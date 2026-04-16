«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγουν οι αιτήσεις – Τι αλλάζει

Ανοίγουν στις 24 Απριλίου οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», με ενισχυμένα κριτήρια και επιδότηση έως 500 ευρώ μηνιαίως.

Οι Νταντάδες της Γειτονιάς τίθενται ξανά στο επίκεντρο, με την έναρξη των αιτήσεων να προγραμματίζεται για την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, προσφέροντας ενίσχυση σε οικογένειες με μικρά παιδιά.

Παράλληλα, προχωρά και η υλοποίηση δράσεων ψηφιακής ενδυνάμωσης, που απευθύνονται σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες της καθημερινότητας.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα για τη φροντίδα βρεφών

Η δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» καλύπτει τη φροντίδα βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, αποτελώντας μια λύση για γονείς που εργάζονται και αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης θέσης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Τι αλλάζει μετά το Πάσχα του 2026

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο και στοχεύει στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των οικογενειών, ενισχύοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.



Τα εισοδηματικά κριτήρια και η επιδότηση

Τα νέα εισοδηματικά όρια έχουν διαμορφωθεί ώστε να είναι πιο στοχευμένα. Για ένα παιδί, το εισόδημα της μητέρας μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ.

Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δεν τίθενται εισοδηματικοί περιορισμοί, ενώ η επιδότηση ανέρχεται στα 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και στα 300 ευρώ για μερική.

Πληρωμές και έλεγχοι

Η καταβολή της αποζημίωσης πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω εργοσήμου, το οποίο καλύπτεται από το κράτος.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, μέσω ελέγχων που αφορούν την υγεία, το ποινικό μητρώο και την εκπαίδευση των επιμελητών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν ως επιμελητές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν βρεφοκόμοι, φοιτήτριες αλλά και άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως συγγενείς πρώτου βαθμού.

Οι επιμελητές που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοποίησης και εκπαίδευσης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.

Το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Όλοι Digital», στο οποίο συμμετέχουν ήδη 6.500 ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.

Η δράση υλοποιείται μέσω δικτύου 200 σημείων σε όλη τη χώρα και στοχεύει στην απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Δεξιότητες για την καθημερινότητα

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη χρήση υπηρεσιών όπως το gov.gr, στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και σε βασικές ψηφιακές λειτουργίες.

Παράλληλα, αποκτούν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται καθημερινές ανάγκες, όπως αγορές ή συναλλαγές, με μεγαλύτερη αυτονομία.

Στόχος η ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική ενίσχυσης της οικογένειας και της κοινωνικής συνοχής.

Η προσέγγιση επικεντρώνεται στην ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην εργασία και την καθημερινή ζωή, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις.