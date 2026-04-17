Καιρός: Νέα ανατροπή μετά το ευχάριστο διάλλειμα του Σαββατοκύριακου – Πρόγνωση Κολυδά

Πίνακας περιεχομένων

Βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, με τις βροχές να περιορίζονται και τους ανέμους στο Αιγαίο να παραμένουν ενισχυμένοι.

Ωστόσο, η πρόσκαιρη αυτή καλοκαιρία δεν φαίνεται να κρατά για πολύ, καθώς από την αρχή της νέας εβδομάδας αναμένεται νέα μεταβολή με άνοδο της θερμοκρασίας και στη συνέχεια επιστροφή των βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως σημειώνει.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Όσον αφορά την Κυριακή, γενικά αναμένεται καλός καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Μάλιστα, ο κ. Κολυδάς επισημαίνει πως τη Δευτέρα αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο με το προγνωστικό μοντέλο, από την Τρίτη ανατρέπεται το σκηνικό του καιρού, με βροχές στα βόρεια της χώρας, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές ακόμη περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη.