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Δείτε αναλυτικά τις νέες λίστες για το καλάθι του νοικοκυριού
Αναλυτικότερα, η νέα λίστα των προϊόντων για το καλάθι του νοικοκυριού θα είναι σε ισχύ μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 15/11 καθώς τα σούπερ μάρκετ υποχρεώνονται βάσει του σχετικού νόμου να υποβάλουν νέα λίστα κάθε Τετάρτη μέχρι τις 9 το πρωί.
Η λίστα όπως έχει αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα e-katanalotis.gov.gr/householdBasket περιλαμβάνει δίπλα από κάθε προϊόν και ένα νέο πεδίο στο οποίο καταγράφεται η διακύμανση της τιμής από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου.
Όπως προκύπτει η νέα λίστα για το καλάθι του νοικοκυριού έχει μειωμένες τιμές σε ορισμένα προϊόντα αλλά και προσθαφαιρέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Η νέα λίστα για το καλάθι του νοικοκυριού ανά σούπερ μάρκετ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR 0.76€/τεμ.
ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ 1.29€/τεμ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ Δ/ΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ 0.77€/τεμ.
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ 1.06€/τεμ.
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250ΓΡ 0.95€/τεμ.
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 4/PACK 500GR 1.25€/τεμ.
AB SPAGHETTI N6 500GR 0.62€/τεμ.
ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 5.53€/τεμ.
AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 725G 3.89€/τεμ.
ΑΒ ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 160ΓΡ 0.99€/τεμ.
ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5.20€/τεμ.
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τεμ.
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τεμ.
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% LIGHT 400G 0.99€/τεμ.
AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM 3.98€/τεμ.
GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.59€/τεμ.
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR 1.96€/τεμ.
ΑΒ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΑΡΤ/ΤΟ 500GR 0.60€/τεμ.
AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR 3.29€/τεμ.
AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G 2.35€/τεμ.
AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250GR 0.99€/τεμ.
SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G 0.75€/τεμ.
ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ 5.55€/τεμ.
AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT 3.15€/τεμ.
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG 1.65€/τεμ.
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG 1.15€/τεμ.
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG 1.15€/τεμ.
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20) 5.57€/τεμ.
FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR 19.55€/τεμ.
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR 0.99€/τεμ.
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR. 2.37€/τεμ.
GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500Γ 5.89€/τεμ.
ΑΒ ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 20ΦΧ2G 1.17€/τεμ.
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR 0.84€/τεμ.
ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0.99€/τεμ.
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT 0.75€/τεμ.
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML 1.36€/τεμ.
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ 6.75€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML 0.95€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML 0.95€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML 0.95€/τεμ.
PALMOLIVE ΚΑΝΟΝΙΚΟ 500ML 1.03€/τεμ.
PALMOLIVE ΛΕΜΟΝΙ LIME 500ML 1.03€/τεμ.
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR 2.65€/τεμ.
COLGATE ΟΔ/ΜΑ BAK.SODA 75ML 1.14€/τεμ.
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY 2.99€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM 1.56€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T. 1.35€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T. 1.35€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36 1.85€/τεμ.
CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T. 1.35€/τεμ.
OB PRO COMFORT NORMAL 16T 3.23€/τεμ.
O.B SUPER PLUS PROCOMFORT 16TΕΜ 3.23€/τεμ.
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML 2.98€/τεμ.
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML 2.98€/τεμ.
365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ. 1.05€/τεμ.
SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T 7.99€/τεμ.
SANI PANTS N3 LARGE 10+4T 9.99€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T 10.35€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T 10.32€/τεμ.
CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM 2.42€/τεμ.
CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM 2.42€/τεμ.
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML 2.88€/τεμ.
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.88€/τεμ.
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ 1.59€/τεμ.
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ 0.60€/τεμ.
AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0.94€/τεμ.
BAZΑAR
FARMER 1KG ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 1.39€/τεμ.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1.32€/τεμ.
ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.77€/τεμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ) 1.29€/τεμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ) 1.29€/τεμ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΣΠΑΓΓΕΤΙ No6 0.62€/τεμ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΣΠΑΓΓΕΤΙΝΙ No10 0.62€/τεμ.
ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΣ ΝΩΠΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4.49€/τεμ.
FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 1.49€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 1.09€/τεμ.
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ FAO27 ΙΣΛΑΝ ΚΤΨ 6.99€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ 1L ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.5% 1.48€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ 1L ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 1.5% 1.48€/τεμ.
ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ 1.15€/τεμ.
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 400G (VACUUM) 4.39€/τεμ.
PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK) 3.6€/τεμ.
PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ 2.25€/τεμ.
THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA 0.49€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 6-ΤΜΧ ΑΥΓΑ MEDIUM 1.25€/τεμ.
REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 0.76€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5.99€/τεμ.
FARMER 1L ΗΛΙΕΛΑΙΟ 3.15€/τεμ.
FARMER 1KG ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1.86€/τεμ.
ROYAL SUGAR 1KG ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1.25€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE 2.8€/τεμ.
ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK) 19.76€/τεμ.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 100G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 0.99€/τεμ.
INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 4.49€/τεμ.
BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 4.65€/τεμ.
ΕΥΡΙΠΟΣ 1G x 10-ΦΑΚ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 0.94€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 1.35€/τεμ.
FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ 1.15€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1L ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ 100% ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0.79€/τεμ.
ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1.58€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ 2.95€/τεμ.
DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ 0.98€/τεμ.
BAZAAR 1L PLUS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 1.4€/τεμ.
ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE 0.89€/τεμ.
BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2.89€/τεμ.
AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1.15€/τεμ.
BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10) 4.29€/τεμ.
ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1 1.75€/τεμ.
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER 3.7€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 2.99€/τεμ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ 0.6€/τεμ.
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 5.99€/τεμ.
BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5 12.99€/τεμ.
ALLDAY 80-ΤΜΧ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SENSITIVE 0.99€/τεμ.
JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ.
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.65€/τεμ.
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.65€/τεμ.
FARMER 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 0.85€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
3Α ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ 1.53€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ. 0.77€/τεμ.
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤΙΜΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 550ΓΡ 1.69€/τεμ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ELITE ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΝΟ1 250ΓΡ. 1.17€/τεμ.
ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 500ΓΡ. 0.85€/τεμ.
ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο ΕΛΛΑΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΤΟ ΚΙΛΟ 5.28€/τεμ.
ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΟ ΚΙΛΟ 3.99€/τεμ.
ΥΦΑΝΤΗ ΦΙΛ.ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ. ΦΕΤΕΣ 160ΓΡ 2.87€/τεμ.
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ κοκκινόψαρο Α/Κ μεγάλο 5/7 shrink 7.66€/τεμ.
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 3.7%ΛΙΠ. 1LT 1.68€/τεμ.
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ Υ.Π. 1.5%ΛΙΠ. 1LT 1.68€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΓΑΛΑ 400ΓΡ. 0.8€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% ΓΑΛΑ 400ΓΡ. 0.78€/τεμ.
ΦΑΓΕ TOTAL 1KG. 4.38€/τεμ.
ΦΑΓΕ TOTAL 2% 1KGR. 4.38€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ. 4.48€/τεμ.
GRANDE ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΕΤΕΣ ΓΕΡΜ. 500ΓΡ. 5.25€/τεμ.
ΛΟΓΑΔΙ φρατζόλα το κιλό 11.88€/τεμ.
ΓΚΡΕΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ. 0.82€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Ελληνικά ’ ελευθ.βοσκής με Ω3 6άδα (με στίκερ -0.50) 2.82€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Ελληνικά ’ 10άδα 2.25€/τεμ.
ΒΙΤΑΜ ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ 1.22€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT 5.98€/τεμ.
SOL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT 5.12€/τεμ.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΚΑΣ 900ΓΡ. 3.49€/τεμ.
ΜΠ.ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΚΑΣ 1000ΓΡ. 3.88€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΖ 1KG 1.16€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΜΕ ΒΡΩΜΗ 300ΓΡ. 3.24€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 150ΓΡ 2.32€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ SANILAC 3 400GR. 9.99€/τεμ.
ΛΟΥΜΙΔΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 96ΓΡ. 1.85€/τεμ.
JACOBS INSTANT 100ΓΡ. 2.94€/τεμ.
MAXWELL HOUSE ΦΙΛΤ 225ΓΡ. -1E 3.94€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΣΑΪ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ 0.85€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ 0.85€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10 ΦΑΚ. X 1ΓΡ 0.85€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ. 0.84€/τεμ.
AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ. 1.65€/τεμ.
LIFE χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο 2.06€/τεμ.
SEPTONA MILD ANTISEPTIC LOT.80ML 70% ΟΙΝΟΠΝ. 1.39€/τεμ.
ROL BLACK ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 30ΜΕΖ. 2.76€/τεμ.
ESSEX ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG 5.20€/τεμ.
ESSEX TOUCH ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG 5.20€/τεμ.
NATURA SANITIZER SPRAY 1 FOR ALL 470ML 2.45€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ 4LT 2.74€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓ.ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣMOY ΛΕΒΑΝΤΑ 4LT 2.74€/τεμ.
TOPINE -0.40 GEL ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 750ML 1.25€/τεμ.
TOPINE -0.40 GEL ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 750ML 1.25€/τεμ.
TOPINE -0.40 GEL ΧΛΩΡΙΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ-ΜΕΝΤΑ 750ML 1.25€/τεμ.
PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 500ML 1.09€/τεμ.
PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML 1.09€/τεμ.
SOFTEX ΚΟΥΖΙΝΑΣ FLOWERS 2Φ 433ΓΡ 2.64€/τεμ.
COLGATE 1+1 ΟΙΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔ/ΜΑ PROTECTION CARIES 90ML 1.57€/τεμ.
SOFTEX 7+1 ΥΓΕΙΑΣ COTTON SOFT 8ΑΡΙ 624ΓΡ 3.49€/τεμ.
EVERYDAY Σ/ΤΕΣ SUPER ULTRA PLUS HYPERDRY 18TEM 3.09€/τεμ.
EVERYDAY Σ/ΤΕΣ NORMAL ULTRA PLUS HYPERDR 18 TEM 3.09€/τεμ.
Ο.Β. TAMPON DIGITAL ORGANIC NORMAL 16T. 3.65€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTIMATE REPAIR 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR PROTECT 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SUPREME LENGTH 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SPLIT HAIR 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ OIL NUTRITIVE 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ AQUA REVIVE 400ML 2.59€/τεμ.
ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΠΛΟ 125ΓΡ 0.58€/τεμ.
ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 125 ΓΡ. 0.58€/τεμ.
ΤΕΝΑ PANTS PLUS LARGE ECONOM.14ΤΕΜ 11.10€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ ΝΟ4 44ΤΕΜ. 7-18KG 8.51€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ ΝΟ5 40ΤΕΜ. 11-25KG 8.91€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ ΝΟ6 36ΤΕΜ. 16-30KG 8.91€/τεμ.
ΑGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ PANTS Ν4 40ΤΜ. 9-15KG 10.16€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ PANTS Ν5 36ΤΜ. 13-17K 10.16€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ ΝΟ3 50ΤΕΜ. 4-9KG 9.34€/τεμ.
PEPPA PIG Χ3-7 ΜΩΡΟΜ. ΧΑΜΟΜΗΛΙ 75ΤΕΜ 2.22€/τεμ.
PEPPA PIG Χ3-7 ΜΩΡΟΜ. ALOE VERA 65ΤΕΜ 2.14€/τεμ.
SEPTONA BABY ΣΑΜ.&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΒΑΛ.&ΑΛΟΗ 500ML 2.43€/τεμ.
CHOKY ADULT ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ 4KG (ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ) 4.85€/τεμ.
CHOKY ADULT MIX ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ 4KG (ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ) 5.70€/τεμ.
CHOKY ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ 2KG 3.94€/τεμ.
ΜΥΛΟΙ 2+1ΔΩΡ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΙΝ ΑΠ 500ΓΡ.2.41€/τεμ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
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Χρυσός Μύλος Ψωμί για τοστ σταρένιο BIG 950g 1.89€/τεμ.
Φρατζόλα 1kg 1.19€/τεμ.
Certossa Φρυγανιές σταρένιες 600g 2.29€/τεμ.
Μακαρόνια Νο 6 Combino Σπαγγέτι Νο 6 1kg 1.22€/τεμ.
Τηγανιά χοιρινή 500g 2.75€/τεμ.
Κοτόπουλο Χώρα προέλευσης: Ελλάδα το κιλό 3.69€/τεμ.
Αγροικία Παριζάκι γίγας 1000g 3.35€/τεμ.
Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι το κιλό 4.95€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες 1l 1.12€/τεμ.
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Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο 410g 0.86€/τεμ.
Γάλπο Γιαούρτι αγελάδος 3.9% 3x200g 1.35€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι στραγγιστό 0% 1kg 2.45€/τεμ.
Φέτα Π.Ο.Π. 1kg 9.49€/τεμ.
Milbona Gouda σε φέτες 400g 3.19€/τεμ.
Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης 200g 2.25€/τεμ.
Pummaro Πασσάτα 500g 0.75€/τεμ.
Φρέσκα αυγά M 12 τεμ. 2.35€/τεμ.
Vita D’or Μαργαρίνη με ηλιέλαιο 60% λιπαρά 500g 1.99€/τεμ.
Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1l 5.59€/τεμ.
Sanola Ηλιέλαιο 1l 3.30€/τεμ.
Vegeterra Φασολάκια πλατιά 1000g 1.59€/τεμ.
Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1kg 1.15€/τεμ.
Sanilac 2 Γάλα για βρέφη 400g 9.96€/τεμ.
Δέλτα Advance γάλα 1l 2.1€/τεμ.
Bellarom Ελληνικός καφές κλασικός 340g 3.29€/τεμ.
Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic 100g 2.15€/τεμ.
Bellarom Καφές φίλτρου Strong 500g 5.89€/τεμ.
Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια 25×1.5g 0.89€/τεμ.
Belbake Κακάο σκόνη 250g 1.69€/τεμ.
Επιλογής Φακές ψιλές 1kg 1.95€/τεμ.
Eviva Χυμός πορτοκάλι 100% 1l 0.69€/τεμ.
Κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό Pure Fresh Almond Sea Breeze 1l 0.99€/τεμ.
Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις 2.2l 3.69€/τεμ.
W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο 1250ml 0.94€/τεμ.
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Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα 800g 2.65€/τεμ.
Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint 125ml 0.99€/τεμ.
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Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera 14 τεμ. 1.19€/τεμ.
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Bellosan Πλήρης ζωοτροφή για σκύλους 415g 0.65€/τεμ.
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ΓΑΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 1.7%Λ 1Λ ΦΙΑΛΗ (ΑΤΤΙΚΗ-ΕΥΒΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ) 1.68€/τεμ.
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DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ 3.55€/τεμ.
DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L 1.50€/τεμ.
AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML 1.16€/τεμ.
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ 2.65€/τεμ.
ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30) 1.15€/τεμ.
ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G 2.78€/τεμ.
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ 2.59€/τεμ.
ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ. 3.24€/τεμ.
PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML 3.23€/τεμ.
ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE LILLY & LIME 125ΓΡ 0.38€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ 7.56€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ 7.56€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ. 7.56€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ 10.88€/τεμ.
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ 2.52€/τεμ.
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML. 2.88€/τεμ.
ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ 0.64€/τεμ.
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ 0.60€/τεμ.
ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG 0.94€/τεμ.
MARKET IN
ECONOMY ΡΥΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ 0.79€/τεμ.
ΜΦΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340ΓΡ. 0.89€/τεμ.
ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ ΧΩΡΙΑΝΟ ΨΩΜΙ ΟΛΙΚ ΣΙΚΑΛΗ 500ΓΡ 1.89€/τεμ.
FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕΛΟΦΑΝ 125ΓΡ 3+1Δ 1.5€/τεμ.
MISKO ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙΝΗ Ν10 500ΓΡ 0.99€/τεμ.
MISKO ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 500ΓΡ 0.99€/τεμ.
ECONOMY ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 1Κ 1.2€/τεμ.
ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΚΙΛΟ 4.99€/τεμ.
ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣΑΓ.ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΙΛΟ 4.99€/τεμ.
ΜΦΒ ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ 600ΓΡ 4.99€/τεμ.
ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ 3.5€/τεμ.
ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ.ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛ 3.99€/τεμ.
ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ 3.99€/τεμ.
ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 1.99Ε 1.99€/τεμ.
ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 2.99Ε 2.99€/τεμ.
ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 400ΓΡ 2.99Ε 2.99€/τεμ.
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ FAO27 ΚΤΨ TO ΚΙΛΟ 4.99€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3.5% 1LT 1.2€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1.5% 1LT 1.2€/τεμ.
ΜΦΒ ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3.5% 1L 1.09€/τεμ.
ΜΦΒ ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1.5% 1L 1.09€/τεμ.
ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ. 1.1€/τεμ.
ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ. 1.1€/τεμ.
ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ 2.75€/τεμ.
ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ 2.75€/τεμ.
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 400ΓΡ 3.99€/τεμ.
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΠ ΒΑΡΕΛΙ ΚΙΛΟ 8.99€/τεμ.
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ 7.99€/τεμ.
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 7.99€/τεμ.
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ LIGHT ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 9.9€/τεμ.
ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ PASSATA 500ΓΡ 0.45€/τεμ.
ECONOMY ΑΥΓΑ Α’ 6ΑΔΑ 53-63ΓΡ 1.5€/τεμ.
ΜΦΒ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑΣ L 63-73ΓΡ.6Τ. 1.99€/τεμ.
ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙ 250ΓΡ. 0.89€/τεμ.
ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT CLASSIC 250ΓΡ. 0.89€/τεμ.
ΜΦΒ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 1LT 5.99€/τεμ.
ECONOMY ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 1L 2.65€/τεμ.
ΜΦΒ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 Κ 1.65€/τεμ.
ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΨ 1 Κ 1.65€/τεμ.
ΜΦΒ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ Ν.1 750ΓΡ. 2.5€/τεμ.
ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΤΨ 1 Κ 1.65€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1ΚΙΛΟΥ 1.18€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ 1.18€/τεμ.
NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 250ΓΡ 3.69€/τεμ.
NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ 2.19€/τεμ.
ALMIRON 2 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΠΟ 6Μ 800ΓΡ 19.99€/τεμ.
ALMIRON 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1-2ΕΤΩΝ 800ΓΡ 18.99€/τεμ.
ALMIRON 1 ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 0-6Μ 800ΓΡ 23.99€/τεμ.
ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ 1.99€/τεμ.
ECONOMY ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100ΓΡ 2.69€/τεμ.
ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 250ΓΡ. 2.99€/τεμ.
ECONOMY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΦΑΚ 0.79€/τεμ.
ΜΦΒ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ 0.85€/τεμ.
ECONOMY ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣ.500ΓΡ 1.29€/τεμ.
ECONOMY ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣ.500ΓΡ 0.99€/τεμ.
ECONOMY ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΙΣ.500ΓΡ 1.69€/τεμ.
ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.69€/τεμ.
ECONOMY ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΙΠ 30ΤΕΜ 0.69€/τεμ.
ECONOMY ΗΠ.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ GEL MENTA 110ML 0.79€/τεμ.
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ECO 60ΜΕΖ 6.99€/τεμ.
ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ BLUE 3LT 3.5€/τεμ.
ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΛΩΤΟΣ 3LT 3.5€/τεμ.
ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ REGULAR 2LT 0.99€/τεμ.
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 500ΓΡ 1.39€/τεμ.
ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 2LT 0.99€/τεμ.
ECONOMY ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ CRYSTAL 1L 1.49€/τεμ.
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟ 500ΓΡ 1.39€/τεμ.
ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 1L 0.99€/τεμ.
ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 1L 0.99€/τεμ.
ECONOMY ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Τ 190ΓΡ 1.49€/τεμ.
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ HERBAL 75ML 0.89€/τεμ.
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ECONOMY ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 2Φ 600ΓΡ 10Τ 2.99€/τεμ.
ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA SUPER NIGHT 10T 0.99€/τεμ.
ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA REGULAR 10T 0.99€/τεμ.
OB ΤΑΜΠΟΝ PRO COMFORT NORMAL 16T 2.99€/τεμ.
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ.
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ.
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ.
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ.
ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΛΟΗ ΚΟΥΤ.100ΓΡ 0.79€/τεμ.
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Μπακαλιάρος χωρίς κεφάλι Αργεντινής Κατεψυγμένος Atlantikos (700g – κ.β.665g) 4.05€/τεμ.
Γάλα Φρέσκο Πλήρες Μανδρέκας (1 lt) 1.47€/τεμ.
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Γάλα Συμπυκνωμένο Βλάχας Πλήρες Δελτα (410g) 1.34€/τεμ.
Γιαούρτι Αγελάδος 3,9% λιπαρά 2+1 Δώρο Κρι Κρι (3×200 g) 2.37€/τεμ.
Γιαούρτι Αγελάδος 2% λιπαρά 2+1 Δώρο Κρι Κρι (3×200 g) 2.37€/τεμ.
Τυρί Φέτα Π.Ο.Π Μυτιλήνης Λεσβιγάλ (400g) 4.34€/τεμ.
Τυρί Gouda σε Φέτες Novo (9 Φέτες) (200 g) 1.53€/τεμ.
Τυρί Gouda Light σε φέτες Leader (9 Φέτες) (200 g) 2.20€/τεμ.
Χυμός Τομάτας Ελαφρά Συμπυκνωμένος Pummaro ( 250 g) 0.70€/τεμ.
Αυγά Φρέσκα Αχυρώνα Large 6τεμ. Βλαχάκη (63-73 g) 2.38€/τεμ.
Μαργαρίνη Φαστ Classic (250 g) 1.42€/τεμ.
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Thalea (3 lt) 19.99€/τεμ.
Ηλιέλαιο Sanola (1 lt) 3.75€/τεμ.
Αρακάς Κατεψυγμένος Αίνος (450 g) 2.17€/τεμ.
Ζάχαρη Λευκή Κρυσταλλική (1 Kg) 1.23€/τεμ.
Βρεφική Κρέμα Φαρίν Λακτέ Nutricia (250 g) 2.26€/τεμ.
Γάλα 3ης Βρεφικής Ηλικίας σε Σκόνη Nativa 3 (400 g) 8.78€/τεμ.
Καφές Ελληνικός Κλασικός Bravo (95 g) 1.95€/τεμ.
Καφές Στιγμιαίος Jacobs (50 g) 2.09€/τεμ.
Βιολογικός καφές φίλτρου Africa Tierra Lavazza (180 g) 4.23€/τεμ.
Αφέψημα Χαμομήλι Lipton (20 φακ x 1g) 1.66€/τεμ.
Κακάο σε Σκόνη Ίον (125 g) 1.58€/τεμ.
Φακές Ψιλές Ωμέγα (500 g) 1.31€/τεμ.
Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 100% Οικογένεια Χριστοδούλου (1 Lt) 2.29€/τεμ.
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Σκόνη Πλυντηρίου Aqua Poudre Alpine Ariel (40Μεζ) -40% 7.99€/τεμ.
Απορρυπαντικό για Σκούρα Ρούχα Renew Black Persil (720ml) 2.51€/τεμ.
Χλωρίνη Λεπτόρρευστη Λεμόνι Klinex (1lt) 1.23€/τεμ.
Υγρό Πιάτων μυρωδάτο μήλο Endless (500ml) 1.30€/τεμ.
Ρολό Κουζίνας 2φύλλο Double Endless (2 ρολά*110g) 1.59€/τεμ.
Οδοντόκρεμα Herbal Aquafresh (75ml) 1.65€/τεμ.
Χαρτί Υγείας 2φύλο Good Mood Endless (8 ρολά*62g) 3.89€/τεμ.
Σερβιέτες Ultra long wing Libresse (8 τεμ) 1.67€/τεμ.
Ταμπόν Normal Original O.b. (16τεμ) 3.31€/τεμ.
Σαμπουάν με Karite και Μέλι Le Petit Marseillais (300 ml) 1+1 Δώρο 3.89€/τεμ.
Σαπούνι Naturals Ελιά Palmolive (90 gr) 0.83€/τεμ.
Εσώρουχα Ακράτειας Ενηλίκων X-Large Slipad (10τεμ) 8.49€/τεμ.
Πάνες Babylino Sensitive Value Pack No 2 (3-6 Kg) (50 τεμ) 8.18€/τεμ.
Μωρομάντηλα με Καπάκι Endless (72 τεμ) 1.54€/τεμ.
Σαμπουάν και Αφρόλουτρο No 1 (0-12 μηνών) Proderm (400ml) 4.89€/τεμ.
Τροφή για σκύλους με Μοσχάρι και Συκώτι Pedigree (300 g) 1.70€/τεμ.
Τροφή για γάτες με Βοδινό Felix (85g) 0.58€/τεμ.
Αλεύρι “Φαρίν Απ” Μύλοι Αγίου Γεωργίου (500g) -0.25 1.16€/τεμ.
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ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 700g 1.59€/τεμ.
ΨΩΜΙ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 350g (BAKE OFF) 0.65€/τεμ.
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ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500g 1.14€/τεμ.
ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΜΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700g 4.49€/τεμ.
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ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 160g 2.49€/τεμ.
REDDA ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΤΨ 1Kg 5.65€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ 3.5% 1L 1.19€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ 1.5% 1L 1.19€/τεμ.
MILK TIME ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 410g 0.94€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.85% (2+1Δ)200g 2.04€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2%(2+1Δ)200g 2.1€/τεμ.
ΟΡΕΙΝΗ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 400g 4.99€/τεμ.
MY CHEESE GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2.39€/τεμ.
MY CHEESE GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2.59€/τεμ.
VIVA ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500g 0.49€/τεμ.
ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ Μ [53-63g] 1.85€/τεμ.
FRESCO ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΛΑΣΙΚΟ 200g 0.75€/τεμ.
ΔΙΑΛΕΧΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L 6.39€/τεμ.
ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 2.98€/τεμ.
ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΜΠΑΜΙΕΣ No1 750g 3.29€/τεμ.
SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΚΕΤΟ 1Kg 1.28€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ -0.40 300g 3.05€/τεμ.
ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 96g 1.59€/τεμ.
AROME DU CAFE ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 100g 2.79€/τεμ.
AROME DU CAFE ΦΙΛΤΡΟΥ 250g 3.59€/τεμ.
AL-CO ΧΑΜΟΜΗΛΙ 40g ΚΟΥΤΙ 1.49€/τεμ.
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125g 0.99€/τεμ.
ΩΜΕΓΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500g 1.05€/τεμ.
BELO ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.69€/τεμ.
ACTIVEL GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500ml 3.89€/τεμ.
DIXAN ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 46Μ 7.49€/τεμ.
REX ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 1L 0.99€/τεμ.
RICO ΠΙΑΤΩΝ ΜΗΛΟ 750ml 0.99€/τεμ.
ΑΠΑΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 190Φ 350g 1.75€/τεμ.
COLGATE CAVITY PROTECTION 100ml 1.29€/τεμ.
ΑΠΑΛΟ Χ/Υ ΓΚΟΦΡΕ 10ΡΟΛΑ 2.88€/τεμ.
ALWAYS ULTRA PLUS DUO NORMAL 18Τ 2.99€/τεμ.
OB NORMAL 16Τ 2.99€/τεμ.
GLAM ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 400ml 1.79€/τεμ.
ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ 360ml 2.89€/τεμ.
AROMATICS ΣΑΠΟΥΝΙ MUSK 125g (3+1ΔΩΡΟ) 1.75€/τεμ.
STROMA PAD ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο3 12Τ 6.49€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY PACK ΧΑΜΟΜΗΛΙ Νο4 50Τ 10.99€/τεμ.
LINDY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE 64ΤΕΜ 0.69€/τεμ.
SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 500ml 4.38€/τεμ.
SNIKY ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ADULT 4Kg 4.99€/τεμ.
SNIKY ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΚΡΕΑΣ 2Kg 3.49€/τεμ.
ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ ΑΛΕΥΡΙ 1Kg 0.77€/τεμ.
SYNKA
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ./12 0.75€/τεμ.
ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ 2 ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ/5 1.60€/τεμ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΠΡΟΖ.ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ΦΡΥΓ.ΠΑΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 255ΓΡ./24 0.94€/τεμ.
MR GRAND ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ν.6 500ΓΡ./24 0.62€/τεμ.
ΧΟΙΡ.ΜΠΟΥΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α/Ο Γ/Δ (ΚΙΛΟ) 4.99€/τεμ.
ΚΟΚΟΡΑΚΙ ΠΟΥΛ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΕΛΛ.ΝΤΟΠΙΟ (ΚΙΛΟ) 4.23€/τεμ.
ΠΑΡΙΖΑ TOSTAKI(ΚΙΛΟ) 3.90€/τεμ.
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΑΡΓ.Ν.1 300/500 ΚΤΨ ΔΑΣΚ/10 4.59€/τεμ.
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΡΕΣ.ΓΑΛΑ ΕΠΙΛ.3.7%Λ.1L ΠΛΗΡΕΣ 1.68€/τεμ.
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΡΕΣ.ΓΑΛΑ ΕΠΙΛ.1.7%Λ.1L ΕΛΑΦΡΥ 1.68€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 170ΓΡ/96 0.62€/τεμ.
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡ.200ΓΡ.ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΛΙΑ 0.93€/τεμ.
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡ.2% 200ΓΡ.ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΛΙΑ 0.93€/τεμ.
MR GRAND ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΔΟΧΕΙΟ (ΚΙΛΟ) 9.47€/τεμ.
GOUDA BLOCK ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΕΙΣ.15K.(ΚΙΛΟ) 7.94€/τεμ.
ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΑΦΡΥ ΟΙΚΟΓΕΝ.ΦΡΑΤΖ 2.5Κ(ΚΙΛO) 11.18€/τεμ.
ΓΚΡΕΚΑ ΕΛΑΦ.ΣΥΜΠ.ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ./12 0.48€/τεμ.
ΑΥΓΑ MEDIUM 53-63ΓΡ.10ΑΔΑ Χ.ΘΗΚ(ΛΑΔΑΚΗ) 2.51€/τεμ.
ΒΙΤΑΜ SOFT 200ΓΡ.60% ΛΙΠ./8 1.36€/τεμ.
ΑΒΕΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞ.ΠΑΡΘ.ΠΛ.Φ.1L /12 5.55€/τεμ.
MR GRAND ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L /12 2.95€/τεμ.
BONDUELLE ΠΑΡΙΖΙΑΝ.ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 750ΓΡ/12 2.99€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ ROYAL SUGAR Ε.Ε/10 1.15€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘ.ΟΡΥΖΗΣ ΜΕΤΑΛ.150ΓΡ./12 2.29€/τεμ.
NESTLE NAN.3 PRO.400ΓΡ./12 9.33€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝ.ΠΑΡΑΔ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 192ΓΡ./20 2.39€/τεμ.
NESCAFE GOLD BLEND 95ΓΡ/12 3.56€/τεμ.
MR GRAND ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250ΓΡ./12 3.65€/τεμ.
ΚΟΠΕΛΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ 20Χ2ΓΡ./9 ΚΙΝΑΣ 1.49€/τεμ.
MR GRAND ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ./12 0.89€/τεμ.
ΩΜΕΓΑ SPEC.ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ./12 0.96€/τεμ.
MR GRAND Φ.ΧΥΜ.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L./12 0.75€/τεμ.
MR GRAND LOTION ΚΑΘ.ΧΕΡΙΩΝ 150ML /12 0.89€/τεμ.
ESSEX TOUCH 50M.(2.4Κ)ΚΟΥΤΙ /1 5.81€/τεμ.
ESSEX MULTI 50M.(2.4Κ)ΚΟΥΤΙ /1 5.81€/τεμ.
ESSEX ΥΓΡΟ ONE 45M(2.25L)/4 5.81€/τεμ.
ESSEX ΥΓΡΟ MULTI 45M(2.25L)/4 5.81€/τεμ.
ESSEX ΥΓΡΟ TOUCH 45M(2.25L)/4 5.81€/τεμ.
MR GRAND ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ.ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L /6 2.29€/τεμ.
MR GRAND ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ.ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L /6 2.29€/τεμ.
MR GRAND ΠΙΑΤ.ΛΕΜΟΝΙ 900ML/9 1.43€/τεμ.
MR GRAND ΠΙΑΤ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΛΟ 900ML/9 1.43€/τεμ.
MR GRAND Ρ.ΚΟΥΖ.ΛΕΥΚΟ 2Φ.650ΓΡ./12 2.15€/τεμ.
COLGATE ΟΔ/ΜΑ TOTAL ORIGINAL 75ML/12 1.58€/τεμ.
COLGATE ΟΔ/ΜΑ TOTAL ACT.FRESH 75ML/12 1.58€/τεμ.
MR GRAND Χ.ΥΓ.8ΑΡΙ BLUE WHITE 3ΦΥΛΛΩΝ /8 3.59€/τεμ.
EVERYDAY HD UL.PL.NORMAL ECON.18T./24 2.44€/τεμ.
EVERYDAY HD UL.PL.SUPER ECON.18T./24 2.44€/τεμ.
EVERYDAY HD UL.PL.MAXI NIGHT ECON.18T/24 2.44€/τεμ.
O.B PROCOMF.SUPER SEAL 16T./24 3.31€/τεμ.
GLISS ULTIMATE REPAIR ΣΑΜΠ.400ML/6 2.62€/τεμ.
GLISS OIL NUTRITIVE ΣΑΜΠ.400ML/6 2.62€/τεμ.
MR GRAND ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ125ΓΡ./48 0.39€/τεμ.
MR GRAND ΣΑΠΟΥΝΙ ΒΙΟΛΑΝΤΑ 125ΓΡ./48 0.39€/τεμ.
MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.2 MEDIUM 15T./4 6.79€/τεμ.
MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.3 LARGE 12T./8 6.79€/τεμ.
MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.4 XLARGE 10T./8 6.79€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECON.N.4 8-13K.50T./5 9.64€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECON.N.4+ 10-15K.46T./4 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECON.N.5 11-16K.44T./5 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECON.N.5+ 12-17K.42T./5 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECON.N.2 3-6K.50T.8262 /5 6.5€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECON.N.7 15+K.36T.82640/5 10.32€/τεμ.
SEPTONA ΜΩΡΟΜ.CAL.N CARE ΑΛΟΗ 60T.2+1Δ/6 2.29€/τεμ.
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ&ΑΦΡΟΛ.ΒΑΛΣ&ΑΛΟΗ 500ML 2.93€/τεμ.
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ&ΑΦΡΟΛ.ΒΑΛΣ&ΛΕΒΑΝ.500ML 2.93€/τεμ.
MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ./12 1.49€/τεμ.
MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΒΟΔΙΝΟ 1250ΓΡ./12 1.49€/τεμ.
MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠ.-ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 1250ΓΡ./12 1.49€/τεμ.
MR GRAND ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΠΑΤΕ ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛ.400ΓΡ./24 0.59€/τεμ.
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΚΡΗΤ.ΦΥΛ.&ΠΙΤΕΣ 1Κ.-0.30E/10 0.93€/τεμ.
e-food.gr
AGRINO Λαΐς Ρύζι Καρολίνα (500gr) 2.07€/τεμ.
Καραμολέγκος Τοστ Σταρένιο (680gr) 1.82€/τεμ.
Κατσέλης Ψωμί σε Φέτες Ολικής Άλεσης (720gr) 2.12€/τεμ.
Κατσέλης Τοστ Σταρένιο (720gr) 1.73€/τεμ.
ELITE Φρυγανιές Σταρένιες 3 +1 Δώρο (500gr) 1.45€/τεμ.
Melissa σπαγγέτι Νo 6 (500gr) 0.83€/τεμ.
Melissa σπαγγετίνι Νo 10 (500gr) 0.83€/τεμ.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 500GR 4.00€/τεμ.
Mimikos Μπούτι Κοτόπουλο Φιλέτο 650g 9.28€/τεμ.
ΥΦΑΝΤΗΣ Φιλέτο Γαλοπούλας Καπνιστής (160gr) (-0.20€) 3.18€/τεμ.
ΥΦΑΝΤΗΣ Φιλέτο Γαλοπούλας Βραστής (160gr) (-0.20€) 3.21€/τεμ.
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ Γλώσσα Φιλέτο Σακούλα (καθαρό βάρος 510gr) 8.50€/τεμ.
ΟΛΥΜΠΟΣ Επιλεγμένο Φρέσκο Γάλα Πλήρες (1Lt) 1.87€/τεμ.
ΟΛΥΜΠΟΣ Επιλεγμένο Φρέσκο Γάλα Ελαφρύ (1Lt) 1.88€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ Εβαπορέ light (400gr) 1.10€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ Εβαπορέ πλήρες (400gr) 1.10€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 6% (3Χ200g) 2+1 ΔΩΡΟ 3.56€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1.5% (3Χ200g) 2+1 ΔΩΡΟ 3.59€/τεμ.
ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ (18χ400gr) 5.90€/τεμ.
NOYNOY GOUDA Oλλανδίας Ημίσκληρο Τυρί σε Φέτες (200gr) 3.29€/τεμ.
ΗΠΕΙΡΟΣ Ελαφρύ Σε Άλμη (400g) 6.22€/τεμ.
Pummaro χυμός τομάτας. κλασικό (500gr) 0.74€/τεμ.
Αυγά Μεσαία ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 10 Τεμάχια Πλαστική Θήκη 3.70€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Αυγά Αχυρώνα με Βιταμίνη D 6τεμ (53-63g) (-0.50 €) 2.63€/τεμ.
Βιτάμ Μαργαρίνη Κλασικό Πλάκα 70% 200gr 1.23€/τεμ.
Βιτάμ Μαργαρίνη Soft 200gr 1.60€/τεμ.
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Χωριό ΜΙΝΕΡΒΑ (1lt) 7.57€/τεμ.
ΜΙΝΕΡΒΑ Ηλιέλαιο (1lt) 3.60€/τεμ.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Φασολάκια Στρογγυλά (900gr) 3.32€/τεμ.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Αρακάς (900gr) 3.60€/τεμ.
Ζάχαρη. λευκή κρυσταλλική (1kg) 1.28€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ Φαρίν Λακτέ -0.50€ (300gr) 2.33€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ Μπισκοτόκρεμα -0.8€ (300gr) 2.73€/τεμ.
Βρεφικό γάλα Noulac (400gr) 1.10€/τεμ.
Βρεφικό Γάλα Nestlé ΝΑΝ OPTIpro 2 (400gr) 10.56€/τεμ.
Βρεφικό Γάλα Nestlé ΝΑΝ OPTIpro 3 (400gr) 9.93€/τεμ.
Kαφές Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός (194gr) 2.48€/τεμ.
Nescafé® Στιγμιαίος Καφές (200gr) 5.47€/τεμ.
JACOBS Καφές Φίλτρου εκλεκτός (250gr) 4.93€/τεμ.
LIPTON Χαμομήλι σε φακελάκια αφέψημα (20 τεμ) 1.55€/τεμ.
Πράσινο τσάι Lipton (20 τεμ) 2.52€/τεμ.
Κακάο σε σκόνη ΙΟΝ (125gr) 1.58€/τεμ.
3Α Φακές Ψιλές Εισαγωγής (500g) 1.73€/τεμ.
3A Φασόλια Μέτρια Εισαγωγής (500g) 1.56€/τεμ.
Amita Πορτοκάλι 100% (1lt) 1.40€/τεμ.
ΜΕΓΑ Αντιβακτηριδιακή Λοσιόν για τα χέρια με 70% οινόπνευμα (100ml) 1.98€/τεμ.
SKIP Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων Υγρό Active Clean (30 μεζ) 5.49€/τεμ.
SKIP Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων Υγρό Spring Fresh (30 μεζ) 5.49€/τεμ.
SOUPLINE Mαλλακτικό συμπυκνωμένο Mistral 56 μεζ (1.3lt) 3.60€/τεμ.
SKIP Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων Active Clean (45 μεζ) 8.98€/τεμ.
Σκόνη πλυντηρίου Skip Spring Fresh (45 μεζ) 8.98€/τεμ.
KLINEX Χλωρίνη Ultra Protection Lemon (1.25lt) 2.98€/τεμ.
AJAX Υγρό Καθαρισμού Πατώματος Αγριολούλουδα 1lt 2.06€/τεμ.
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FAIRY Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων (900ml) 3.78€/τεμ.
Ava Perle Χαμομήλι & Λεμόνι (900ml) 2.41€/τεμ.
Ρολό Κουζίνας ENDLESS ECONOMY 800gr 2φύλλο 2.65€/τεμ.
Oδοντόκρεμα AIM Herbal (75ml) 1.15€/τεμ.
Οδοντόκρεμα AIM White Now (75ml) 1.87€/τεμ.
Ρολά υγείας ENDLESS RICH & SOFT 3φυλλο (10ρολλά ) 4.40€/τεμ.
Σερβιέτες Every Day Hyperdry Ultra Plus Super (18 τεμ) 2.39€/τεμ.
EVERYDAY Σερβιέτες Hyperdry Maxi Night Ultra Plus Value Pack (18 τεμ) 2.37€/τεμ.
EVERYDAY Σερβιέτες Fresh Maxi Night Ultra Plus Value Pack (18 τεμ) 2.81€/τεμ.
Σερβιετάκια Everyday Anatomic All Cotton (20 τεμ) 1.03€/τεμ.
Ταμπόν O.B. OB Pro Comfort Super Plus (16 τεμ) 3.24€/τεμ.
PANTENE Σαμπουάν Αναδόμησης (360ml) 3.23€/τεμ.
HEAD & SHOULDERS Σαμπουάν Classic Clean (360ml) 3.49€/τεμ.
PANTENE Pro-V Σαμπουάν Βαθύς Καθαρισμός (400ml) 3.23€/τεμ.
ΑΡΚΑΔΙ Σαπούνι ελαιολάδου Ατομικό Πράσινο (150gr) 0.80€/τεμ.
SANI PANTS Ελαστικό εσώρουχο ακράτειας Sensitive Medium No2 (10+4τμχ Δώρο) 7.93€/τεμ.
SANI PANTS Ελαστικό εσώρουχο ακράτειας Sensitive Large No3 (10+4τμχ Δώρο) 9.55€/τεμ.
PAMPERS Πάνες Jumbo Premium Care No5 (11-16kg) (44 τεμ) 12.20€/τεμ.
PAMPERS Πάνες Jumbo Premium Care No4 Maxi (9-14kg) (52 τεμ) 12.20€/τεμ.
PAMPERS Πάνες Premium Care No2 (4-8kg) (46 τεμ) 9.72€/τεμ.
PAMPERS Πάνες Pants No5 Maxi (42 τεμ) 11.82€/τεμ.
BABYCARE Μωρομάντηλα Calming Pure Water -6.00€ (3×63 τεμ) 2.85€/τεμ.
SEPTONA Baby Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Βάλσαμο & Λεβάντα (500ml) 2.87€/τεμ.
Ξηρά τροφή για σκύλους Friskies Active με Βοδινό (1.5kg) 3.13€/τεμ.
Τροφή για γάτες μους Gourmet Gold με Βοδινό (85gr) 0.84€/τεμ.
Τροφή για γάτες μους Gourmet Gold με Ψάρια Ωκεανού (85gr) 0.84€/τεμ.
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις (1kg) -0.38€ 1.86€/τεμ.