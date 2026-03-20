Η ανεργία μειώνεται, όμως όχι για όλους – Ποιές ομάδες πιέζονται περισσότερο

Η ανεργία υποχωρεί τον Φεβρουάριο 2026 με τους εγγεγραμμένους να μειώνονται κάτω από τις 910.000, ενώ παραμένουν έντονες οι ανισορροπίες σε φύλο, ηλικία και διάρκεια ανεργίας.

Η εικόνα της ανεργίας για τον Φεβρουάριο 2026 αποτυπώνει μια σταδιακή αποκλιμάκωση, με το σύνολο των εγγεγραμμένων να υποχωρεί κάτω από το όριο των 910.000 ατόμων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 903.928, καταγράφοντας αισθητή μείωση τόσο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους όσο και σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Η πτώση αυτή συνοδεύεται από μια πιο σύνθετη εικόνα ως προς τη δομή της ανεργίας, καθώς παραμένει υψηλό το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνεται ελαφρώς ο αριθμός των επιδοτούμενων. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αγορά εργασίας κινείται μεν σε θετική κατεύθυνση, ωστόσο οι ανισορροπίες παραμένουν έντονες, ιδίως σε επίπεδο φύλου, ηλικίας και περιφερειακής κατανομής.

Πόσοι είναι οι άνεργοι και πόσο διαρκεί η ανεργία

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 903.928 άτομα τον Φεβρουάριο 2026. Από αυτούς, οι 412.601 άτομα, δηλαδή το 45,6%, βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη έκταση της μακροχρόνιας ανεργίας.

Αντίθετα, οι 491.327 άνεργοι (54,4%) είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, στοιχείο που δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος των ανέργων βρίσκεται σε πιο πρόσφατη φάση αναζήτησης εργασίας.

Η κατανομή σε άνδρες και γυναίκες

Η ανεργία συνεχίζει να πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, οι οποίες ανέρχονται σε 584.002 άτομα, δηλαδή το 64,6% του συνόλου. Οι άνδρες ανέρχονται σε 319.926 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 35,4%.

Η συγκεκριμένη αναλογία επιβεβαιώνει τη διαχρονική ανισότητα στην αγορά εργασίας, με τις γυναίκες να καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τους άνδρες.

Εργασία: Τι είναι τα Soft Skills και γιατί μετράνε περισσότερο από τα πτυχία

Ποιες ηλικίες και επίπεδα εκπαίδευσης πλήττονται περισσότερο

Η ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 268.539 άτομα, που αντιστοιχούν στο 29,7% του συνόλου. Πρόκειται για την πλέον παραγωγική ηλικιακή κατηγορία, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την αγορά εργασίας.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 441.289 άτομα, δηλαδή το 48,8% των εγγεγραμμένων ανέργων.

Οι περιφέρειες με τους περισσότερους ανέργους

Η γεωγραφική κατανομή της ανεργίας δείχνει ότι η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, με 262.783 άτομα (29,1%).

Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 167.037 ανέργους, που αντιστοιχούν στο 18,5% του συνόλου, επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση της ανεργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πόσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 258.684 άτομα. Από αυτούς, οι 134.428 (52,0%) ανήκουν στους κοινούς ανέργους και λοιπές κατηγορίες, ενώ οι 124.256 (48,0%) είναι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο.

Από πλευράς φύλου, οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα και στους επιδοτούμενους, με 147.161 άτομα (56,9%), ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 111.523 (43,1%).

Αναλυτικότερα, 121.451 άτομα (46,9%) είναι κοινοί άνεργοι, 2.309 (0,9%) οικοδόμοι, 124.256 (48,0%) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.821 (3,8%) εποχικοί σε αγροτικές δραστηριότητες, 795 (0,3%) εκπαιδευτικοί και 52 άτομα ανήκουν σε λοιπές κατηγορίες.

ΔΥΠΑ: Έρχονται δύο νέα προγράμματα για 2.250 θέσεις εργασίας

Πώς μεταβλήθηκε η ανεργία σε σχέση με το 2025 και τον Ιανουάριο

Σε ετήσια βάση, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 56.206 άτομα, δηλαδή κατά 5,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, όταν είχαν καταγραφεί 960.134 άτομα.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026, σημειώθηκε μείωση κατά 19.925 άτομα (-2,2%), καθώς τον προηγούμενο μήνα οι εγγεγραμμένοι ανέρχονταν σε 923.853.

Αντίθετα, οι επιδοτούμενοι άνεργοι παρουσίασαν ετήσια αύξηση κατά 1.192 άτομα (+0,5%), ενώ σε μηνιαία βάση μειώθηκαν κατά 2.486 άτομα (-1,0%), από 261.170 τον Ιανουάριο σε 258.684 τον Φεβρουάριο.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρά τη μείωση της ανεργίας, η εξάρτηση από το επίδομα παραμένει σημαντική, ιδιαίτερα σε κλάδους με έντονη εποχικότητα, όπως ο τουρισμός.