτρου.

Η πρώτη οργανωμένη εφαρμογή της θερινής ώρας έγινε το 1916, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Έκτοτε, το μέτρο εξελίχθηκε και υιοθετήθηκε από πολλές χώρες, με διαφοροποιήσεις που συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι σήμερα.