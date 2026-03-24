Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας – Από πότε

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Απριλίου 2026 το θερινό ωράριο κοινής ησυχίας με συγκεκριμένους περιορισμούς για την αποφυγή θορύβου σε κατοικίες και δημόσιους χώρους.

Η κοινή ησυχία τίθεται σε θερινό καθεστώς από την 1η Απριλίου 2026, με νέες ώρες κατά τις οποίες οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε είδους θόρυβο. Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα ισχύσει μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, ορίζοντας σαφείς χρονικές ζώνες ηρεμίας.

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στοχεύουν στην προστασία της καθημερινότητας των πολιτών, καθορίζοντας συγκεκριμένα διαστήματα μέσα στην ημέρα και τη νύχτα όπου η αποφυγή ενοχλητικών ήχων θεωρείται υποχρεωτική.

Οι ώρες που ισχύει η θερινή κοινή ησυχία

Κατά τη διάρκεια του θερινού ωραρίου, οι ώρες κατά τις οποίες απαιτείται ησυχία είναι δύο διακριτές περίοδοι μέσα στο 24ωρο. Η πρώτη αφορά το μεσημεριανό διάστημα, από τις 3:00 έως τις 5:30, ενώ η δεύτερη καλύπτει τη νυχτερινή περίοδο από τις 23:00 έως τις 7:00 το πρωί.

Οι συγκεκριμένες ώρες έχουν καθοριστεί ώστε να διασφαλίζεται η ξεκούραση των πολιτών, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Με τη λήξη του Σεπτεμβρίου, το καθεστώς αυτό αντικαθίσταται από το χειμερινό ωράριο, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Δραστηριότητες που απαγορεύονται

Στο πλαίσιο της κοινής ησυχίας, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει θόρυβο και να διαταράξει την ηρεμία. Η χρήση μουσικών οργάνων, καθώς και συσκευών όπως ραδιόφωνα και τηλεοράσεις σε υψηλή ένταση, συγκαταλέγονται στις βασικές απαγορεύσεις.

Επιπλέον, δεν επιτρέπονται φωνασκίες, θορυβώδεις συγκεντρώσεις ή χοροί σε ιδιωτικούς χώρους, ενώ αντίστοιχες συμπεριφορές απαγορεύονται και σε δημόσιους χώρους όπως δρόμοι, πλατείες και μέσα μεταφοράς.

Περιορισμοί σε δημόσιους χώρους και μετακινήσεις

Οι κανόνες επεκτείνονται και σε χώρους καθημερινής δραστηριότητας, όπως καφενεία και δημόσια κέντρα, όπου απαγορεύονται οι θορυβώδεις συζητήσεις και τα παιχνίδια που προκαλούν ενόχληση. Αντίστοιχα, δεν επιτρέπονται διαπληκτισμοί ή έντονοι θόρυβοι σε χώρους στάθμευσης.

Παράλληλα, απαγορεύεται η φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων, καθώς και η λειτουργία οχημάτων που δημιουργεί θόρυβο κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, ενισχύοντας τον στόχο για περιορισμό κάθε πηγής ηχητικής όχλησης.

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που σχετίζονται με εργασίες κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Επιπλέον, η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών μέσων επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται παράβαση των κανονισμών που διέπουν την κοινή ησυχία.